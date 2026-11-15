Lại tấu hài 'thắp nến cầu nguyện' ở hải ngoại

Như thông tin đã đưa, căn cứ kết quả điều tra, ngày 28/9/2026, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Thuận, Hồ Phạm Hiệp Huy, Thái Công Trường Sơn để điều tra về tội “Khủng bố” theo quy định tại khoản 2, Điều 299 và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại khoản 2, Điều 341, Bộ luật Hình sự. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam nêu trên.

Liên quan vụ án này, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết, vào hồi 21h50 ngày 18/9/2026, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Tây Ninh phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng đang nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ biên giới Campuchia, gồm: Nguyễn Đức Thuận (SN 1974, tại tỉnh Lâm Đồng), Hồ Phạm Hiệp Huy (SN 1975, tại Thành phố Hồ Chí Minh), Thái Công Trường Sơn (SN 1980, tại tỉnh Đồng Tháp).

Trong số 3 đối tượng nhập cảnh trái phép, Nguyễn Đức Thuận sử dụng 2 căn cước công dân giả mang tên Phan Đức Trung (trên căn cước công dân giả là ảnh Nguyễn Đức Thuận), 1 hộ chiếu Na Uy mang tên “Nguyen Duc Thuan”; Hồ Phạm Hiệp Huy mang theo 1 hộ chiếu Australia mang tên “Tran Hiep”.

Ngày 19/9/2026, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Tây Ninh đã bàn giao 3 đối tượng và hồ sơ vụ việc cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã bàn giao 3 đối tượng và hồ sơ vụ việc cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, Nguyễn Đức Thuận, Hồ Phạm Hiệp Huy, Thái Công Trường Sơn đã khai nhận là thành viên của tổ chức khủng bố Việt Tân, mang theo giấy tờ giả nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 28/9/2026, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với các đối tượng trên về tội “Khủng bố” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Hiện, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh một nhóm người tụ tập “thắp nến cầu nguyện” ở hải ngoại (dư luận khuyến cáo cẩn trọng, không tham gia)

Mặc dù thông tin việc khởi tố, điều tra các đối tượng đã được nêu rõ như vậy nhưng nhiều tuần qua, các tổ chức, hội nhóm chống phá ở hải ngoại vẫn liên tục giở trò, tìm cách đánh tráo bản chất, vu cáo Nhà nước Việt Nam “đàn áp xuyên quốc gia”. Họ tìm cách “tẩy trắng”, minh oan cho các đối tượng, coi đó là những người hoạt động vì dân chủ, nhân quyền, tiến bộ xã hội, xuyên tạc việc cơ quan tiến hành tố tụng bị bắt, khởi tố theo quy định pháp luật thành “bắt cóc”, “trấn áp”! Trên các diễn đàn mạng xã hội, các đối tượng còn thêu dệt, bịa đặt việc các bị can “bị bỏ đói”, “bị tra tấn” trong trại tạm giam, từ đó tạo điểm nóng kêu gọi các tổ chức quốc tế can thiệp, đòi “trả tự do ngay lập tức”!

Một số hội nhóm còn tái diễn điệp khúc kêu gọi tụ tập, biểu tình, trưng ra các khẩu hiệu có nội dung vu cáo Đảng, Nhà nước Việt Nam, quay clip, tung lên các trang mạng xã hội. Trên trang mạng của Việt Tân thông tin rằng, tối 10/11/2026, trước khuôn viên Quốc hội Na Uy (Stortinget) ở trung tâm thủ đô Oslo đã diễn ra cảnh “thắp nến cầu nguyện” cho đối tượng Nguyễn Đức Thuận.

Thông tin đưa ra những câu từ đầy tính “khóc thuê”, ca ngợi những người có mặt giữa tiết trời lạnh giá của Oslo “là một minh chứng vô cùng mạnh mẽ cho thấy tấm lòng hướng đến anh Nguyễn Đức Thuận” để “cầu nguyện và chia sẻ sự quan tâm của mình” và “giúp người Na Uy biết và thấu hiểu hơn về hoàn cảnh của anh”! Cùng với đó, thông tin tái diễn điệp khúc vu cáo việc cơ quan chức năng bắt, điều tra các đối tượng có hành vi phạm tội thành “bị bắt cóc”, “bị cưỡng ép”, “dựng lên kịch bản tội khủng bố”…

Thực tế, việc kêu gọi thắp nến cầu nguyện không đạt được mục đích “chạm tới sự mủi lòng” của người dân sở tại. Qua những hình ảnh được trưng lên trên mạng xã hội cho thấy, chỉ có một nhóm nhỏ, bao gồm cả người lớn và thanh, thiếu niên được số này lôi kéo đi cùng, họ trưng ảnh chân dung Nguyễn Đức Thuận lên rồi xúm lại để chụp ảnh, quay clip nhằm tạo ra cảm giác tưởng như đông đảo, rầm rộ.

