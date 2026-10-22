Lãi suất tiết kiệm hấp dẫn, số dư tiền trên tài khoản chứng khoán xuống thấp nhất gần 3 năm

So với đỉnh lịch sử 139 nghìn tỷ đồng thiết lập trong quý 3/2025, số dư tiền gửi của nhà đầu tư đã giảm gần 67,5 nghìn tỷ đồng, tương đương 48,5%, tức gần một nửa chỉ sau một năm.

Cụ thể, theo thống kê của FiinTrade, số dư tiền gửi của nhà đầu tư tại các công ty chứng khoán đạt 71.515,3 tỷ đồng vào cuối quý 3/2026, giảm 17,5% so với cuối tháng 6/2026. Đây là quý thứ hai liên tiếp chỉ tiêu này đi xuống, trong bối cảnh số dư tiền gửi giảm mạnh tại phần lớn công ty chứng khoán được thống kê.

Mức này giảm 17,5% so với cuối quý 2 và là mức thấp nhất kể từ quý 4/2023. Diễn biến trên cho thấy lượng tiền gửi của nhà đầu tư tại các công ty chứng khoán đã thu hẹp đáng kể sau giai đoạn tăng mạnh trong năm 2025. Số dư tiền gửi từng đạt đỉnh 139.000 tỷ đồng vào quý 3/2025, trước khi giảm mạnh trong các quý tiếp theo.

Dữ liệu tại 20 công ty chứng khoán cho thấy xu hướng giảm tiền gửi trong quý 3/2026 diễn ra trên diện rộng, dù vẫn có một số đơn vị ghi nhận mức tăng.

Tại Chứng khoán TCBS, số dư tiền gửi của nhà đầu tư đạt 6.224,7 tỷ đồng, giảm 31,2% so với cuối tháng 6/2026. Chứng khoán SSI ghi nhận số dư 5.572,4 tỷ đồng, giảm 29,8%; Chứng khoán HSC còn 1.722,4 tỷ đồng, giảm 15,2%; trong khi Chứng khoán VPS đạt 12.833,6 tỷ đồng, giảm 11,2%.

Tại Chứng khoán VPBank, số dư tiền gửi đạt 2.645,5 tỷ đồng, giảm 18,6%. Chứng khoán Mirae Asset ghi nhận 1.985,7 tỷ đồng, giảm 12,7%; Chứng khoán VIX đạt 793 tỷ đồng, giảm 37,8%; còn Chứng khoán VNDirect đạt 4.358,6 tỷ đồng, giảm 12%.

Một số công ty chứng khoán khác cũng ghi nhận mức giảm đáng kể. Số dư tiền gửi tại Chứng khoán ACB giảm 46,3%, xuống 852,2 tỷ đồng; Chứng khoán Vietcap giảm 12,3%, còn 5.067,1 tỷ đồng; Chứng khoán Kafi giảm 27,9%, còn 425,2 tỷ đồng. Đáng chú ý, Chứng khoán HD ghi nhận số dư tiền gửi giảm 71,8%, xuống 514,8 tỷ đồng, trong khi Chứng khoán BIDV giảm 60,6%, còn 828,3 tỷ đồng.

Dù xu hướng chủ đạo là suy giảm, một số công ty vẫn ghi nhận mức tăng tiền gửi của nhà đầu tư. Chứng khoán LPBS đạt 2.069,1 tỷ đồng, tăng 137,8% so với cuối quý 2. Chứng khoán MB ghi nhận 3.883 tỷ đồng, tăng 0,8%; Chứng khoán KB Việt Nam đạt 1.287,8 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,5%; còn Chứng khoán Maybank tăng 16,7%, lên 809,7 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý là sự trái chiều giữa diễn biến tiền gửi của nhà đầu tư và dư nợ cho vay ký quỹ tại các công ty chứng khoán. Trong khi số dư tiền gửi giảm 17,5% so với cuối quý 2/2026, dư nợ cho vay ký quỹ toàn ngành vẫn tăng 2,6%, lên 457.509,5 tỷ đồng.

Số liệu cho thấy dư nợ cho vay ký quỹ tiếp tục thiết lập mức cao nhất lịch sử, trong khi tiền gửi của nhà đầu tư giảm quý thứ hai liên tiếp và xuống mức thấp nhất kể từ quý 4/2023. Diễn biến này phản ánh hai chỉ tiêu đang vận động theo những chiều hướng khác nhau trong quý 3/2026.

Xét riêng tại các công ty chứng khoán, mức thay đổi tiền gửi cũng không đồng nhất với diễn biến dư nợ cho vay ký quỹ. Chẳng hạn, dư nợ cho vay ký quỹ tại TCBS tăng 6,5% so với cuối quý 2, trong khi tiền gửi nhà đầu tư tại công ty này giảm 31,2%. Tại Chứng khoán ACB, dư nợ cho vay ký quỹ tăng 10,1%, nhưng số dư tiền gửi giảm 46,3%. Chứng khoán HD ghi nhận dư nợ cho vay ký quỹ tăng 103,2%, trong khi tiền gửi nhà đầu tư giảm 71,8%.

Nhìn chung, đến cuối quý 3/2026, số dư tiền gửi của nhà đầu tư tại các công ty chứng khoán đã giảm đáng kể so với mức đỉnh ghi nhận trong năm 2025. Trong khi đó, dư nợ cho vay ký quỹ vẫn tiếp tục tăng, cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa hai chỉ tiêu này tại thời điểm cuối quý 3/2026.

Diễn biến này phản ánh sự suy yếu của lực cầu tiềm năng trên thị trường, khi VN-Index chịu áp lực điều chỉnh và lãi suất huy động tại một số ngân hàng TMCP chạm mức 9-10%/năm, làm gia tăng sức hấp dẫn tương đối của kênh tiết kiệm. Việc lượng tiền chờ mua tiếp tục thu hẹp cũng cho thấy khả năng hỗ trợ thanh khoản và hấp thụ nguồn cung cố phiếu từ nguồn tiền sẵn có đang giảm sút.

Mức độ hấp dẫn tương đối (so với lãi suất tiền gửi) của thị trường chứng khoán thấp. Tỷ lệ E/P đang ở mức tương đương với lãi suất tiền gửi 12 tháng (khoảng 7,5%). Đặt trong bối cảnh lạm phát cao, tính hấp hấp dẫn của cả 2 kênh đầu tư đang kém hơn.