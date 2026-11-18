Ngày 18/11/2026, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) tiếp tục giảm lãi suất huy động ở một số kỳ hạn của sản phẩm Tiết kiệm LiveBank. Đây là lần giảm thứ hai trong tháng 11 và là lần thứ ba kể từ ngày 19/10. Theo biểu lãi suất vừa cập nhật, kỳ hạn 12 tháng giảm 0,3 điểm phần trăm xuống còn 5,35%/năm.

Diễn biến lãi suất Tiết kiệm LiveBank

Theo biểu lãi suất của TPBank, lãi suất kỳ hạn 9 tháng giảm 0,1 điểm phần trăm xuống 5,45%/năm. Kỳ hạn 18 tháng giảm 0,2 điểm phần trăm còn 5,75%/năm, trong khi kỳ hạn 24 và 30 tháng cùng giảm 0,1 điểm phần trăm còn 5,85%/năm.

Ngược lại, các kỳ hạn ngắn của sản phẩm này không thay đổi. Kỳ hạn 1-3 tháng giữ ở mức 4,65%/năm và kỳ hạn 6 tháng giữ ở mức 5,45%/năm. Ngân hàng giữ nguyên lãi suất các sản phẩm tiền gửi còn lại.

Tiết kiệm LiveBank là gì

Tiết kiệm LiveBank là sản phẩm do TPBank cung cấp tại các điểm giao dịch LiveBank 24/7. Khách hàng đến điểm giao dịch gần nhất, chọn tính năng 'Mở sổ tiết kiệm' và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Theo biểu lãi suất của ngân hàng, một số kỳ hạn gửi qua LiveBank có mức lãi suất cao hơn so với gửi tại quầy.

Lãi suất tại quầy và trực tuyến

Với biểu lãi suất tiết kiệm tại quầy áp dụng cho khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ, lãi suất kỳ hạn 1-5 tháng là 4,1%/năm và kỳ hạn 6 tháng là 4,75%/năm. Kỳ hạn 7-9 tháng là 5,1%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng là 5,3%/năm và kỳ hạn 24-36 tháng là 5,4%/năm.

Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 1-5 tháng là 4,75%/năm, kỳ hạn 6-9 tháng là 5,5%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng là 5,7%/năm và kỳ hạn 24-36 tháng là 5,8%/năm.

Bối cảnh các lần điều chỉnh

TPBank giảm lãi suất sau khi Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng triển khai giải pháp giảm mặt bằng lãi suất huy động và cho vay. Trước đó, ngày 7/11, ngân hàng đã giảm 0,1-0,4 điểm phần trăm lãi suất các kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng. Ngày 19/10, ngân hàng giảm 0,5 điểm phần trăm lãi suất các kỳ hạn 6-36 tháng.

Theo nguồn tin, TPBank là ngân hàng thứ hai sau VPBank có ba lần giảm lãi suất trong giai đoạn này. Ngoài ra, OCB, Techcombank và Eximbank cũng hai lần giảm lãi suất.

Bảng lãi suất huy động niêm yết ngày 18/11

Bảng dưới đây tổng hợp lãi suất huy động niêm yết tại các ngân hàng ngày 18/11 (đơn vị %/năm). Mức niêm yết có thể khác với biểu lãi suất riêng của từng sản phẩm như Tiết kiệm LiveBank.