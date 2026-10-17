Lãi vay Haxaco gấp 8,4 lần nguyên giá phần mềm sau 9 tháng 2026

Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm 2026 đã kiểm toán của Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco, HoSE: HAX) ghi nhận doanh thu thuần 4.048,1 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của Haxaco đạt 40,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 chỉ đạt 1,01 tỷ đồng.

Haxaco phân phối ô tô Mercedes-Benz, MG, VinFast và vận hành mảng sửa chữa, bán phụ tùng. Trong quý I/2026, Haxaco mua thêm Công ty CP Tập đoàn Tương Lai Việt, nâng số nhân viên toàn tập đoàn từ 1.280 lên 1.983 người.

Lợi nhuận gộp của Haxaco đạt 290 tỷ đồng nhưng không đủ bù chi phí bán hàng 202,4 tỷ đồng, chi phí quản lý 129 tỷ đồng và chi phí lãi vay 61,8 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Haxaco vì thế âm 101,8 tỷ đồng, sâu gấp hơn hai lần mức âm 48 tỷ đồng cùng kỳ.

Haxaco lỗ thuần 101,8 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh nhưng vẫn báo lãi nhờ thu nhập khác. Ảnh chụp báo cáo tài chính

Phần đảo chiều nằm ở thu nhập khác của Haxaco, 160,9 tỷ đồng, trong đó 146,2 tỷ đồng là tiền hỗ trợ kinh doanh xe, gấp 3,3 lần cùng kỳ. Thuyết minh báo cáo ghi rõ đây là khoản chiết khấu, hỗ trợ Haxaco nhận từ nhà cung cấp khi đạt chỉ tiêu kinh doanh xe, lớn gấp khoảng 2,6 lần lợi nhuận trước thuế 57 tỷ đồng.

Haxaco vay ngắn hạn 1.640 tỷ đồng, tài sản phần mềm mỏng dần

Đặt cạnh quy mô doanh thu hơn 4.000 tỷ đồng, toàn bộ phần mềm của Haxaco có nguyên giá 7,35 tỷ đồng. Phần mềm Haxaco có tại đầu năm, nguyên giá gần 7 tỷ đồng, đã khấu hao hết. Trong 9 tháng, Haxaco mua thêm phần mềm trị giá 350 triệu đồng, nên giá trị phần mềm còn lại chỉ 305 triệu đồng.

Nhóm máy móc, thiết bị của Haxaco có nguyên giá 62 tỷ đồng, khoảng 71% đã khấu hao. Trong 181,5 tỷ đồng tài sản cố định hữu hình tăng mới, nhà cửa chiếm 65,9 tỷ đồng, phương tiện vận tải 101 tỷ đồng, còn máy móc thiết bị chỉ 8,7 tỷ đồng.

Ở mảng sửa chữa, bán phụ tùng, khâu phụ thuộc nhiều vào thiết bị kỹ thuật, phần mềm chẩn đoán và dữ liệu xe, doanh thu Haxaco tăng từ 393,7 tỷ lên 435,9 tỷ đồng nhưng lãi gộp giảm từ 69,3 tỷ xuống 67,5 tỷ đồng.

Toàn bộ phần mềm của Haxaco có giá trị còn lại 305 triệu đồng tại ngày 30/9/2026. Ảnh chụp báo cáo tài chính

Đối lập rõ nhất nằm ở lợi thế thương mại. Thương vụ Tương Lai Việt tạo thêm 214,9 tỷ đồng, nâng lợi thế thương mại của Haxaco lên 260,8 tỷ đồng. Riêng 9 tháng, Haxaco phân bổ 22,3 tỷ đồng lợi thế thương mại vào chi phí, gấp gần 500 lần khấu hao phần mềm cùng kỳ, đồng thời còn phải trả 273 tỷ đồng tiền mua cổ phần.

Một cách lý giải là một phần chi tiêu công nghệ của Haxaco, chẳng hạn thuê bao phần mềm, có thể nằm trong chi phí dịch vụ thuê ngoài thuộc chi phí bán hàng, khoản mục tăng từ 37,9 tỷ lên 76,7 tỷ đồng.

Dư nợ vay ngắn hạn của Haxaco tăng từ 950,7 tỷ lên 1.640 tỷ đồng tại 8 ngân hàng, toàn bộ dùng bổ sung vốn lưu động. Chi phí lãi vay 61,8 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ và gấp 8,4 lần nguyên giá phần mềm của Haxaco. Hàng hóa tồn kho, chủ yếu là xe ô tô, tăng 634,8 tỷ đồng lên 1.477,9 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm 460,2 tỷ đồng.

Phía sau lời giải trình lợi nhuận gửi cơ quan quản lý của Haxaco

Tiền hỗ trợ kinh doanh xe 146,2 tỷ đồng, gấp 3,3 lần cùng kỳ, là nguồn chính giúp Haxaco có lãi. Ảnh chụp báo cáo tài chính

Ngày 14/10/2026, Haxaco gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM văn bản số 166/2026/CV-HAX giải trình biến động lợi nhuận. Bên cạnh yếu tố hợp nhất Tương Lai Việt, Haxaco cho biết: “kết quả lợi nhuận hợp nhất còn được hỗ trợ bởi sự cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ và các khoản thu nhập phát sinh trong kỳ liên quan đến hoạt động đầu tư”.

Đối chiếu với báo cáo kiểm toán của Haxaco, phần thu nhập có thể liên quan đến hoạt động đầu tư là 14,7 tỷ đồng từ thanh lý tài sản cố định và khác. Doanh thu hoạt động tài chính hợp nhất chỉ 1,3 tỷ đồng, toàn bộ là lãi tiền gửi.

Văn bản giải trình của Haxaco không nhắc tới khoản hỗ trợ 146,2 tỷ đồng, cũng không nêu mức lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 101,8 tỷ đồng, hai con số quyết định việc kết quả chuyển từ âm sang dương.

Ở công ty mẹ Haxaco, lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 62,2 tỷ đồng, trong đó 58,2 tỷ đồng thuộc 6 tháng đầu năm nhờ thu nhập tài chính quý II/2026. Một cách lý giải là khoản thu nhập có thể liên quan đến cổ tức từ các công ty con, phần không xuất hiện trên báo cáo hợp nhất.

Báo cáo của Haxaco còn ghi nhận chi nhánh Kim Giang tại Hà Nội vẫn nằm trong danh sách chi nhánh dù Hội đồng quản trị ra nghị quyết đóng cửa từ ngày 30/7/2025. Công ty mẹ Haxaco không chia cổ tức bằng tiền trong 9 tháng, trong khi tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và ban điều hành tăng từ 6,26 tỷ lên 7,11 tỷ đồng.

Trên báo cáo 9 tháng của Haxaco, 146,2 tỷ đồng tiền hỗ trợ từ hãng xe đứng cạnh 305 triệu đồng giá trị phần mềm còn lại. Khoảng cách giữa hai con số hiện ra ở Haxaco, nhà phân phối có gần 2.000 nhân viên, trong lúc ngành ô tô chuyển dần sang xe điện và dịch vụ vận hành bằng dữ liệu.