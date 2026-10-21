Lãi suất trái phiếu bất động sản chạm mốc 13%/năm

Các doanh nghiệp sẽ phải đối mặt áp lực đáo hạn 276.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2027. Ảnh: VBMA.

Theo báo cáo thị trường trái phiếu quý III của S&I Ratings - thuộc Công ty Chứng khoán SSI, hoạt động phát hành trái phiếu đã ghi nhận xu hướng chậm lại sau khi tăng mạnh trong quý II. Cụ thể, thị trường trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận tổng giá trị phát hành 179.400 tỷ đồng trong quý III vừa qua, giảm 26% so với quý liền trước.

Tương tự năm 2025, hoạt động phát hành trái phiếu cũng bùng nổ trong quý II sau quý đầu năm trầm lắng, sau đó điều chỉnh trở lại trong quý III theo chu kỳ thị trường. So với cùng kỳ năm trước, giá trị phát hành quý III vẫn tăng nhẹ 8%

Trái chiều với diễn biến chung, kênh phát hành trái phiếu ra công chúng ghi nhận kết quả cao nhất từ trước đến nay. Trong quý III, có 16 đợt phát hành trái phiếu ra công chúng thành công với tổng giá trị 31.600 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ.

Các ngân hàng thương mại tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong kênh huy động này, với 8 đợt phát hành, giá trị phát hành chủ yếu vào khoảng 1.000-3.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng Agribank đã phát hành thành công 15.000 tỷ đồng trái phiếu loại này.

Bên cạnh đó, các công ty chứng khoán, doanh nghiệp tài chính và tiêu dùng cũng tham gia phát hành trái phiếu ra công chúng, dù quy mô phần lớn dưới 1.000 tỷ đồng.

Theo S&I Ratings, lãi suất phát hành trái phiếu tiếp tục tăng ở các nhóm ngành, tiến gần mức đỉnh của giai đoạn 2022-2023. Trong đó, lãi suất coupon bình quân đã tăng khoảng 2,5 điểm % so với mức đáy năm 2025, tuy nhiên tốc độ tăng đã chậm lại đáng kể trong quý III khi lãi suất tiến dần đến mức đỉnh của giai đoạn 2022-2023.

Riêng nhóm ngân hàng ghi nhận lãi suất phát hành trái phiếu bình quân 8,85%/năm, vượt mức bình quân 8,7%/năm của năm 2022. Một số lô trái phiếu thậm chí có lãi suất trên 10%/năm. Trong khi đó, lãi suất phát hành của nhóm doanh nghiệp bất động sản và các doanh nghiệp khác lên tới 12,5-13%/năm.

Áp lực huy động vốn còn đến từ nhu cầu thanh toán trái phiếu đến hạn. S&I Ratings ước tính khoảng 93.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong quý IV/2026, mức cao nhất trong năm. Trong đó, trái phiếu bất động sản chiếm khoảng 46.900 tỷ đồng, gần một nửa tổng giá trị đáo hạn.

Sang năm 2027, tổng giá trị trái phiếu đáo hạn dự kiến đạt 276.000 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2026. Riêng nhóm bất động sản có khoảng 156.000 tỷ đồng trái phiếu đến hạn, tương đương 57% tổng giá trị toàn thị trường.

Theo báo cáo, hoạt động phát hành mới trong thời gian tới sẽ phục vụ cả nhu cầu vốn cho dự án và cơ cấu lại các khoản nợ hiện hữu. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất trong nước và quốc tế được dự báo duy trì ở mức cao, ít nhất đến nửa đầu năm 2027, làm gia tăng chi phí vốn, nhất là với doanh nghiệp có đòn bẩy tài chính lớn hoặc nhu cầu huy động vốn cao.

Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp và các tổ chức tài chính Việt Nam đang từng bước đa dạng hóa nguồn vốn, trong đó có việc tiếp cận thị trường vốn quốc tế. Dù vậy, lợi thế lãi suất cần được cân nhắc cùng chi phí thu xếp, xếp hạng tín nhiệm và phòng ngừa rủi ro tỷ giá.

S&I Ratings đánh giá nhu cầu huy động vốn và tái cấp vốn sẽ tiếp tục hỗ trợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong trung hạn. Tuy nhiên, lãi suất cao vẫn là thách thức đối với chi phí vốn và khả năng phát hành, khiến thị trường cần thêm thời gian để tái cấu trúc theo hướng bền vững.