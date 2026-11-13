Lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 15-18 tháng giảm 0,2 điểm phần trăm xuống 6,6%/năm ngày 13/11
BIDV điều chỉnh lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 15-18 tháng xuống 6,6%/năm, ngang kỳ hạn 6-11 tháng; liên ngân hàng VND kỳ hạn đến 1 tháng nhích lên.
Ngày 13/11/2026, BIDV điều chỉnh giảm 0,2 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi trực tuyến ở các kỳ hạn 15-18 tháng, xuống còn 6,6%/năm. Mức mới ngang bằng lãi suất ngân hàng này đang áp dụng cho kỳ hạn 6-11 tháng.
BIDV giảm lãi suất kỳ hạn 15-18 tháng, giữ nguyên các kỳ hạn còn lại
Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến vừa được cập nhật, BIDV chỉ điều chỉnh nhóm kỳ hạn 15-18 tháng. Các kỳ hạn còn lại giữ nguyên biểu lãi suất đã duy trì trong nhiều tháng qua.
Kỳ hạn 1-5 tháng: 4,75%/năm
Kỳ hạn 6-11 tháng: 6,6%/năm
Kỳ hạn 12-13 tháng: 6,8%/năm
Kỳ hạn 15-18 tháng: 6,6%/năm (giảm 0,2 điểm phần trăm)
Kỳ hạn 24-36 tháng: 6,8%/năm
BIDV hiện là ngân hàng có quy mô huy động tiền gửi khách hàng lớn nhất hệ thống. Tính đến ngày 30/9/2026, tiền gửi khách hàng tại ngân hàng đạt 2,33 triệu tỷ đồng, tăng 6,32% so với đầu năm và chiếm khoảng 14% thị phần huy động toàn ngành.
Bảng lãi suất huy động trực tuyến tại các ngân hàng ngày 13/11/2026
Dưới đây là lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại các ngân hàng ngày 13/11/2026, đơn vị %/năm.
Lãi suất liên ngân hàng VND nhích lên ở các kỳ hạn đến 1 tháng
Theo dữ liệu từ Hiệp hội Thị trường Tài chính Liên ngân hàng Việt Nam, trong phiên giao dịch ngày 12/11, lãi suất bình quân liên ngân hàng bằng VND tăng 0,1-0,5 điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống so với phiên trước.
Qua đêm: 4,8%/năm
Kỳ hạn 1 tuần: 4,8%/năm
Kỳ hạn 2 tuần: 5,2%/năm
Kỳ hạn 1 tháng: 5,5%/năm
Lãi suất USD liên ngân hàng đi ngang ở kỳ hạn qua đêm
Đối với đồng USD, lãi suất bình quân liên ngân hàng đi ngang ở kỳ hạn qua đêm, trong khi tăng 0,01-0,05 điểm phần trăm tại các kỳ hạn còn lại.
Qua đêm: 3,85%/năm
Kỳ hạn 1 tuần: 3,91%/năm
Kỳ hạn 2 tuần: 3,93%/năm
Kỳ hạn 1 tháng: 4,06%/năm
Lợi suất trái phiếu chính phủ thứ cấp ít thay đổi
Trên thị trường trái phiếu chính phủ thứ cấp, lợi suất không thay đổi ở hầu hết các kỳ hạn, ngoại trừ giảm nhẹ tại kỳ hạn 5 năm và 7 năm.
Kỳ hạn 3 năm: 3,72%/năm
Kỳ hạn 5 năm: 4,27%/năm
Kỳ hạn 7 năm: 4,34%/năm
Kỳ hạn 10 năm: 4,46%/năm
Kỳ hạn 15 năm: 4,57%/năm
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/lai-suat-tiet-kiem-truc-tuyen-ky-han-15-18-thang-giam-02-diem-phan-tram-xuong-66nam-ngay-1311-474116.html