Lại thêm một người chơi ở An Giang 'ẵm' độc đắc Vietlott gần 200 tỷ đồng

Ngày 06/11/2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức lễ trao giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ QSMT số 01415 cho anh T.V, với giá trị giải thưởng lên tới 199.984.690.250 đồng.

Anh T.V nhận giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 trị giá gần 200 tỷ đồng

Trước đó, qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định tấm vé trúng thưởng giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ QSMT số 01415 với giá trị 199.984.690.250 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân) thuộc về anh T.V – thuê bao Vinaphone đã mua vé trên kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS).

Anh T.V hiện sinh sống và làm công việc tự do tại tỉnh An Giang. Anh bắt đầu tham gia dự thưởng các sản phẩm xổ số tự chọn Vietlott khoảng 4 năm và thường xuyên chơi xổ số tự chọn Mega 6/45, Power 6/55.

Anh T.V chia sẻ khi nhận tin trúng thưởng thì anh đang ở nhà. Vì số tiền trúng thưởng quá lớn, hiện anh chưa có ý định sử dụng số tiền thưởng và sẽ cùng gia đình sẽ lên kế hoạch hợp lý.

Đáng nói, chỉ cách đây chưa đầy 1 tháng, một khách hàng nữ cũng tại An Giang là chị V.N đã trúng độc đắc gần 200 tỷ đồng của Vietlott. Đây là giải Jackpot có giá trị kỷ lục của loại hình xổ số Mega 6/45, trị giá 199,6 tỷ đồng được xác định tại kỳ quay số mở thưởng ngày 4/10/2026 và được trao giải hôm 12/10.

Tại lễ trao thưởng hôm nay, anh T.V đã dành tặng 5 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt, tiếp tục quan niệm sẻ chia một phần may mắn của mình với những hoàn cảnh khó khăn.

Theo quy định, anh T.V có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là tỉnh An Giang với số tiền hơn 19,99 tỷ đồng (10% phần giá trị giải thưởng vượt trên 20 triệu đồng). Các khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng theo quy định.