Sự tham gia ít ỏi trong kế hoạch “thắp nến cầu nguyện” cho thấy người dân sở tại quả thực “đã thấu hiểu hơn về hoàn cảnh” nên không mấy ai quan tâm, chẳng việc gì họ mất thời gian tham gia cái trò xảo trá, gây phức tạp tình hình. Sự thực đó cho thấy chính tổ chức Việt Tân và các tổ chức ngoại vi đang bị cô lập, thu hẹp địa bàn hoạt động, bị người dân sở tại tẩy chay khi cái áo bịm bợm đã không còn loè được dư luận.

Hoạt động tương tự cũng diễn ra ở Australia với cùng kịch bản. Theo đó, thông tin nêu, tối 8/11/2026, một nhóm người Việt đã tập trung tại Federation Square, thành phố Melbourne, tham dự buổi thắp nến cầu nguyện cho ba “nhà hoạt động” là Trần Hiệp, Nguyễn Đức Thuận và Thái Công Trường Sơn. Chương trình được rêu rao là do Việt Tân Melbourne tổ chức, có sự tham dự của những thành phần như nghị viên Thúy Đặng, tân Chủ tịch cộng đồng Người Việt tự do Victoria, nghị viên Duyên Anh, ông Nguyễn Văn Bon, cựu Chủ tịch cộng đồng, thân nhân Trần Hiệp và ký giả Cheng Lei.

Trên trang mạng của Việt Tân cũng rêu rao rằng, từ ngày 2 đến 6/11/2026, tại Bangkok (Thái Lan) và Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) đã diễn ra Đại hội lần thứ 65 của Liberal International, liên minh quốc tế của “các đảng phái chính trị theo xu hướng dân chủ tự do và tiến bộ trên thế giới”. Tại đây diễn ra “hội thảo về đàn áp xuyên quốc gia”, vụ việc “các nhà hoạt động nhân quyền” gốc Việt, trong đó có Trần Hiệp, công dân Úc và Nguyễn Đức Thuận, công dân Na Uy đã được đưa ra để thảo luận. Không có gì khác, nội dung cuộc hội thảo được chốt lại bằng những câu từ xuyên tạc “Những câu chuyện được đưa ra tại hội thảo cho thấy tình trạng đàn áp xuyên biên giới đang là mối quan ngại của nhiều quốc gia và các tổ chức bảo vệ nhân quyền”.

Thêm trò xảo trá nữa là, những đối tượng bị bắt, điều tra nói trên được sắp đặt luôn vào vở kịch “Giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng 2026”. Thông tin trên mạng rêu rao rằng, năm nay việc “tôn vinh” giải thưởng này sẽ tổ chức tại Melbourne, Úc. Những ngôn từ loè bịp tiếp tục được “xào nấu” trên mạng xã hội. Một mặt, các đối tượng vu cáo, chỉ trích Việt Nam “bóp nghẹt xã hội dân sự”, xuyên tạc “mở rộng và hệ thống hóa các biện pháp đàn áp xuyên quốc gia”; mặt khác, chúng coi những trường hợp bị bắt, điều tra gần đây là “nhân chứng sống”. “Qua Giải thưởng Nhân quyền Lê Đình Lượng 2026, Việt Tân kêu gọi cộng đồng người Việt cùng các tổ chức nhân quyền và chính giới quốc tế cùng lên tiếng và hành động để ngăn chặn đàn áp xuyên quốc gia, bảo vệ những người đang dấn thân vì tự do và nhân quyền” – thông tin nêu.

Ngoài việc tụ tập theo kiểu “thắp nến cầu nguyện”, các đối tượng còn tung ra thông tin thêu dệt về tình trạng sức khoẻ những trường hợp bị bắt, từ đó bày tỏ “lo ngại sâu sắc”, “cảnh báo nguy hiểm về tình trạng sức khoẻ” hòng gây nhiễu dư luận.

“Đàn áp”, “đàn áp xuyên quốc gia”, “tra tấn”… là những cụm từ mà các “nạn nhân” tung hô hòng gây sức ép lên các quốc gia, tổ chức quốc tế. Đáng chú ý, trong nhiều clip, các đối tượng bêu tên một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, vu cáo chế độ đảng trị, công an trị, xuyên tạc chính sách, các chỉ đạo “đàn áp, bắt bớ xuyên quốc gia”. Các hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước được các đối tượng cắt ghép kèm các lời bình thâm độc hòng chế nhạo, phỉ báng, tạo cách nhìn lệch lạc trên mạng xã hội.

