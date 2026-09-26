Lãi suất trái phiếu BĐS bình quân 10,5%/ năm

Lãi suất phát hành trái phiếu duy trì ở mức cao

Theo Báo cáo thị trường trái phiếu ngày 22/9/2026 của MBS Research, giá trị trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát hành trong tháng 8 ghi nhận 61.500 tỷ đồng, tăng 48,7% so với tháng 7 và tăng 1,7% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng năm 2026, tổng giá trị TPDN phát hành gần 384.200 tỷ đồng, tăng 2,7% so với cùng kỳ.

Lãi suất TPDN bình quân gia quyền trong 8 tháng đầu năm vẫn duy trì ở mức cao, khoảng 9,5%/năm, so với mức bình quân 7,3% của năm 2025.

Trong tháng 8, nhóm ngân hàng tiếp tục dẫn dắt thị trường với giá trị phát hành ghi nhận 36.300 tỷ đồng, chiếm 59% tổng giá trị phát hành trong tháng.

Tính chung 8 tháng, ngân hàng cũng là nhóm ngành có quy mô phát hành lớn nhất với 192.200 tỷ đồng, giảm 29,5% so với cùng kỳ và chiếm 50% tổng giá trị phát hành toàn thị trường.

Lãi suất bình quân gia quyền của trái phiếu ngân hàng ở mức 8,5%/năm, trong khi kỳ hạn bình quân 5,2 năm. Các ngân hàng có giá trị phát hành lớn nhất gồm TCB với 25.000 tỷ đồng, STB với 20.000 tỷ đồng và MBB với 19.900 tỷ đồng.

Bên cạnh ngân hàng, nhóm bất động sản ghi nhận sự gia tăng đáng kể về quy mô phát hành. Riêng trong tháng 8, giá trị phát hành của nhóm này tăng gấp 4 lần so với tháng 7, lên 20.000 tỷ đồng.

Một số đợt phát hành quy mô lớn trong tháng có thể kể đến là CTCP Phát triển Bất động sản Hưng Long với 7.000 tỷ đồng, lãi suất 10,6% và kỳ hạn 84 tháng; Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Thành Quang phát hành 7.000 tỷ đồng, lãi suất 10,6%, kỳ hạn 60 tháng; CTCP Vinhomes phát hành 3.000 tỷ đồng với lãi suất 11-12,5% và kỳ hạn 24-36 tháng.

Lũy kế từ đầu năm, nhóm bất động sản chiếm 42% tổng giá trị phát hành với 161.300 tỷ đồng, tăng 147,3% so với cùng kỳ. Lãi suất bình quân gia quyền của nhóm ghi nhận 10,5%/năm và kỳ hạn bình quân ở mức 3,6 năm.

Các doanh nghiệp bất động sản có giá trị phát hành lớn nhất từ đầu năm gồm CTCP Vinhomes với 45.000 tỷ đồng, CTCP Phát triển Bất động sản Hưng Long với 14.000 tỷ đồng và Công ty TNHH Đầu tư Marina Center với 10.200 tỷ đồng.

57.000 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn từ nay đến cuối năm

Song song với hoạt động phát hành, giá trị TPDN được mua lại trước hạn cũng tăng mạnh trong tháng 8.

Theo MBS Research, giá trị mua lại trước hạn trong tháng đạt khoảng 30.000 tỷ đồng, tăng 82% so với tháng 7 nhưng giảm 36% so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm ngân hàng chiếm gần 91%, với giá trị mua lại khoảng 27.300 tỷ đồng.

Lũy kế 8 tháng năm 2026, khoảng 198.600 tỷ đồng TPDN đã được mua lại trước hạn, giảm 0,6% so với cùng kỳ. Nhóm ngân hàng tiếp tục đóng góp chủ yếu, chiếm 87% tổng giá trị mua lại và tăng 39% so với cùng kỳ.

MBS Research ước tính khoảng 57.000 tỷ đồng TPDN sẽ đáo hạn trong những tháng còn lại của năm 2026. Trong đó, bất động sản chiếm khoảng 74,5%, tương đương 42.400 tỷ đồng.

Về tình hình thực hiện nghĩa vụ thanh toán, tháng 8 ghi nhận một mã trái phiếu chậm trả lần đầu của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Green Land.

Lũy kế đến hết tháng 8, tổng giá trị phát hành của các trái phiếu đang chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán được MBS Research ước tính gần 43.400 tỷ đồng, tương đương khoảng 3% dư nợ TPDN toàn thị trường.