Lãi suất tiết kiệm ACB đồng loạt giảm trong tháng 11/2026

Theo khảo sát của Thương Gia, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động ở hầu hết các kỳ hạn trong đầu tháng 11/2026. Mức điều chỉnh lên đến 0,5 điểm phần trăm đối với cả hình thức gửi tại quầy và trực tuyến.

Đối với hình thức gửi tiết kiệm truyền thống tại quầy, ACB hiện niêm yết lãi suất kỳ hạn từ 1 tháng đến 6 tháng cùng ở mức 4%/năm. So với tháng trước, lãi suất kỳ hạn 1 tháng được giữ nguyên, trong khi các kỳ hạn còn lại đều được điều chỉnh giảm.

Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 2 tháng giảm 0,2 điểm phần trăm; kỳ hạn 3 tháng giảm 0,4 điểm phần trăm; kỳ hạn 4 tháng giảm 0,6 điểm phần trăm; kỳ hạn 5 tháng giảm 0,75 điểm phần trăm và kỳ hạn 6 tháng giảm 0,5 điểm phần trăm.

Ở các kỳ hạn tiếp theo, tiền gửi 9 tháng được áp dụng lãi suất 4,2%/năm, giảm 0,4 điểm phần trăm so với tháng trước. Với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất huy động tại quầy của ACB còn 4,8%/năm, thấp hơn 0,5 điểm phần trăm. Cùng mức giảm, các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 13 đến 36 tháng được niêm yết ở mức 4,9%/năm.

Biểu lãi suất huy động ngân hàng ACB tháng 11/2026, hình thức gửi tiền tại quầy (Nguồn: ACB)

Riêng kỳ hạn 13 tháng, khách hàng có khoản tiền gửi từ 200 tỷ đồng có thể được hưởng lãi suất cao hơn biểu thông thường. Mức áp dụng là 6,5%/năm hoặc 6,25%/năm, tùy từng khách hàng và điều kiện cụ thể.

Bên cạnh sản phẩm tiết kiệm truyền thống, ACB tiếp tục triển khai sản phẩm Phúc An Lộc dành cho khách hàng gửi tiền tại quầy. Trong tháng này, lãi suất của sản phẩm cũng được điều chỉnh giảm so với kỳ công bố trước.

Cụ thể, các kỳ hạn 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng cùng được niêm yết ở mức 4,2%/năm. Đối với kỳ hạn dài hơn, lãi suất tiền gửi 12 tháng là 5%/năm, còn kỳ hạn 18 tháng được áp dụng mức 5,1%/năm.

So với tháng trước, lãi suất tiết kiệm Phúc An Lộc giảm khoảng 0,4-0,5 điểm phần trăm tùy kỳ hạn.

Trên kênh trực tuyến, ACB tiếp tục áp dụng chính sách lãi suất phân tầng theo quy mô tiền gửi, gồm bốn nhóm: dưới 200 triệu đồng; từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng; từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng và từ 5 tỷ đồng trở lên.

Biểu lãi suất huy động ngân hàng ACB tháng 11/2026, hình thức gửi tiền online (Nguồn: ACB)

Với khách hàng gửi dưới 200 triệu đồng, lãi suất huy động dao động từ 4,4-5,2%/năm. Trong đó, các kỳ hạn từ 1 tháng đến 6 tháng cùng được áp dụng mức 4,4%/năm; kỳ hạn 9 tháng là 4,6%/năm và kỳ hạn 12 tháng đạt 5,2%/năm.

Đối với khoản tiền gửi từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng, lãi suất kỳ hạn 1-6 tháng được niêm yết ở mức 4,5%/năm. Kỳ hạn 9 tháng hưởng lãi suất 4,7%/năm, trong khi kỳ hạn 12 tháng là 5,3%/năm.

Ở nhóm tiền gửi từ 1 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng, lãi suất dao động trong khoảng 4,55-5,35%/năm tùy kỳ hạn. Đây là nhóm có mức lãi suất cao hơn so với hai nhóm tiền gửi có quy mô thấp hơn.

Với khách hàng gửi từ 5 tỷ đồng trở lên, ACB áp dụng mặt bằng lãi suất cao nhất trong biểu niêm yết trực tuyến. Cụ thể, các kỳ hạn từ 1 tháng đến 6 tháng cùng hưởng lãi suất 4,6%/năm; kỳ hạn 9 tháng là 4,8%/năm và kỳ hạn 12 tháng lên tới 5,4%/năm.

Như vậy, mức lãi suất trực tuyến cao nhất tại ACB hiện là 5,4%/năm, áp dụng cho khoản tiền gửi từ 5 tỷ đồng với kỳ hạn 12 tháng.