Lãi suất tiết kiệm tiếp tục giảm. (Ảnh: Vietnam+)

Sau đợt điều chỉnh đồng loạt vào cuối tháng 10, thị trường tiền gửi tiếp tục ghi nhận những diễn biến đáng chú ý khi nhiều ngân hàng thương mại như VPBank, TPBank và BIDV tiếp tục hạ lãi suất huy động tại một số kỳ hạn.

Đặc biệt, từ ngày 16/11, Ngân hàng Sài Gòn (SCB) áp dụng biểu lãi suất mới với mức 0%/năm đối với nhiều kỳ hạn tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân. Tuy nhiên, đây là trường hợp đặc thù khi SCB đang thuộc diện kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước và thực hiện quá trình tái cơ cấu.

Trong bối cảnh các ngân hàng tiếp tục điều chỉnh mặt bằng lãi suất, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chủ trương giảm lãi suất tại các tổ chức tín dụng, bảo đảm chính sách được triển khai thực chất, góp phần giảm chi phí vốn và hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nhiều ngân hàng tiếp tục hạ lãi suất huy động

Thị trường tiền gửi tiếp tục ghi nhận những đợt điều chỉnh lãi suất trong những ngày giữa tháng 11, khi nhiều ngân hàng thương mại giảm lãi suất huy động tại các kỳ hạn khác nhau. Đáng chú ý, có ngân hàng niêm yết lãi suất về 0%/năm đối với một số sản phẩm tiền gửi.

Từ ngày 16/11, SCB áp dụng biểu lãi suất mới với mức 0%/năm đối với nhiều kỳ hạn tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân. Cụ thể, sản phẩm tiết kiệm trực tuyến áp dụng lãi suất 0%/năm tại các kỳ hạn từ 31 ngày đến 36 tháng, với các phương thức lĩnh lãi trước, hàng tháng và cuối kỳ.

Đối với tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn thông thường, khách hàng cá nhân gửi mới cũng được áp dụng mức 0%/năm tại các kỳ hạn từ 1-36 tháng.

Đây là lần điều chỉnh mạnh thứ hai của SCB trong vòng một tháng. Trước đó, lãi suất tiết kiệm trực tuyến tại ngân hàng này dao động từ 0,1%-0,7%/năm tùy kỳ hạn và phương thức lĩnh lãi. Tuy nhiên, diễn biến tại SCB mang tính đặc thù khi ngân hàng đang thuộc diện kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước từ năm 2022 và thực hiện quá trình tái cơ cấu.

Tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), lãi suất huy động giảm tới 0,4 điểm phần trăm tại một số kỳ hạn. Với hình thức gửi tại quầy, kỳ hạn 15 và 18 tháng giảm từ 6,9% xuống 6,5%/năm; kỳ hạn 24 tháng giảm 0,2 điểm phần trăm, còn 6,7%/năm.

Ở kênh trực tuyến, lãi suất kỳ hạn 15 và 18 tháng giảm từ 7,4% xuống 7,1%/năm; kỳ hạn 24 tháng giảm còn 6,9%/năm. Sau điều chỉnh, mức lãi suất trực tuyến cao nhất dành cho khách hàng cá nhân gửi dưới 1 tỷ đồng tại VPBank là 7,1%/năm.

Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) cũng tiếp tục giảm lãi suất huy động đối với sản phẩm Tiết kiệm LiveBank. Kỳ hạn 9 tháng giảm còn 5,45%/năm; kỳ hạn 12 tháng giảm còn 5,35%/năm; kỳ hạn 18 tháng còn 5,75%/năm. Các kỳ hạn 24 và 30 tháng cùng giảm xuống 5,85%/năm.

Đây là lần giảm lãi suất thứ hai trong tháng 11 và lần thứ ba kể từ ngày 19/10 của TPBank. Trước đó, ngân hàng đã điều chỉnh giảm 0,1-0,4 điểm phần trăm vào ngày 7/11 và giảm 0,5 điểm phần trăm đối với các kỳ hạn 6-36 tháng ngày 19/10.

Ở nhóm ngân hàng thương mại nhà nước, BIDV giảm 0,2 điểm phần trăm lãi suất tiết kiệm trực tuyến đối với kỳ hạn 15-18 tháng, xuống 6,6%/năm. Các kỳ hạn khác được giữ nguyên, trong đó mức cao nhất 6,8%/năm áp dụng cho kỳ hạn 12-13 tháng và 24-36 tháng.

Những động thái trên cho thấy quá trình điều chỉnh mặt bằng lãi suất huy động vẫn tiếp diễn tại nhiều ngân hàng, sau đợt giảm trên diện rộng vào cuối tháng 10.

Tăng cường thanh tra việc thực hiện giảm lãi suất

Song song với việc các ngân hàng điều chỉnh lãi suất, Ngân hàng Nhà nước đang tăng cường giám sát để bảo đảm chủ trương giảm mặt bằng lãi suất được triển khai thực chất.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước ban hành Công văn số 10488/NHNN-TTNH gửi các chi nhánh khu vực, yêu cầu tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên đề về việc thực hiện giảm lãi suất tại các tổ chức tín dụng.

Động thái này thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tại Công văn số 532 ngày 17/10 của Văn phòng Chính phủ, thông báo kết luận cuộc họp về điều hành chính sách tiền tệ.

Theo đó, các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước khu vực căn cứ kết quả theo dõi, giám sát và tình hình thực tế để tổ chức thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật và chỉ đạo của cơ quan quản lý về giảm lãi suất.

Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ xem xét giảm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với những ngân hàng không thực hiện nghiêm chỉ đạo về giảm lãi suất.. (Ảnh: Vietnam+)

Trên cơ sở kết quả thanh tra, những tồn tại, vi phạm phải được kịp thời nhận diện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm theo quy định. Công tác kiểm tra phải triển khai ngay trong tháng 11 và báo cáo kết quả trong tháng để Ngân hàng Nhà nước tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm tối thiểu 0,5 điểm phần trăm/năm lãi suất tiền gửi niêm yết đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên; đồng thời tập trung giảm 1,5-2 điểm phần trăm/năm lãi suất cho vay đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Các ngân hàng cũng phải giảm tối thiểu 0,5 điểm phần trăm/năm lãi suất tiền gửi bình quân của giao dịch phát sinh mới đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên trong những tháng cuối năm, đồng thời tiết giảm chi phí hoạt động, chia sẻ lợi nhuận và không cạnh tranh thiếu lành mạnh trong huy động vốn.

Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ xem xét giảm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đối với những ngân hàng không thực hiện nghiêm chỉ đạo về lãi suất.

Việc đồng loạt giảm lãi suất huy động cùng với tăng cường thanh tra, giám sát cho thấy quyết tâm đưa chủ trương giảm mặt bằng lãi suất vào thực tế, qua đó tạo dư địa giảm chi phí vốn vay, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận tín dụng với chi phí hợp lý./.