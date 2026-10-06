Lãi suất tiết kiệm VIB tháng 10/2026: Đi ngang so với cùng kỳ

Bước sang tháng 10/2026, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) tiếp tục duy trì biểu lãi suất huy động ổn định đối với cả hình thức gửi tiền tại quầy và gửi tiết kiệm trực tuyến.

Theo biểu niêm yết mới nhất, ngân hàng vẫn áp dụng chính sách lãi suất phân theo ba hạn mức tiền gửi gồm từ 10 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng, từ 300 triệu đồng đến dưới 3 tỷ đồng và từ 3 tỷ đồng trở lên.

Đối với hình thức gửi tiết kiệm tại quầy, lãi suất huy động được áp dụng trong khoảng từ 4,25% đến 5,8%/năm đối với các kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Biểu lãi suất huy động ngân hàng VIB tháng 10/2026 dành cho khách hàng cá nhân, hình thức gửi tiền tại quầy (Nguồn: VIB)

Cụ thể, với nhóm khách hàng gửi từ 10 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng, lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng được niêm yết ở mức 4,25%/năm. Các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 3-5 tháng được hưởng lãi suất 4,35%/năm.

Bên cạnh đó, nhóm kỳ hạn từ 6-8 tháng được VIB áp dụng mức lãi suất 5,5%/năm, trong khi các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 9-11 tháng được hưởng lãi suất 5,6%/năm. Đối với kỳ hạn 12 tháng, ngân hàng niêm yết mức lãi suất 6,5%/năm.

Các kỳ hạn từ 15-18 tháng được áp dụng lãi suất 5,7%/năm, còn các khoản tiền gửi kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng tiếp tục được hưởng mức 5,8%/năm, cũng là mức lãi suất cao nhất trong biểu huy động tại quầy của VIB.

Đối với nhóm khách hàng gửi từ 300 triệu đồng đến dưới 3 tỷ đồng và từ 3 tỷ đồng trở lên, VIB áp dụng mức lãi suất cao hơn ở các kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng.

Theo đó, kỳ hạn 1-2 tháng được niêm yết lần lượt ở mức 4,3%/năm và 4,35%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng tương ứng là 4,4%/năm và 4,45%/năm. Trong khi đó, các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên được áp dụng tương tự nhóm khách hàng gửi dưới 300 triệu đồng, với mức lãi suất cao nhất vẫn là 6,5%/năm tại kỳ hạn 12 tháng.

Đối với các khoản tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi có kỳ hạn dưới 1 tháng, VIB tiếp tục duy trì mức lãi suất 0,25%/năm, không thay đổi so với tháng trước.

Ở kênh gửi tiết kiệm trực tuyến, VIB tiếp tục duy trì mức lãi suất cao hơn so với gửi tại quầy tại nhiều kỳ hạn. Đối với các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 1-2 tháng, khách hàng gửi từ 2 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng được hưởng lãi suất 4,35%/năm. Mức lãi suất tương ứng đối với các khoản tiền gửi từ 300 triệu đồng đến dưới 3 tỷ đồng là 4,4%/năm và từ 3 tỷ đồng trở lên là 4,45%/năm.

Biểu lãi suất huy động ngân hàng VIB tháng 10/2026 dành cho khách hàng cá nhân, hình thức gửi tiền trực tuyến (Nguồn: VIB)

Tại nhóm kỳ hạn từ 3-5 tháng, lãi suất tiết kiệm trực tuyến tiếp tục được nâng lên lần lượt là 4,45%/năm, 4,5%/năm và 4,55%/năm theo từng hạn mức tiền gửi.

Đáng chú ý, từ kỳ hạn 6 tháng trở lên, VIB áp dụng biểu lãi suất trực tuyến thống nhất cho tất cả các hạn mức tiền gửi. Theo đó, lãi suất huy động dao động từ 5,7% đến 7%/năm đối với các kỳ hạn từ 6-36 tháng.

Trong đó, mức lãi suất cao nhất 7%/năm được áp dụng cho các kỳ hạn dài theo biểu niêm yết hiện hành, tiếp tục đưa VIB vào nhóm ngân hàng có lãi suất tiết kiệm trực tuyến ở mức cao trên thị trường.

Đối với các khoản tiền gửi trực tuyến có kỳ hạn dưới 1 tháng, ngân hàng vẫn duy trì mức lãi suất 0,25%/năm, tương tự hình thức gửi tiền tại quầy.