Lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 15-18 tháng giảm 0,2 điểm phần trăm xuống 6,6%/năm ngày 13/11

Ngày 13/11/2026, BIDV điều chỉnh giảm 0,2 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi trực tuyến ở các kỳ hạn 15-18 tháng, xuống còn 6,6%/năm. Mức mới ngang bằng lãi suất ngân hàng này đang áp dụng cho kỳ hạn 6-11 tháng.

BIDV giảm lãi suất kỳ hạn 15-18 tháng, giữ nguyên các kỳ hạn còn lại

Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến vừa được cập nhật, BIDV chỉ điều chỉnh nhóm kỳ hạn 15-18 tháng. Các kỳ hạn còn lại giữ nguyên biểu lãi suất đã duy trì trong nhiều tháng qua.

Kỳ hạn 1-5 tháng: 4,75%/năm

Kỳ hạn 6-11 tháng: 6,6%/năm

Kỳ hạn 12-13 tháng: 6,8%/năm

Kỳ hạn 15-18 tháng: 6,6%/năm (giảm 0,2 điểm phần trăm)

Kỳ hạn 24-36 tháng: 6,8%/năm

BIDV hiện là ngân hàng có quy mô huy động tiền gửi khách hàng lớn nhất hệ thống. Tính đến ngày 30/9/2026, tiền gửi khách hàng tại ngân hàng đạt 2,33 triệu tỷ đồng, tăng 6,32% so với đầu năm và chiếm khoảng 14% thị phần huy động toàn ngành.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến tại các ngân hàng ngày 13/11/2026

Dưới đây là lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại các ngân hàng ngày 13/11/2026, đơn vị %/năm.

Lãi suất liên ngân hàng VND nhích lên ở các kỳ hạn đến 1 tháng

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Thị trường Tài chính Liên ngân hàng Việt Nam, trong phiên giao dịch ngày 12/11, lãi suất bình quân liên ngân hàng bằng VND tăng 0,1-0,5 điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống so với phiên trước.

Qua đêm: 4,8%/năm

Kỳ hạn 1 tuần: 4,8%/năm

Kỳ hạn 2 tuần: 5,2%/năm

Kỳ hạn 1 tháng: 5,5%/năm

Lãi suất USD liên ngân hàng đi ngang ở kỳ hạn qua đêm

Đối với đồng USD, lãi suất bình quân liên ngân hàng đi ngang ở kỳ hạn qua đêm, trong khi tăng 0,01-0,05 điểm phần trăm tại các kỳ hạn còn lại.

Qua đêm: 3,85%/năm

Kỳ hạn 1 tuần: 3,91%/năm

Kỳ hạn 2 tuần: 3,93%/năm

Kỳ hạn 1 tháng: 4,06%/năm

Lợi suất trái phiếu chính phủ thứ cấp ít thay đổi

Trên thị trường trái phiếu chính phủ thứ cấp, lợi suất không thay đổi ở hầu hết các kỳ hạn, ngoại trừ giảm nhẹ tại kỳ hạn 5 năm và 7 năm.

Kỳ hạn 3 năm: 3,72%/năm

Kỳ hạn 5 năm: 4,27%/năm

Kỳ hạn 7 năm: 4,34%/năm

Kỳ hạn 10 năm: 4,46%/năm

Kỳ hạn 15 năm: 4,57%/năm