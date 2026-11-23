Lãi suất huy động tăng đang khiến cuộc đua giữ nguồn vốn giá rẻ của các ngân hàng trở nên khó khăn hơn. Khi tiền gửi có kỳ hạn hấp dẫn hơn, một bộ phận khách hàng có xu hướng chuyển tiền từ tài khoản thanh toán sang tiết kiệm, tạo sức ép lên tỷ lệ CASA và chi phí vốn của các nhà băng.

20/28 nhà băng giảm tỷ lệ CASA

Theo thống kê từ báo cáo tài chính quý III/2026 tại 28 ngân hàng thương mại niêm yết, đến ngày 30/9/2026, tổng tiền gửi khách hàng đạt 14,38 triệu tỷ đồng, tăng 1,37 triệu tỷ đồng, tương ứng 10,6% so với cuối năm 2025.

Tuy nhiên, cơ cấu tiền gửi có sự dịch chuyển đáng chú ý. Tiền gửi không kỳ hạn chỉ tăng 3.731 tỷ đồng, tương đương 0,13%, lên 2,79 triệu tỷ đồng. Ngược lại, tiền gửi tiết kiệm và có kỳ hạn tăng 1,35 triệu tỷ đồng, tương ứng 13,3%, đạt 11,47 triệu tỷ đồng.

CASA là nguồn vốn có chi phí thấp, giúp ngân hàng tiết giảm chi phí huy động.

Như vậy, tiền gửi có kỳ hạn đóng góp tới 98,2% tổng mức tăng tiền gửi khách hàng trong 9 tháng. Chênh lệch tốc độ tăng trưởng giữa hai cấu phần kéo tỷ lệ CASA bình quân của 28 ngân hàng giảm từ 21,4% cuối năm 2025 xuống 19,38% cuối quý III/2026, giảm 2,02 điểm phần trăm. Riêng quý III, tỷ lệ này giảm 0,56 điểm phần trăm.

Diễn biến trên cho thấy sức hấp dẫn của tiền gửi có kỳ hạn đang gia tăng khi một số chương trình ưu đãi đưa lãi suất lên 8-9%/năm, dù thường đi kèm điều kiện về số tiền gửi hoặc nhóm khách hàng. Điều này khiến việc duy trì tiền trong tài khoản thanh toán trở nên kém hấp dẫn hơn đối với một bộ phận người gửi tiền.

Trong 28 ngân hàng khảo sát, chỉ có 8 đơn vị ghi nhận tỷ lệ CASA tăng so với đầu năm. Trong đó, Sacombank có mức cải thiện mạnh nhất, tăng 3,91 điểm phần trăm; tiếp đến là PGBank tăng 3,47 điểm phần trăm và OCB tăng 2,27 điểm phần trăm. Các ngân hàng còn lại gồm NCB, PVcomBank, VietBank, VietABank và BVBank, với mức tăng lần lượt là 1,23, 0,97, 0,85, 0,49 và 0,17 điểm phần trăm.

Ở chiều ngược lại, 20 ngân hàng ghi nhận tỷ lệ CASA suy giảm, dù 5 ngân hàng trong số này vẫn tăng số dư tiền gửi không kỳ hạn.

Tại VPBank, tiền gửi không kỳ hạn tăng 13,4% sau 9 tháng, nhưng thấp hơn mức tăng 26,3% của tổng tiền gửi khách hàng, tỷ lệ CASA theo đó giảm từ 13,65% xuống 12,26%. Vietcombank cũng ghi nhận tiền gửi không kỳ hạn tăng 0,4%, trong khi tổng tiền gửi tăng 6,5%, kéo tỷ lệ CASA từ 33,72% xuống 31,77%.

Với MB, tiền gửi không kỳ hạn giảm 3,8% so với đầu năm, trong khi tổng tiền gửi khách hàng tăng 7,9%, nên tỷ lệ CASA giảm gần 4 điểm phần trăm, còn 32,84%. Dù vậy, ngân hàng này vẫn giữ vị trí dẫn đầu về tỷ lệ CASA trong nhóm khảo sát.

