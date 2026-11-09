Lãi suất tiết kiệm online: Ngân hàng nào đang trả cao nhất?

Theo ghi nhận từ biểu lãi suất huy động mới nhất tại 7 ngân hàng thương mại, lãi suất tiết kiệm trực tuyến (online) kỳ hạn 9 tháng dao động trong khoảng từ 4,7%/năm đến 6,7%/năm tùy theo quy mô món tiền gửi và điều kiện áp dụng của từng nhà băng. Đáng chú ý, tất cả các đơn vị được khảo sát đều ghi nhận chính sách ưu đãi cộng thêm lãi suất đối với khách hàng gửi tiền qua kênh ngân hàng điện tử.

Mặt bằng lãi suất vượt trội ở nhóm dẫn đầu

Mức lãi suất niêm yết cao nhất trong kỳ hạn này thuộc về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) với 6,7%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi online từ 500 triệu đồng trở lên.

Mức này cao hơn 0,9 điểm phần trăm so với việc thực hiện giao dịch gửi tiền cùng hạn mức tại quầy. Với khoản tiền gửi mẫu 500 triệu đồng, khách hàng hưởng khoảng 25,13 triệu đồng tiền lãi sau 9 tháng, chênh lệch thực tế khoảng 3,375 triệu đồng.

Bảng so sánh lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 9 tháng tại một số ngân hàng thương mại (áp dụng cho khoản tiền gửi mẫu 500 triệu đồng).

Bám sát mức trần khảo sát là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) với lãi suất 6,6%/năm cho các khoản gửi dưới 1 tỷ đồng (tiền lãi dự kiến đạt 24,75 triệu đồng, cao hơn gửi tại quầy 1,125 triệu đồng).

Cùng nhóm trên 6%/năm, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) niêm yết mức 6,05%/năm đối với khách hàng thông thường, đem lại khoản chênh lệch tiền lãi 1,875 triệu đồng so với gửi trực tiếp.

Khoảng cách chênh lệch lên tới 1,1 điểm phần trăm

Ở phân khúc trung bình từ 5% đến dưới 6%/năm, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đưa ra mức 5,9%/năm, cao hơn 0,6 điểm phần trăm so với gửi tại quầy (tương ứng chênh lệch khoảng 2,25 triệu đồng lãi cho khoản gửi 500 triệu đồng).

Mặt bằng lãi suất gửi tiền qua kênh số ghi nhận mức chênh lệch rõ rệt giữa các ngân hàng, cao nhất chạm mốc 6,7%/năm.

Đáng chú ý, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) ghi nhận mức chênh lệch giữa hai hình thức gửi lớn nhất trong nhóm khảo sát. Với sản phẩm Tiền gửi số truyền thống (áp dụng cho khách hàng Mass, số tiền dưới 1 tỷ đồng), MB niêm yết lãi suất 5,2%/năm, cao hơn tới 1,1 điểm phần trăm so với tại quầy. Sự cách biệt này mang lại khoảng chênh lệch tiền lãi hơn 4,12 triệu đồng cho cùng một số dư tiền gửi.

Tại nhóm còn lại, mức lãi suất trực tuyến ghi nhận thấp hơn. Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) niêm yết mức 4,8%/năm, chỉ chênh 375.000 đồng tiền lãi so với quầy giao dịch.

Mức ghi nhận thấp nhất thuộc về Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) với 4,7%/năm cho khoản tiền gửi từ 200 triệu đến dưới 1 tỷ đồng, cao hơn 1,875 triệu đồng tiền lãi so với hình thức truyền thống.

Việc các ngân hàng duy trì biên độ chênh lệch lãi suất từ vài chục đến hàng trăm điểm cơ bản giữa hai kênh gửi phản ánh rõ định hướng tối ưu hóa chi phí vận hành chi nhánh, đồng thời gia tăng tỷ trọng tiền gửi qua nền tảng công nghệ số trong hệ thống tín dụng hiện nay.