Lãi từ đầu tư HTM đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh của HVS

HVS Việt Nam báo lãi trước thuế quý III tăng 264%. (Ảnh minh họa)

Công ty CP Chứng khoán HVS Việt Nam (HVS) vừa ghi nhận doanh thu hoạt động quý III/2026 đạt hơn 5,1 tỷ đồng, tăng gần 77% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 2,1 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 264%.

Đáng chú ý, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) trong quý III đạt hơn 5,1 tỷ đồng, so với mức 2,9 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Khoản lãi này gần tương đương toàn bộ doanh thu hoạt động của công ty trong kỳ, trong khi nguồn thu từ môi giới chứng khoán không đáng kể.

Về chi phí, HVS ghi nhận chi phí hoạt động khoảng 478 triệu đồng và chi phí quản lý công ty chứng khoán hơn 2,5 tỷ đồng. Trong đó, chi phí quản lý tăng 37% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu hoạt động của HVS đạt gần 13,7 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 5,2 tỷ đồng, tăng 238%, trong khi lợi nhuận sau thuế ở mức gần 4,7 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh cho thấy nguồn thu từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đóng vai trò đáng kể trong hoạt động của HVS. Trong khi đó, doanh thu từ môi giới chứng khoán vẫn ở mức không đáng kể theo thông tin được công bố.