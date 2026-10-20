Lãi suất tiết kiệm - cho vay đồng loạt giảm sau chỉ đạo 'rắn' của NHNN

Tính tới sáng 20/10, đã có 15 ngân hàng đồng loạt thông báo điều chỉnh giảm lãi suất huy động, chủ yếu ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, với mức giảm phổ biến 0,5%, một số nhà băng giảm tới 0,7%/năm.

Danh sách các ngân hàng điều chỉnh gồm ACB, TPBank, Sacombank, SeABank, PGBank, VCBNeo, BVBank, LPBank, BacABank, OCB, NamABank, BaoVietBank, NCB, VietBank và KienlongBank.

Lãi suất tiết kiệm giảm đồng loạt, ngân hàng tung gói vay ưu đãi

Trong đó, LPBank đã giảm lãi suất tiền gửi trên toàn bộ kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng. BVBank hạ 0,5%/năm ở các kỳ hạn 6-24 tháng, trong khi VietBank giảm 0,5%/năm đối với tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6-36 tháng.

Tương tự, ACB triển khai giảm lãi suất huy động từ ngày 20/10, còn NamABank thông báo hạ 0,5%/năm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Với tiền gửi ngắn hạn dưới 6 tháng, phần lớn ngân hàng vẫn giữ nguyên lãi suất do các kỳ hạn này đang chịu mức trần 4,75%/năm của Ngân hàng Nhà nước. Một số nhà băng như LPBank, ACB và SeABank cũng điều chỉnh giảm nhẹ ở nhóm kỳ hạn ngắn.

Sau đợt điều chỉnh, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng dành cho khách hàng cá nhân tại phần lớn ngân hàng đã giảm xuống dưới 7%/năm, không tính các mức lãi suất đặc biệt dành cho khách hàng VIP hoặc khoản tiền gửi có giá trị rất lớn. Trong đó, khoảng 15 ngân hàng niêm yết lãi suất dưới 6%/năm ở cùng kỳ hạn.

Song song với việc giảm lãi suất huy động, nhiều ngân hàng đã công bố chương trình giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân, tập trung vào sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Tại MB, ngân hàng thông báo giảm 1,5%/năm lãi suất cho vay đối với 5 lĩnh vực ưu tiên, gồm nông nghiệp, nông thôn; sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu; doanh nghiệp nhỏ và vừa; công nghiệp hỗ trợ; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Lãi suất cho vay theo chương trình từ 7,9%/năm, một số trường hợp thuộc diện ưu tiên có thể được giảm tới 2%/năm.

SHB cũng triển khai gói tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng sản xuất, kinh doanh, gồm hộ kinh doanh và doanh nghiệp, với mức giảm lãi suất 1,5-2%/năm. Nguồn vốn tập trung vào các lĩnh vực như nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. Ngân hàng đồng thời ưu tiên các ngành kinh tế số, trí tuệ nhân tạo (AI) và bán dẫn.

Trong khi đó, Tổng giám đốc TPBank Nguyễn Hưng cho biết ngân hàng đã giảm ngay 0,5% lãi suất huy động và cam kết giảm 1,5-2%/năm lãi suất cho vay trong tháng 10, đặc biệt với các lĩnh vực ưu tiên.

Bên cạnh chính sách lãi suất, TPBank tiếp tục triển khai chuỗi chương trình tín dụng tổng quy mô 8.000 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), tập trung vào doanh nghiệp xuất nhập khẩu, doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Các gói vay phục vụ sản xuất, kinh doanh, mua ôtô và mua nhà cũng được triển khai đối với khách hàng cá nhân.

OCB đưa ra mức ưu đãi lãi suất cho vay cao nhất lên tới 2,25%/năm. Cụ thể, khách hàng hội viên OCB Priority Banking được giảm 2,25%/năm đối với khoản vay trung, dài hạn có kỳ cố định lãi suất 3 tháng đầu; mức giảm là 2%/năm với khoản vay có kỳ cố định lãi suất 6 hoặc 12 tháng đầu. Các khoản vay sản xuất, kinh doanh ngắn hạn được giảm 1,5%/năm trong thời gian cố định lãi suất ban đầu.

