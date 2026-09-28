Lãi suất tăng, người trẻ chuyển hướng thuê nhà

Lựa chọn thuê nhà thay vì gánh khoản vay dài hạn

Theo số liệu Ngân hàng Nhà nước vừa công bố, lãi suất cho vay bình quân của nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước và ngân hàng thương mại cổ phần đối với các khoản vay mới và dư nợ hiện hữu trong tháng 8-2026 ở mức 8,4-10,7%/năm, tăng 0,1-0,2 điểm phần trăm so với tháng 7-2026. Riêng lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân bằng VND đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức khoảng 4%/năm.

Đây cũng là mức lãi suất cho vay mặt bằng bình quân của các nhóm ngân hàng được NHNN công bố, không phải mức áp dụng đồng loạt cho mọi khoản vay. Lãi suất thực tế còn phụ thuộc vào từng ngân hàng, mục đích vay, thời hạn, tài sản bảo đảm và hồ sơ khách hàng. Tuy nhiên, với người đang có nhu cầu vay mua nhà, lãi suất tăng đồng nghĩa với khoản tiền phải trả ngân hàng mỗi tháng cũng tăng, khiến việc cân đối thu nhập và chi tiêu gia đình trở nên khó khăn hơn.

Nhiều gia đình trẻ lựa chọn thuê các căn chung cư diện tích nhỏ với mức giá 7 - 9 triệu đồng/tháng. Ảnh: Phương Thu

Anh Thành Trung (sinh năm 1997, phường Đống Đa, Hà Nội) đang chuẩn bị kết hôn. Hai vợ chồng tương lai có tổng thu nhập khoảng 35 triệu đồng/tháng và đã tích lũy được hơn 1 tỷ đồng. Trung cũng tính đến việc mua một căn hộ chung cư diện tích nhỏ. Tuy nhiên, với mức giá một căn chung cư khoảng 2,5-3 tỷ đồng, số tiền còn thiếu vẫn khá lớn và phương án vay ngân hàng đồng nghĩa với khoản trả nợ kéo dài trong nhiều năm.

Sau khi cân đối giữa tiền trả gốc, lãi vay và các khoản chi tiêu sau khi lập gia đình, Trung quyết định chưa mua nhà ngay. Thay vào đó, hai người lựa chọn thuê một căn chung cư với chi phí khoảng 7 triệu đồng/tháng, dành phần thu nhập còn lại để tiếp tục tích lũy. Với Trung, thuê nhà trong giai đoạn này giúp gia đình trẻ chủ động hơn về dòng tiền, đồng thời có thêm thời gian chờ một thời điểm phù hợp để tính chuyện mua nhà.

Trường hợp này cho thấy bài toán mua nhà hiện nay không chỉ nằm ở số tiền tích lũy ban đầu. Người mua còn phải tính khả năng duy trì dòng tiền trong suốt thời gian vay, nhất là khi lãi suất có thể thay đổi sau thời gian ưu đãi.

Ông Lê Đình Chung, Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn và Phát triển bất động sản SGO Homes, Phó Chủ tịch Hội đồng nghiên cứu và đánh giá thị trường Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS). Ảnh: BTC

Ông Lê Đình Chung, Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn và Phát triển bất động sản SGO Homes, Phó Chủ tịch Hội đồng nghiên cứu và đánh giá thị trường Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cho biết, sau những thông tin về lãi suất vào đầu tháng 12/2025, thị trường bắt đầu có dấu hiệu thanh khoản chậm lại. Theo ông, có hai yếu tố chính tác động đến thanh khoản là lãi suất và việc giá nhà liên tục tăng cao trong một thời gian dài, khiến người mua cho rằng mức giá hiện tại chưa hợp lý so với thu nhập.

Qua quá trình nghiên cứu, ông Lê Đình Chung nhận thấy xu hướng chuyển sang thuê nhà. Nhiều người trẻ không còn đặt nặng việc phải sở hữu nhà ngay mà lựa chọn thuê. Diễn biến này đã tác động trực tiếp đến thanh khoản thị trường.

