Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) vừa có văn bản góp ý đối với một số dự thảo luật đang được sửa đổi, trong đó có dự thảo Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản.

Đáng chú ý, HoREA tiếp tục kiến nghị tháo gỡ khó khăn về tín dụng đối với cả chủ đầu tư và người mua nhà ở xã hội, trong bối cảnh việc tiếp cận nguồn vốn ưu đãi vẫn còn nhiều hạn chế.

Theo HoREA, Ngân hàng Chính sách xã hội hiện không được cho chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội vay ưu đãi trong giai đoạn từ ngày 1/7/2015 đến 31/12/2030 theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP và Nghị định 100/2024/NĐ-CP.

Lãi suất vay mua nhà ở xã hội 6,6%/năm, HoREA kiến nghị giảm còn 4,8%. Ảnh minh họa/VGP

Do đó, Bộ Xây dựng đã đề xuất Chính phủ cho phép chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được vay ưu đãi tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo quy định tại Nghị định 100/2024/NĐ-CP, đồng thời đưa cơ chế này vào dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi.

Một phương án khác được đề xuất là cho phép chủ đầu tư tiếp cận gói tín dụng thương mại 145.000 tỷ đồng do 9 ngân hàng thương mại tự nguyện tham gia, với lãi suất 6,1%/năm.

HoREA cho biết trước đó Hiệp hội cũng đã kiến nghị Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo để chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được tiếp cận gói tín dụng này. Tuy nhiên, đến nay hầu như chưa có chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội nào được vay với mức lãi suất 6,1%/năm.

Theo Hiệp hội, trên thực tế, nhiều doanh nghiệp vẫn phải vay vốn với lãi suất thương mại cao, thậm chí lên tới 14%/năm, làm tăng chi phí đầu tư và ảnh hưởng đến khả năng phát triển các dự án nhà ở xã hội.

Đối với người mua nhà ở xã hội, HoREA tiếp tục đề xuất giảm lãi suất vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Hiện mức lãi suất được áp dụng là 6,6%/năm. Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước đã đề xuất Chính phủ quy định mức lãi suất 5,4%/năm. Tuy nhiên, HoREA cho rằng mức này vẫn còn cao so với khả năng tài chính của người có thu nhập thấp.

Hiệp hội đề xuất đưa lãi suất vay ưu đãi về mức 4,8%/năm, tương đương mức áp dụng trong giai đoạn 2021-2024. Theo HoREA, kiến nghị này trước đó chưa được chấp thuận.

Bên cạnh chính sách tín dụng, HoREA cũng kiến nghị Chính phủ và Bộ Tài chính xem xét sửa đổi Luật Thuế GTGT và Luật Thuế TNDN theo hướng giảm 70% thuế suất đối với các dự án nhà ở cho thuê và nhà ở xã hội cho thuê nhằm khuyến khích phát triển phân khúc này.

Theo HoREA, chính sách giảm 70% thuế suất thuế GTGT và thuế TNDN đối với dự án nhà ở xã hội cho thuê đã được quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP từ năm 2015. Tuy nhiên, chính sách chưa thể thực thi do quy định tại Luật Thuế GTGT và Luật Thuế TNDN chưa được sửa đổi đồng bộ.