Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến ngày 19/11/2026, khách hàng gửi 100 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) với lãi suất niêm yết 8%/năm sẽ nhận 8 triệu đồng tiền lãi. Tổng gốc và lãi sau khi tất toán là 108 triệu đồng.

Lãi suất niêm yết cao nhất 8%/năm

Sau chỉ đạo ngày 18/10 của Ngân hàng Nhà nước về việc giảm tối thiểu 0,5 điểm phần trăm/năm lãi suất tiền gửi niêm yết kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, nhiều ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động. Mức điều chỉnh khác nhau tùy ngân hàng, kỳ hạn và sản phẩm tiền gửi.

Theo biểu lãi suất trực tuyến trên ứng dụng ACB One, tiền gửi kỳ hạn dưới 1 tháng có lãi suất 0,5%/năm, kỳ hạn 1-3 tháng là 4,7%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 7,9%/năm, còn kỳ hạn 9 tháng và 12 tháng là 8%/năm.

ACB không phải ngân hàng niêm yết lãi suất cao nhất ở các kỳ hạn dưới 6 tháng. Tuy nhiên, từ kỳ hạn 6 tháng trở lên, mức lãi suất niêm yết của ngân hàng này đang cao nhất trong số các ngân hàng hiện nay.

Gửi 100 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền lãi?

Cụ thể, với khoản gửi 100 triệu đồng, tiền lãi theo từng kỳ hạn như sau:

Gia tăng tiền lãi nhờ lãi suất kép

Lãi suất kép không phải sản phẩm tiết kiệm riêng biệt của ngân hàng, mà là phương pháp tái đầu tư gốc và lãi định kỳ. Toàn bộ tiền lãi sau mỗi kỳ hạn được cộng vào gốc để tiếp tục sinh lời, nên lãi kỳ sau được tính trên cả vốn gốc ban đầu và phần lãi đã tái đầu tư.

Một số kinh nghiệm tối ưu hiệu quả lãi kép do ngân hàng khuyến nghị:

Tái đầu tư toàn bộ sau mỗi kỳ hạn: khi sổ đến hạn, tái tục cả gốc và lãi thay vì rút ra để lãi tiếp tục sinh thêm lãi.

Duy trì thói quen gửi tiền định kỳ: gửi thêm một khoản nhỏ đều đặn mỗi tháng giúp tăng tốc độ sinh lời nhờ hiệu ứng tích lũy dần.

Tránh rút tiền giữa kỳ: rút trước hạn thường mất toàn bộ lãi tích lũy hoặc bị áp lãi suất rất thấp.

Chọn ngân hàng và kỳ hạn có lãi suất tốt: ưu tiên ngân hàng uy tín; gửi trực tuyến thường cao hơn 0,1-0,4%/năm so với tại quầy, và kỳ hạn cần phù hợp kế hoạch tài chính cá nhân.

Theo dõi thị trường lãi suất: khi thị trường biến động, có thể điều chỉnh kỳ hạn, ngân hàng hoặc hình thức gửi mà không vi phạm cam kết tiết kiệm ban đầu.

Xác định mục tiêu dài hạn: dù để mua nhà, lập quỹ hưu trí hay tích lũy cho con cái, người gửi cần xác định rõ mục tiêu và gắn bó với chiến lược tiết kiệm.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến tại các ngân hàng

Bảng dưới đây tổng hợp lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại các ngân hàng (đơn vị: %/năm). Trong bảng, kỳ hạn 12 tháng dao động từ 4,5% (SeABank) đến 7% (MBV, PGBank, Sacombank, VCBNeo, VIB).