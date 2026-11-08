Lãi suất tiết kiệm Sacombank cao nhất bao nhiêu trong tháng 11/2026?

Trong tháng 11/2026, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank) điều chỉnh giảm lãi suất huy động đối với cả hình thức gửi tiết kiệm tại quầy và trực tuyến.

Với tiền gửi tại quầy theo phương thức lĩnh lãi cuối kỳ, lãi suất được niêm yết trong khoảng 4,5-6,4%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 1-36 tháng.

Biểu lãi suất tại quầy được phân chia theo ba hạn mức tiền gửi gồm dưới 500 triệu đồng, từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng và từ 2 tỷ đồng trở lên. Trong đó, ở nhóm kỳ hạn ngắn từ 1-5 tháng, lãi suất lần lượt là 4,5%/năm, 4,6%/năm và 4,75%/năm tương ứng với ba hạn mức tiền gửi. Các mức này được giữ nguyên so với tháng trước.

Đối với kỳ hạn 6-11 tháng, Sacombank áp dụng lãi suất 5,7%/năm cho khoản tiền gửi dưới 500 triệu đồng; 5,8%/năm với khoản tiền từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng và 5,9%/năm đối với khoản tiền từ 2 tỷ đồng trở lên. So với tháng trước, cả ba mức lãi suất đều giảm 0,5 điểm phần trăm.

Biểu lãi suất tiết kiệm truyền thống tại ngân hàng Sacombank tháng 11/2026

Ở kỳ hạn 12-13 tháng, lãi suất huy động tương ứng với ba nhóm tiền gửi lần lượt là 5,4%/năm, 5,5%/năm và 5,6%/năm. Trong khi đó, các khoản tiền gửi kỳ hạn 15-18 tháng được áp dụng lãi suất 5,5%/năm, 5,6%/năm và 5,7%/năm theo từng hạn mức.

Đối với nhóm kỳ hạn dài từ 24-36 tháng, lãi suất tại quầy được niêm yết ở mức cao nhất trong biểu tiền gửi. Cụ thể, khách hàng gửi dưới 500 triệu đồng hưởng lãi suất 6,2%/năm; khoản tiền từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ đồng được áp dụng mức 6,3%/năm. Với khoản tiền gửi từ 2 tỷ đồng trở lên, lãi suất đạt 6,4%/năm. Đây cũng là mức cao nhất Sacombank áp dụng đối với tiền gửi tại quầy trong tháng 11.

Cùng với biểu lãi suất tại quầy, Sacombank giảm 0,5 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi trực tuyến đối với các kỳ hạn trên 6 tháng. Lãi suất online tiếp tục được phân chia theo ba hạn mức tiền gửi gồm dưới 50 triệu đồng, từ 50 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng và từ 500 triệu đồng trở lên.

Với các khoản tiền gửi kỳ hạn 1-5 tháng, lãi suất được giữ nguyên ở mức 4,5%/năm đối với khoản tiền dưới 50 triệu đồng. Khách hàng gửi từ 50 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng hưởng lãi suất 4,6%/năm, trong khi khoản tiền từ 500 triệu đồng trở lên được áp dụng mức 4,75%/năm.

Ở nhóm kỳ hạn 6-11 tháng, lãi suất online lần lượt là 6,3%/năm đối với khoản tiền dưới 50 triệu đồng; 6,6%/năm với khoản tiền từ 50 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng và 6,7%/năm đối với khoản tiền từ 500 triệu đồng trở lên.

Biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến tại ngân hàng Sacombank tháng 11/2026

Với kỳ hạn 12-18 tháng, khách hàng gửi dưới 50 triệu đồng được hưởng lãi suất 6,5%/năm. Mức lãi suất tăng lên 6,8%/năm đối với khoản tiền từ 50 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng và 7%/năm với khoản tiền từ 500 triệu đồng trở lên.

Đối với các kỳ hạn dài từ 24-36 tháng, lãi suất trực tuyến được niêm yết lần lượt ở mức 6,7%/năm, 7%/năm và 7,3%/năm theo ba hạn mức tiền gửi. Như vậy, khách hàng gửi online từ 500 triệu đồng trở lên ở kỳ hạn 24-36 tháng đang được hưởng mức lãi suất cao nhất tại Sacombank, đạt 7,3%/năm.

Ngoài các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng trở lên, Sacombank tiếp tục áp dụng lãi suất 0,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn dưới 1 tháng.