Đối với khách hàng thân thiết sử dụng kết hợp các sản phẩm, dịch vụ khác của ngân hàng, OCB áp dụng mức giảm tới 1,5%/năm cho khoản vay trung, dài hạn và 0,5-1%/năm đối với khoản vay sản xuất, kinh doanh ngắn hạn.

OCB thông báo giảm lãi suất cho vay cao nhất 2,25%/năm để thực hiện chủ trương của Chính phủ và định hướng điều hành của NHNN. Ảnh: OCB.

Trước đó, nhiều ngân hàng lớn cũng công bố các chương trình tín dụng ưu đãi với mức giảm lãi suất cho vay lên tới 2%/năm.

Vietcombank cho biết sẽ tiếp tục hạ lãi suất đầu vào để tạo dư địa giảm lãi suất đầu ra. Agribank triển khai chương trình giảm tới 2%/năm cho khách hàng sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, đồng thời duy trì gói tín dụng ưu đãi 70.000 tỷ đồng.

VietinBank áp dụng các giải pháp tín dụng với mức giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm, tập trung vào nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; phát triển nhà ở xã hội; đầu tư hạ tầng, năng lượng, giao thông và công nghệ chiến lược. BIDV triển khai gói tín dụng khoảng 100.000 tỷ đồng, kỳ hạn cho vay đến 6 tháng, dành cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Lãi suất cho vay được giảm 1,5-2%/năm, dự kiến ở mức 6-7%/năm tùy kỳ hạn.

ACB triển khai chương trình cho vay ưu đãi với mức giảm 1,5-2%/năm đối với doanh nghiệp. Tổng giám đốc Từ Tiến Phát cho biết chương trình giảm 1% lãi suất trước đó của ngân hàng đã giải ngân khoảng 5.000 tỷ đồng.

NamABank cũng giảm 1,5-2 %/năm lãi suất cho vay, ưu tiên khách hàng sản xuất, kinh doanh và các ngành như nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Sacombank dành tối đa 40.000 tỷ đồng cho vay khách hàng doanh nghiệp, với mức giảm lãi suất 2%/năm, lãi suất từ 8,5%/năm theo điều kiện áp dụng.

NHNN sẽ xử lý ngân hàng không giảm lãi suất

Làn sóng giảm lãi suất diễn ra sau cuộc họp sáng 19/10 giữa Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn và đại diện 46 ngân hàng thương mại, trên cơ sở chỉ đạo tại Công văn số 9608/NHNN-CSTT.

Theo yêu cầu của cơ quan quản lý, các ngân hàng phải giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất tiền gửi niêm yết đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên; đồng thời giảm 1,5-2%/năm lãi suất cho vay đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Đáng chú ý, NHNN nêu các biện pháp xử lý đối với tổ chức tín dụng không tuân thủ chỉ đạo về lãi suất hoặc có hành vi cạnh tranh không lành mạnh gây bất ổn thị trường.

Theo đó, cơ quan quản lý có thể xem xét điều chỉnh giảm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trong phần còn lại của năm 2026, giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng thấp hơn trong năm 2027 hoặc yêu cầu áp dụng một số tỷ lệ bảo đảm an toàn cao hơn mức quy định đối với các ngân hàng không chấp hành.

Bên cạnh yêu cầu giảm lãi suất, NHNN cũng nhấn mạnh việc kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro và khách hàng, nhóm khách hàng có dư nợ lớn. Cơ quan quản lý yêu cầu kiểm soát việc cấp tín dụng cho các nhu cầu vốn có nguy cơ phát sinh rủi ro như góp vốn, mua hoặc nhận chuyển nhượng cổ phần tại công ty cổ phần chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch…