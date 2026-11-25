Theo biểu lãi suất cập nhật ngày 25/11/2026, LPBank giảm lãi suất huy động 0,1 điểm phần trăm ở các kỳ hạn 7-11 tháng và 15-16 tháng. Mức điều chỉnh áp dụng cho cả sản phẩm tiết kiệm tại quầy lẫn tiết kiệm trực tuyến. Riêng tiền gửi tại quầy dành cho khách hàng ưu tiên, kỳ hạn 7-11 tháng giảm 0,2 điểm phần trăm, kỳ hạn 15-16 tháng giảm 0,1 điểm phần trăm.

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến sau điều chỉnh

Với hình thức lĩnh lãi cuối kỳ dành cho khách hàng cá nhân, kỳ hạn 7-11 tháng được niêm yết mức mới 6,3%/năm. Kỳ hạn 15 và 16 tháng còn 6,45%/năm sau khi giảm 0,1 điểm phần trăm.

Trong khi đó, kỳ hạn 12 tháng giữ nguyên 6,7%/năm, đồng thời là mức cao nhất theo niêm yết của nhà băng này. Kỳ hạn 13 tháng cũng không đổi, ở mức 6,55%/năm.

Lãi suất gửi tại quầy

Đối với sản phẩm tiết kiệm tại quầy dành cho khách hàng cá nhân, lĩnh lãi cuối kỳ, biểu lãi suất mới như sau:

Lãi suất huy động cao nhất dành cho khách hàng ưu tiên được niêm yết cho hội viên hạng Diamond.

Thêm một ngân hàng điều chỉnh trong tháng 11

LPBank là ngân hàng tiếp theo giảm lãi suất huy động trong tháng 11, sau VPBank, TPBank, OCB, Techcombank, Eximbank và BIDV.

Lãi suất huy động trực tuyến tại các ngân hàng ngày 25/11

Bảng dưới đây tổng hợp lãi suất huy động trực tuyến niêm yết ngày 25/11 theo năm kỳ hạn chính. Trong bảng, VPBank niêm yết 7,1%/năm ở kỳ hạn 18 tháng, cao nhất ở kỳ hạn này. Ở kỳ hạn 12 tháng, mức cao nhất là 7%/năm, thuộc về một số ngân hàng như MBV, PGBank, Sacombank, VCBNeo và VIB.

Nhìn chung, khoảng cách lãi suất giữa các ngân hàng khá rõ ở các kỳ hạn dài. Người gửi tiền cần đối chiếu kỳ hạn, hình thức gửi và điều kiện áp dụng trước khi quyết định.