Techcombank cũng ghi nhận tiền gửi không kỳ hạn giảm 3,8%, kéo tỷ lệ CASA từ 34,48% xuống 31,05%. Đáng chú ý, MSB giảm gần 20% tiền gửi không kỳ hạn, khiến tỷ lệ CASA giảm từ 28,13% xuống 20,42%, tương đương giảm 7,71 điểm phần trăm, là mức giảm mạnh nhất trong 28 ngân hàng.

Xét về tỷ lệ CASA cuối quý III, MB đứng đầu với 32,84%, tiếp theo là Vietcombank (31,77%) và Techcombank (31,05%). Các vị trí tiếp theo trong Top 10 lần lượt thuộc về VietinBank (22,67%), PGBank (21,41%), MSB (20,42%), BIDV (19,90%), ACB (19,26%), Sacombank (18,96%) và TPBank (16,35%).

Theo ông Nguyễn Quang Huy, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi, tiền gửi có kỳ hạn tăng nhanh hơn có thể kéo tỷ lệ CASA xuống ngay cả khi số dư tiền gửi không kỳ hạn gần như ổn định. Khách hàng chuyển tiền nhàn rỗi sang tiết kiệm chưa đồng nghĩa ngân hàng mất khách hàng.

Bên cạnh đó, số dư CASA cuối kỳ còn chịu ảnh hưởng của chu kỳ thanh toán và thời điểm chốt số liệu, do đó cần đối chiếu với số dư bình quân và biến động hằng ngày để đánh giá chính xác chất lượng nguồn vốn.

Cuộc đua giữ dòng tiền, giảm áp lực chi phí vốn

Trong bối cảnh tiền gửi có kỳ hạn tăng nhanh, việc duy trì CASA không đơn thuần là cuộc đua thu hút thêm tiền gửi, mà còn phụ thuộc vào khả năng giữ dòng tiền giao dịch thường xuyên của khách hàng.

Theo ông Nguyễn Quang Huy, muốn cải thiện CASA, ngân hàng cần phát triển hệ sinh thái dịch vụ gắn với nhu cầu thực tế. Khi khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng thường xuyên hơn, cơ hội duy trì số dư tiền gửi không kỳ hạn cũng lớn hơn.

Với khách hàng doanh nghiệp, đó có thể là các dịch vụ thu hộ, chi hộ, trả lương, thanh toán hóa đơn và quản lý dòng tiền. Với khách hàng cá nhân, các tiện ích thanh toán, quản lý chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư có thể tạo thêm lý do để họ duy trì tài khoản và giao dịch thường xuyên.

Thực tế, nhiều ngân hàng đang lựa chọn hướng phát triển hệ sinh thái để giữ dòng tiền giao dịch. Điển hình như VietinBank tập trung vào phân khúc bán lẻ, đồng thời duy trì quan hệ với các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp FDI; kết hợp mở rộng bán chéo và dịch vụ số nhằm gia tăng nguồn tiền gửi thanh toán.

Tại TPBank, Tổng giám đốc Nguyễn Hưng nhấn mạnh CASA được hình thành từ dòng tiền giao dịch thực tế, trong đó có hoạt động tài trợ thương mại, thư tín dụng (L/C) và các giao dịch kinh doanh thường xuyên. Trong bối cảnh chi phí huy động tăng và lãi suất cho vay chịu sức ép, việc tối ưu chi phí vốn trở thành yêu cầu quan trọng đối với ngân hàng.

Techcombank cũng phát triển hệ sinh thái tài chính, với các sản phẩm như “Sinh lời tự động”, cùng hệ sinh thái của TCBS và dịch vụ bảo hiểm. Chủ tịch Hồ Hùng Anh đề cập vai trò của các dịch vụ này trong việc mở rộng quan hệ với khách hàng và gia tăng dòng tiền giao dịch trong hệ sinh thái.

Dù vậy, áp lực giữ nguồn vốn giá rẻ vẫn chưa dễ giảm bớt. Trong báo cáo phân tích công bố mới đây, VIS Rating cho biết người gửi tiền đang chuyển sang tiền gửi có kỳ hạn và chứng chỉ tiền gửi có lợi suất cao hơn trong bối cảnh mặt bằng lãi suất vẫn ở mức cao.

Thực tế này đang buộc các tổ chức tín dụng phải tái cấu trúc chiến lược quản trị chi phí vốn và xây dựng hệ sinh thái giao dịch gắn kết hơn với khách hàng.