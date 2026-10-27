Lãi suất thế chấp tăng cao, giao dịch nhà ở Mỹ chạm đáy 25 năm

Chỉ số hợp đồng mua bán nhà đã qua sử dụng chờ hoàn tất giao dịch tại Mỹ giảm 7,3% trong tháng 9, xuống mức thấp nhất kể từ năm 2001, trong bối cảnh lãi suất thế chấp tăng cao và giá nhà tiếp tục gây sức ép lên nhu cầu.

Lãi suất thế chấp tăng cao khiến hoạt động mua bán nhà tại Mỹ thêm trầm lắng.

Theo số liệu Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia Mỹ (NAR) công bố ngày 20/10, chỉ số hợp đồng mua bán nhà chờ hoàn tất giao dịch giảm xuống 66 điểm trong tháng 9, thấp hơn 7,3% so với tháng trước. Đây là mức thấp nhất kể từ khi dữ liệu bắt đầu được ghi nhận vào năm 2001. Mức giảm cũng sâu hơn mọi dự báo của các nhà kinh tế trong khảo sát của Bloomberg.

Số liệu chưa điều chỉnh theo yếu tố mùa vụ cho thấy lượng hợp đồng ký kết giảm gần 13% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này phản ánh sức mua trên thị trường nhà ở Mỹ tiếp tục suy yếu, trong khi chi phí vay vốn và giá nhà vẫn ở mức cao.

Lãi suất thế chấp tại Mỹ liên tục tăng kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát và đã lên mức cao nhất trong gần 3 năm. Lãi suất tăng khiến khoản thanh toán hàng tháng của người mua nhà tăng theo, làm giảm khả năng tiếp cận nhà ở, đặc biệt với những người phụ thuộc nhiều vào vốn vay.

Trong bối cảnh chi phí mua nhà cao, người mua có xu hướng thận trọng hơn trước khi ký hợp đồng. Phía người bán cũng có thể trì hoãn giao dịch để chờ điều kiện vay vốn thuận lợi hơn. Sự dè dặt của cả hai phía khiến hoạt động mua bán nhà ở tiếp tục gặp khó khăn.

Chỉ số hợp đồng mua bán nhà chờ hoàn tất giảm tại tất cả các khu vực được thống kê. Miền Tây ghi nhận mức giảm mạnh nhất, với 9,2% trong tháng 9. Tại miền Nam, khu vực có lượng nhà giao dịch lớn nhất nước Mỹ, chỉ số giảm 8,2%.

Diễn biến tại các khu vực cho thấy sự suy yếu không chỉ tập trung ở một thị trường riêng lẻ mà diễn ra trên phạm vi toàn quốc. Khi lãi suất thế chấp tăng, người mua phải cân nhắc kỹ hơn về khả năng chi trả, còn người bán đối mặt với nguy cơ mất nhiều thời gian hơn để tìm được khách hàng phù hợp.

Chỉ số hợp đồng mua bán nhà chờ hoàn tất được xem là chỉ báo sớm về doanh số nhà đã qua sử dụng. Thông thường, hợp đồng được ký trước khi giao dịch hoàn tất khoảng 1-2 tháng. Vì vậy, mức giảm mạnh của chỉ số trong tháng 9 có thể báo hiệu doanh số nhà đã qua sử dụng tiếp tục chịu sức ép trong thời gian tới.

Bên cạnh hoạt động mua bán nhà hiện hữu, lĩnh vực xây dựng nhà mới cũng ghi nhận diễn biến kém tích cực. Một báo cáo khác công bố cùng ngày cho thấy hoạt động khởi công xây nhà mới tại Mỹ chậm lại trong tháng 9, xuống một trong những mức thấp nhất kể từ năm 2020.

Sự suy giảm đồng thời của hợp đồng mua bán nhà và hoạt động khởi công xây dựng cho thấy thị trường nhà ở Mỹ đang gặp khó khăn ở nhiều khâu. Nhu cầu mua nhà yếu ảnh hưởng đến giao dịch trên thị trường thứ cấp, trong khi hoạt động xây dựng mới chậm lại phản ánh những thách thức đối với việc triển khai nguồn cung.

Thị trường nhà ở Mỹ chịu tác động từ sự kết hợp giữa giá nhà cao và chi phí vay vốn lớn. Đối với người mua sử dụng khoản vay thế chấp dài hạn, biến động lãi suất có thể làm thay đổi đáng kể tổng chi phí sở hữu nhà. Khi chi phí tài chính tăng, một số người mua có thể phải giảm ngân sách, tìm nhà có giá thấp hơn hoặc hoãn kế hoạch giao dịch.

Trong khi đó, người đang sở hữu nhà cũng phải cân nhắc điều kiện thị trường trước khi bán để chuyển sang nơi ở khác. Nếu lãi suất của khoản vay mới cao hơn khoản vay hiện tại, việc đổi nhà có thể làm tăng đáng kể chi phí tài chính. Điều này có thể khiến một bộ phận chủ nhà chưa muốn đưa bất động sản ra thị trường.

Với chỉ số hợp đồng mua bán nhà chờ hoàn tất giảm xuống mức thấp nhất trong hơn hai thập kỷ, triển vọng giao dịch nhà ở Mỹ vẫn đối mặt nhiều thách thức. Diễn biến lãi suất thế chấp, khả năng chi trả của người mua và hoạt động xây dựng mới sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến tình hình thị trường trong những tháng cuối năm.

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