Lãi suất qua đêm liên ngân hàng giảm từ 7% xuống còn 0,72%/năm trong tuần đầu tháng 10

Lãi suất qua đêm liên ngân hàng đã ghi nhận xu hướng giảm mạnh từ đầu tháng tới hiện tại. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), lãi suất liên ngân ngân hàng giao dịch tại kỳ hạn qua đêm ngày 7/10 đã giảm là 0,72%/năm, giảm 0,46 điểm % so với phiên trước đó và giảm 6,23 điểm % so với ngày 30/9.

Bên cạnh đó, kỳ hạn 1 tuần cũng giảm mạnh từ 6,88%/năm xuống còn 2,23%/năm; 2 tuần giảm từ 6,26%/năm xuống còn 3,43%/năm và 1 tháng giảm từ mức 6,37%/năm xuống còn 4,8%/năm.

Trong hai ngày 7-8/10, NHNN liên tục hút ròng tổng gần 10.000 tỷ đồng qua nghiệp vụ thị trường mở.

Nguồn: NHNN.

Trước đó trong tháng 9, lãi suất liên ngân hàng biến động mạnh, phản ánh thanh khoản hệ thống nhìn chung dồi dào nhưng xuất hiện một số thời điểm căng thẳng cục bộ.

Lãi suất qua đêm từ 6,01% ngày 3/9 giảm xuống 1,63% ngày 9/9, sau đó tăng lên 6,84% ngày 21/9 trong bối cảnh áp lực tỷ giá gia tăng và NHNN chủ động kiểm soát thanh khoản VND. Sau đó, lãi suất giảm nhanh xuống 0,48% ngày 28/9 trước khi bật lên 6,95% ngày 30/9, chủ yếu do nhu cầu vốn tăng tại thời điểm chốt quý.

Các kỳ hạn dài duy trì ở mức cao hơn, cuối tháng lãi suất 1 tháng đạt 6,37%, 3 tháng 6,63% và 6 tháng 7,54%.

Theo Chứng khoán VikkiS, nhìn chung thanh khoản ngắn hạn không thiếu hụt kéo dài, nhưng sự phân hóa giữa các kỳ hạn cho thấy áp lực cân đối vốn trung – dài hạn vẫn tương đối lớn, trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng tiếp tục cao hơn huy động vốn.

Trong tháng 9, NHNN điều hành thị trường mở theo hướng linh hoạt nhưng thiên về hút ròng, nhằm cân bằng giữa thanh khoản hệ thống và áp lực tỷ giá.

Khi lãi suất qua đêm tăng lên 6,84% ngày 21/9, NHNN lập tức bơm ròng 47.915 tỷ đồng, giúp lãi suất nhanh chóng giảm trở lại dưới 1%. Đến cuối tháng, nhà điều hành tiếp tục linh hoạt bơm – hút theo diễn biến thanh khoản, riêng ngày 30/9 bơm ròng khoảng 10.038 tỷ đồng khi lãi suất qua đêm tăng mạnh.

Tính chung tháng 9, NHNN phát hành khoảng 172.318 tỷ đồng, trong khi đáo hạn 258.065 tỷ đồng, tương ứng hút ròng khoảng 85.747 tỷ đồng. Diễn biến này cho thấy NHNN đang duy trì trạng thái “thanh khoản vừa đủ”, vừa hạn chế áp lực tỷ giá, vừa sẵn sàng hỗ trợ khi thị trường xuất hiện căng thẳng ngắn hạn.