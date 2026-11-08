Lãi suất tiết kiệm MB đồng loạt giảm từ kỳ hạn 6 tháng trong tháng 11/2026

Bước sang đầu tháng 11/2026, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) điều chỉnh giảm lãi suất huy động đối với các khoản tiền gửi tại quầy có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Mức giảm là 0,5 điểm phần trăm, trong khi các kỳ hạn dưới 6 tháng được giữ nguyên so với tháng trước.

Ngân hàng tiếp tục phân chia biểu lãi suất theo hai nhóm quy mô tiền gửi, gồm dưới 1 tỷ đồng và từ 1 tỷ đồng trở lên. Theo đó, khách hàng gửi khoản tiền dưới 1 tỷ đồng được hưởng lãi suất 3,7%/năm với kỳ hạn 1 tháng, 3,8%/năm với kỳ hạn 2 tháng và 4,1%/năm đối với các kỳ hạn từ 3 đến 5 tháng.

Sau đợt điều chỉnh, lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng giảm xuống còn 4,1%/năm. Với các kỳ hạn từ 12 đến 18 tháng, MB niêm yết mức 5,7%/năm. Đáng chú ý, các khoản tiền gửi từ 24 đến 60 tháng tiếp tục được hưởng lãi suất 6,5%/năm, cao nhất trong biểu lãi suất tại quầy dành cho nhóm khách hàng này.

Biểu lãi suất tiền gửi tại quầy MB tháng 11/2026

Đối với khách hàng gửi từ 1 tỷ đồng trở lên, lãi suất tại một số kỳ hạn được áp dụng cao hơn so với nhóm tiền gửi dưới 1 tỷ đồng. Cụ thể, kỳ hạn 1 tháng có lãi suất 3,9%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 4%/năm và kỳ hạn từ 3 đến 5 tháng là 4,3%/năm.

Ở nhóm kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng, lãi suất được niêm yết ở mức 4,3%/năm. Các khoản tiền gửi từ 12 đến 18 tháng hưởng lãi suất 5,8%/năm, trong khi kỳ hạn từ 24 đến 60 tháng tiếp tục duy trì mức 6,5%/năm.

Với hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến, MB áp dụng biểu lãi suất riêng cho ba nhóm khách hàng Mass, Priority và Private, đồng thời phân chia theo quy mô khoản tiền gửi. Trong tháng 11 này, các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên giảm 0,5 điểm phần trăm, còn nhóm kỳ hạn dưới 6 tháng không thay đổi.

Biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến dành cho khách hàng Mass tại MB trong tháng 11/2026

Đối với khách hàng Mass gửi dưới 1 tỷ đồng, lãi suất kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng lần lượt là 4,5%/năm và 4,6%/năm. Các kỳ hạn từ 3 đến 5 tháng được áp dụng mức 4,65%/năm. Ở nhóm kỳ hạn dài hơn, lãi suất 6–11 tháng là 5,2%/năm, kỳ hạn 12–18 tháng là 5,8%/năm và kỳ hạn 24–60 tháng đạt 6,5%/năm.

Với khách hàng Mass gửi từ 1 tỷ đồng trở lên, lãi suất kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng lần lượt ở mức 4,5% và 4,6%/năm; kỳ hạn 3–5 tháng là 4,7%/năm. Các khoản tiền gửi từ 6 đến 11 tháng được hưởng lãi suất 5,3%/năm, kỳ hạn 12–18 tháng là 5,85%/năm. Trong khi đó, lãi suất kỳ hạn 24–60 tháng vẫn ở mức 6,5%/năm.

Đối với nhóm khách hàng Priority gửi dưới 1 tỷ đồng, MB niêm yết lãi suất 4,5%/năm cho kỳ hạn 1 tháng và 4,6%/năm cho kỳ hạn 2 tháng. Kỳ hạn từ 3 đến 5 tháng có lãi suất 4,7%/năm; kỳ hạn 6–11 tháng là 5,3%/năm và kỳ hạn 12–18 tháng là 5,85%/năm. Với các khoản tiền gửi từ 24 đến 60 tháng, mức lãi suất áp dụng là 6,5%/năm.

Biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến dành cho khách hàng Priority và Private tại MB trong tháng 11/2026

Trong khi đó, khách hàng Priority gửi từ 1 tỷ đồng trở lên được hưởng lãi suất 4,55%/năm ở kỳ hạn 1 tháng, 4,65%/năm ở kỳ hạn 2 tháng và 4,7%/năm đối với kỳ hạn 3–5 tháng. Lãi suất kỳ hạn 6–11 tháng được niêm yết ở mức 5,35%/năm, kỳ hạn 12–18 tháng là 5,9%/năm. Các kỳ hạn từ 24 đến 60 tháng tiếp tục áp dụng mức 6,5%/năm.

Riêng nhóm khách hàng Private, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 1 tháng là 4,6%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 4,7%/năm và kỳ hạn 3–5 tháng là 4,75%/năm. Với kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng, mức lãi suất được áp dụng là 5,4%/năm; kỳ hạn 12–18 tháng là 5,9%/năm. Tương tự các nhóm khách hàng còn lại, tiền gửi từ 24 đến 60 tháng của khách hàng Private được hưởng lãi suất 6,5%/năm.

Như vậy, dù MB đã điều chỉnh giảm lãi suất ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, mức cao nhất 6,5%/năm vẫn được duy trì ở nhóm kỳ hạn từ 24 đến 60 tháng trên cả hai hình thức gửi tại quầy và trực tuyến.