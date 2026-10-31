Lãi suất trái phiếu Mỹ giảm, điều gì xảy ra tiếp theo?

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã quay đầu giảm ngay sau khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành. Ảnh: Reuters/Kevin Lamarque.

Theo CNBC, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã đồng loạt sụt giảm sau quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hồi giữa tuần. Hiện lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm ở mức 4,933%, thấp nhất kể từ đầu tháng 10, trong khi lãi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm còn 4,592%, và kỳ hạn 30 năm giảm về 5,311%, đều là mức thấp nhất trong hơn một tháng qua.

Lợi suất trái phiếu giảm, giá tăng

Việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ quay đầu giảm không đơn thuần là một con số thay đổi trên bảng điện tử, mà sẽ đem lại "nhịp hồi phục" ngắn hạn cho thị trường tài chính.

Khi lợi suất trái phiếu giảm, đồng nghĩa với việc giá trái phiếu tăng, áp lực cũng được giải tỏa với các tài sản rủi ro như cổ phiếu hay vàng, tạo tâm lý tích cực hơn cho nhà đầu tư.

Tuy nhiên, các kênh đầu tư an toàn sẽ trở nên kém hấp dẫn hơn, dòng vốn thông minh có xu hướng tìm kiếm những kênh có khả năng sinh lời cao hơn.

Mặc dù Fed đã thống nhất giữ nguyên lãi suất liên bang ở mức 3,75-4% hồi giữa tuần. Tuy nhiên, tuyên bố sau cuộc họp lại thừa nhận tình trạng lạm phát vẫn đang ở mức cao.

Dữ liệu cho thấy tỷ lệ lạm phát hàng năm của Mỹ trong tháng 9 ở mức 3,7%, tiếp tục củng cố những lo ngại của ngành tài chính dù Fed chọn cách tạm hoãn tăng lãi suất.

Trong thông báo vào hôm thứ Tư, Fed) nhấn mạnh việc thu thập thêm thông tin sẽ giúp xác định lập trường chính sách phù hợp để đảm bảo lạm phát kịp thời trở lại mục tiêu 2%.

Trao đổi với báo chí ngay sau cuộc họp, Chủ tịch Fed Kevin Warsh khẳng định các nhà hoạch định chính sách vẫn đang giữ tầm nhìn linh hoạt và không đi theo bất kỳ lộ trình cố định nào.

"Nếu chúng tôi có kết luận chắc chắn về cách thức điều hành chính sách tiền tệ, chúng tôi sẽ công bố điều đó một cách rộng rãi ngay hôm nay", ông nói.

Theo công cụ FedWatch của CME, giới đầu tư hiện đặt cược tới 83,6% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất 0,25 điểm % trong kỳ họp tháng 12 tới.

Nín thở chờ đợi những động thái mới

Bên cạnh đó, giới đầu tư đang “nín thở” chờ đợi nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng sẽ được công bố tiếp theo bao gồm chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân, thước đo lạm phát yêu thích của Fed.

Ngoài ra, dữ liệu về tăng trưởng GDP hàng quý cùng báo cáo thu nhập và chi tiêu cá nhân cũng sẽ được công bố. Những con số này sẽ phản ánh chính xác về tình hình kinh tế Mỹ và lạm phát.

Đánh giá về động thái này, Ali Hassan, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Thornburg Investment Management, cho rằng thị trường đang nhìn nhận thông điệp từ Fed theo hướng "tích cực" hơn.

"Thị trường dường như xem đây là một lộ trình chính sách mềm mỏng hơn, chứ không phải là một mối lo ngại về lạm phát", ông Hassan nhận định. "Thị trường đã giảm kỳ vọng về việc tăng lãi suất trong tương lai: họ vẫn mong đợi vào một động thái trong tháng 12 nhưng ít tin tưởng hơn vào khả năng tăng lãi suất".

Ông Hassan cũng cảnh báo về những rủi ro mới. Nếu các quan chức Fed bóng gió về các đợt tăng lãi suất mới, họ có thể tự tay xóa sạch những nỗ lực nới lỏng chính sách trong giai đoạn đầu và tạo ra hiệu ứng ngược không mong muốn với thị trường.

Thị trường có thể có những nhịp hưng phấn ngắn hạn, nhưng chỉ với một thay đổi nhỏ từ các nhà hoạch định chính sách cũng đủ đem lại những nhịp rung lắc.