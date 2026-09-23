Lãi suất vọt lên mức 11,75%, Tập đoàn Trường Hải (THACO) huy động thành công 2.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu

Lô trái phiếu 2.000 tỷ đồng và các điều khoản ràng buộc

Theo thông tin công bố gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 22/09/2026, doanh nghiệp đã hoàn tất đợt chào bán lô trái phiếu riêng lẻ mang mã THCL12601. Khối lượng phát hành đạt 20.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng cho mỗi đơn vị, giúp doanh nghiệp thu về tổng cộng 2.000 tỷ đồng. Ngày phát hành chính thức ghi nhận là 15/09/2026 và hoạt động phân phối diễn ra hoàn toàn tại thị trường trong nước. Lô trái phiếu mới có kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 15/09/2029. Tổ chức lưu ký được lựa chọn cho đợt huy động vốn này là Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS, đánh dấu lần đầu tiên công ty chứng khoán này tham gia lưu ký trái phiếu cho doanh nghiệp.

Điểm nổi bật nhất của đợt phát hành nằm ở mức lãi suất 11,75% mỗi năm, cao hơn hẳn các đợt huy động trước đây. Cơ chế thanh toán quy định tiền lãi sẽ được chi trả định kỳ 3 tháng một lần, trong khi phần gốc được hoàn trả một lần vào cuối kỳ. Bản công bố thông tin cũng quy định chi tiết các điều kiện mua lại trước hạn. Theo đó, doanh nghiệp có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ số trái phiếu sau khi tròn 24 tháng kể từ ngày phát hành, với yêu cầu phải thông báo trước ít nhất 20 ngày làm việc.

Ngoài ra, công ty bắt buộc phải thực hiện mua lại trước hạn nếu xảy ra sự kiện vi phạm theo thông báo của đại diện người sở hữu trái phiếu. Trong trường hợp có sự thay đổi về điều kiện hoặc mục đích phát hành được 65% tổng số trái phiếu lưu hành chấp thuận, công ty có nghĩa vụ mua lại phần của những trái chủ không đồng ý. Toàn bộ lô trái phiếu huy động đợt này không áp dụng hình thức hoán đổi.

Áp lực đáo hạn gần 12.000 tỷ đồng giai đoạn 2028 đến 2029

Tính từ năm 2019 đến nay, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ghi nhận tổng cộng 7 lô trái phiếu do doanh nghiệp này phát hành, mang về tổng giá trị theo mệnh giá đạt 20.380 tỷ đồng. Trong số này, ba lô trái phiếu đã kết thúc vòng đời lưu hành. Số liệu chi tiết gồm hai lô cùng quy mô 2.000 tỷ đồng phát hành vào các năm 2019 và 2020 với lãi suất lần lượt là 9,8% mỗi năm và 8,25% mỗi năm. Lô thứ ba mang mã TCOCH2126001 có quy mô 2.400 tỷ đồng, chịu mức lãi suất 8% mỗi năm, phát hành năm 2021 và vừa đáo hạn vào ngày 20/09/2026, chỉ 5 ngày sau khi lô trái phiếu mới nhất được phát hành.

Hiện tại, doanh nghiệp còn bốn lô trái phiếu đang lưu hành với tổng giá trị 13.980 tỷ đồng. Chiếm quy mô lớn nhất là lô TCOCH2328001 trị giá 8.680 tỷ đồng, được phát hành vào tháng 11/2023 cho tổ chức chiến lược với mức lãi suất thấp nhất ở mức 6% mỗi năm. Hai đợt huy động tiếp theo gồm lô TCOCH2429001 quy mô 1.300 tỷ đồng phát hành cuối năm 2024 và lô THC12501 quy mô 2.000 tỷ đồng phát hành ngày 30/12/2025 đều áp dụng chung mức lãi suất 8,5% mỗi năm. So sánh với đợt phát hành gần nhất, lô THCL12601 có quy mô tương đương nhưng kỳ hạn rút ngắn đi hai năm, đồng thời chi phí vốn bị đẩy lên mức cao nhất.

Cơ cấu nợ hiện tại cho thấy công ty không đối mặt với áp lực đáo hạn trái phiếu nào từ nay cho đến trước năm 2028. Theo lịch trình, ngày 15/09/2028 doanh nghiệp bắt đầu có quyền mua lại trước hạn lô trái phiếu mới phát hành. Áp lực thanh toán thực sự sẽ bắt đầu từ ngày 14/11/2028 khi lô trái phiếu lớn nhất quy mô 8.680 tỷ đồng đến hạn trả gốc. Bước sang năm 2029, doanh nghiệp tiếp tục có hai mốc đáo hạn quan trọng gồm lô trái phiếu 2.000 tỷ đồng vào ngày 15/09 và lô 1.300 tỷ đồng vào ngày 31/12. Tính toán cụ thể cho thấy chỉ riêng trong khoảng thời gian từ tháng 11/2028 đến cuối năm 2029, tổng giá trị trái phiếu đến hạn của doanh nghiệp lên tới 11.980 tỷ đồng, chiếm phần lớn tổng dư nợ trái phiếu đang lưu hành trên thị trường.