Sự thay đổi trong hành vi của người mua cũng khiến doanh nghiệp phải điều chỉnh. Theo ông Chung, thay vì tập trung vào phân khúc cao cấp, một số chủ đầu tư đã cơ cấu lại sản phẩm theo hướng thấp hơn, trong đó có nhà ở xã hội và nhà ở thương mại vừa túi tiền. Thị trường cũng ghi nhận các chính sách như chiết khấu thanh toán sớm, giãn tiến độ thanh toán nhằm thu hút dòng tiền từ khách hàng.

Như vậy, khi người mua thận trọng hơn với đòn bẩy tài chính, doanh nghiệp cũng phải tính lại cơ cấu sản phẩm và chính sách bán hàng để phù hợp với sức mua thực tế.

Để giấc mơ “an cư lập nghiệp” gần hơn

Nếu mặt bằng lãi suất tiếp tục ở mức cao, khoảng cách giữa nhu cầu sở hữu nhà và khả năng thanh toán của người trẻ có thể còn kéo dài. Khi đó, việc tăng nguồn cung nhà ở phù hợp với thu nhập và tạo điều kiện tiếp cận tín dụng trở thành những yếu tố quan trọng để mở rộng cơ hội an cư.

Ông Nguyễn Anh Quê, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển G6 (G6 Group). Ảnh: BTC

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Anh Quê, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển G6 (G6 Group) cho rằng mặt bằng lãi suất vẫn là biến số lớn đối với thị trường vốn. Theo ông, trong bối cảnh lãi suất huy động đang ở mức cao, ít nhất đến hết quý I/2027, lãi suất vẫn có thể ở mức cao; áp lực nguồn vốn cần thêm thời gian mới có thể hạ nhiệt đáng kể.

Cùng với câu chuyện vốn, nguồn cung nhà ở xã hội đang được thúc đẩy. Ông Nguyễn Anh Quê cho biết, sau khi các luật mới về nhà ở, kinh doanh bất động sản và đất đai cùng các nghị định liên quan có hiệu lực, thủ tục đầu tư nhà ở xã hội đã thông thoáng hơn. Theo Đề án phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030, nguồn cung dự kiến đạt khoảng 1,2 triệu căn. Tuy nhiên, nguồn cung tăng chưa đồng nghĩa với việc người trẻ có thể dễ dàng mua nhà. Giá bán, điều kiện tiếp cận và khả năng vay vốn vẫn quyết định trực tiếp đến sức mua.

Với người trẻ chưa đủ khả năng mua nhà, thuê nhà vì thế đang trở thành một cách quản lý dòng tiền trong giai đoạn tích lũy. Thay vì sử dụng phần lớn thu nhập để trả nợ trong nhiều năm, họ có thể duy trì một khoản thuê cố định, dành nguồn lực còn lại để tích lũy vốn tự có và chờ thời điểm phù hợp hơn.

Tuy nhiên, thuê nhà không đồng nghĩa với việc nhu cầu sở hữu nhà biến mất. Với nhiều gia đình trẻ, “an cư” vẫn là mục tiêu lâu dài, nhất là khi bước vào giai đoạn lập gia đình và có con. Vấn đề là thời điểm mua nhà phải phù hợp với năng lực tài chính, thay vì tạo ra một khoản nợ vượt quá khả năng chi trả.

Do đó, cùng với việc thúc đẩy nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở thương mại vừa túi tiền và nhà ở cho thuê, chính sách tín dụng cũng cần hướng tới những khoản vay có chi phí hợp lý, thời hạn đủ dài và cơ chế lãi suất phù hợp với khả năng trả nợ của người mua nhà.

Trong ngắn hạn, thuê nhà có thể giúp những gia đình trẻ giảm áp lực dòng tiền và tiếp tục tích lũy. Tuy nhiên, về dài hạn, để giấc mơ “an cư lập nghiệp” trở nên khả thi hơn, thị trường cần thêm những sản phẩm nhà ở phù hợp với thu nhập thực tế, cùng các giải pháp tín dụng có chi phí và thời hạn phù hợp.