Việc Nghị viện châu Âu thông qua Nghị quyết A10-0142/2026 về chống đàn áp xuyên quốc gia (Transnational Repression – TNR) ngày 16/6/2026 đã nhanh chóng trở thành một chủ đề được quan tâm trong các diễn đàn chính trị, truyền thông và nhân quyền quốc tế. Qua tìm hiểu của chúng tôi, tại một số quốc gia có đề cập trong nghị quyết, văn kiện này kiểu như thế này được đánh giá là thiếu khách quan, nhận định sai lệch, bị xem là sự mở rộng quá mức của các diễn ngôn nhân quyền và có nguy cơ bị lợi dụng như một công cụ gây áp lực chính trị. Đối với các thành phần chống phá, phản động lưu vong thì ngược lại, coi đây là dấu mốc, là điểm tựa để bấu víu.

Để đánh giá khách quan ý nghĩa của Nghị quyết A10-0142/2026, trước hết cần đặt nó trong bối cảnh thể chế của Liên minh châu Âu. Qua nghiên cứu cho thấy, không giống như các đạo luật quốc gia, Nghị viện châu Âu không phải là cơ quan duy nhất có quyền quyết định chính sách đối ngoại hoặc áp đặt các biện pháp trừng phạt quốc tế.

Trong cấu trúc quyền lực của EU, Nghị viện đóng vai trò đại diện dân cử, tham gia lập pháp cùng Hội đồng châu Âu và giám sát hoạt động của Ủy ban châu Âu. Các nghị quyết của Nghị viện, trong đa số trường hợp, mang tính chính trị và định hướng chính sách nhiều hơn là tạo ra nghĩa vụ pháp lý trực tiếp. Chính vì vậy, điều đầu tiên cần thấy là Nghị quyết không phải là một văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực cưỡng chế đối với các quốc gia ngoài EU. Nghị quyết không tự động tạo ra các lệnh trừng phạt, không làm phát sinh nghĩa vụ pháp lý đối với Việt Nam hay bất kỳ quốc gia nào khác, cũng không đồng nghĩa với việc EU chính thức kết luận một quốc gia đã vi phạm luật pháp quốc tế.

Từ góc độ pháp lý quốc tế, các tổ chức vận động chính sách tìm cách diễn giải nghị quyết như một hình thức “lên án chính thức” hoặc “kết luận vi phạm” đối với các quốc gia bị nêu tên. Tuy nhiên trên thực tế, nghị quyết không phải là một bản án tư pháp, không phải kết quả của một quá trình điều tra độc lập theo tiêu chuẩn tố tụng quốc tế, cũng không phải là quyết định của một cơ quan tài phán quốc tế. Các nhận định trong nghị quyết chủ yếu dựa trên các báo cáo, điều trần, nguồn thông tin từ tổ chức “xã hội dân sự” và các đánh giá chính trị của các nghị sĩ tham gia.

Do đó, văn kiện này chỉ có thể được sử dụng làm cơ sở tham khảo trong các cuộc đối thoại nhân quyền giữa EU và Việt Nam, trong các cuộc thảo luận liên quan đến chính sách đối ngoại, thương mại hoặc hợp tác an ninh. Cần thấy rằng, việc nghị quyết được thông qua không làm thay đổi ngay các cam kết quốc tế hiện có giữa Việt Nam và EU, cũng không tự động dẫn đến các biện pháp chế tài cụ thể.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhiều lần khẳng định, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam. Việt Nam luôn xem con người là trung tâm, là động lực của quá trình đổi mới và công cuộc phát triển đất nước, luôn nỗ lực vì mục tiêu nâng cao đời sống, quyền thụ hưởng của người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Ở Việt Nam, tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của pháp luật. Mọi hành vi vi phạm pháp luật, bởi bất cứ ai và vì bất cứ lý do gì, đều phải bị xét xử nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và bảo đảm sự thụ hưởng đầy đủ các quyền và tự do của mỗi người dân trong một xã hội an toàn, trật tự và công bằng. Không ai bị bắt giữ, xét xử vì thực hiện các quyền con người một cách chính đáng.

Do đó, việc các tổ chức thù địch, phản động tìm cách áp các đối tượng bị bắt, điều tra, xử lý vì phạm tội danh quy định trong Bộ luật Hình sự Việt Nam thành “đàn áp xuyên quốc gia”, “vi phạm nhân quyền”, “bắt cóc”, “tra tấn”… là sự vu cáo, xuyên tạc, làm sai lệch bản chất vụ án và có thể khiến dư luận quốc tế hiểu sai, ảnh hưởng đến vấn đề dân chủ, nhân quyền và quan hệ đối ngoại của Việt Nam.