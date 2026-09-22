Lại vào tù vì không chịu hoàn lương

Ngày 22/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Châu Văn Cường (SN 1968), trú xã Quỳ Hợp, Nghệ An về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo hồ sơ vụ án, để có ma túy sử dụng và bán kiếm lời từ đầu năm 2025 Cường đã nhiều lần mua ma túy của một số đối tượng không rõ nhân thân, lai lịch.

Tháng 11/2025, Cường liên hệ với Sâm Thị Hiền (SN 1975, trú xã Mường Quàng, Nghệ An) đặt mua 10 gói ma túy hồng phiến (giá 29 triệu đồng).

Sau khi bán hết số ma túy đó, Cường tiếp tục mua của Hiền 27 gói hồng phiến với giá 81 triệu đồng. Số ma túy trên, Cường đã bán 3 gói, còn lại thì cất giấu trong nhà để bán dần.

Chiều 11/12/2025, khi Cường đang ở nhà thì bị Công an Nghệ An phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, test ma túy. Khám xét nhà, cơ quan điều tra phát hiện 24 gói ma túy với tổng khối lượng hơn 510 gam.

Bị cáo Châu Văn Cường bị tuyên phạt 20 năm tù. Ảnh: Kim Long

Trước bục khai báo, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố. Biện minh cho hành vi phạm tội của mình, bị cáo khai do nghiện ngập, lại không có công việc ổn định nên tái phạm buôn ma túy dù biết điều đó là phạm pháp.

Trước đó, bị cáo này từng 2 lần bị xử phạt tù vì ma túy. Cụ thể, vào năm 2007, Cường bị tuyên phạt 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. 10 năm sau, bị cáo này tiếp tục lĩnh bản án 4 năm tù về hai tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vật liệu nổ.

Tại phiên tòa này, trong lời nói sau cùng trước khi tòa vào nghị án, bị cáo thể hiện sự ăn năn hối lỗi, xin giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội trở về với gia đình, làm lại cuộc đời.

HĐXX nhận định, hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Cường là nguy hiểm cho xã hội, vi phạm pháp luật nên cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, cũng cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Châu Văn Cường 20 năm tù.

Đối với Sầm Thị Hiền (hiện đang bị khởi tố trong vụ án mua bán ma túy khác), quá trình làm việc với cơ quan điều tra Hiền không thừa nhận việc bán ma túy cho Cường. Do chỉ có duy nhất lời khai của Cường nên không có căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với đối tượng này.