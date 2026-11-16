Lãi suất phát hành trái phiếu ngân hàng vẫn neo ở mức cao

Số liệu từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cho thấy, từ ngày 18/10 đến nay, các ngân hàng đã huy động hơn 15.600 tỷ đồng thông qua 13 lô trái phiếu. Đây cũng là giai đoạn Ngân hàng Nhà nước đưa ra yêu cầu hạ tối thiểu 0,5% lãi suất tiền gửi tiết kiệm.

Lãi suất trái phiếu ngân hàng vẫn neo cao dù lãi suất huy động đã giảm.

Dù lãi suất tiết kiệm niêm yết đã giảm từ 0,5 đến 1 điểm phần trăm theo định hướng điều hành, lãi suất phát hành trái phiếu bình quân vẫn ước đạt 8,7%/năm, tương đương mức ghi nhận cách đây ba tháng. Tại nhóm ngân hàng tư nhân gồm TPBank, Sacombank và Techcombank, lãi suất các lô mới tăng thêm 0,1-0,4 điểm phần trăm so với tháng trước. MBBank duy trì mức lãi suất cố định khoảng 9%/năm, trong khi BIDV ghi nhận trong khoảng 8-8,2%/ năm.

Riêng trong tháng 10, các lô trái phiếu có lãi suất phát hành cao nhất ghi nhận tại TPBank với 9,9%/năm, Nam A Bank với 9,7%/năm, PVcomBank với 9,6%/năm, Sacombank với 9,5%/năm và VIB với 9,4%/năm.

Theo Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), các tổ chức tín dụng là nhóm phát hành trái phiếu lớn nhất từ đầu năm, chiếm 55% toàn thị trường với giá trị khoảng 260.000 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn cao điểm tháng 9 và tháng 10 ghi nhận khoảng 100.000 tỷ đồng được phát hành, cá biệt có những lô trả lãi suất tới 10,5%/năm.

Khác với tiền gửi tiết kiệm vốn được ấn định lãi suất trọn kỳ hạn, lãi suất trái phiếu có thể thỏa thuận theo hình thức cố định hoặc thả nổi. Với loại hình thả nổi, lãi suất tính bằng lãi suất tham chiếu (thường là trung bình lãi suất tiết kiệm 12 tháng của 4 ngân hàng quốc doanh) cộng biên độ.

Do các đợt phát hành gần đây có thể vẫn áp dụng biểu lãi suất cũ từ nhóm ngân hàng quốc doanh làm căn cứ tham chiếu, độ trễ này khiến lãi suất kỳ đầu tiên của trái phiếu vẫn ở mức cao. Các lô trái phiếu này chủ yếu được hấp thụ bởi các nhà đầu tư tổ chức gồm công ty chứng khoán, bảo hiểm, quỹ đầu tư hoặc các doanh nghiệp có nguồn tiền nhàn rỗi.

Theo bà Nguyễn Thảo Hạnh, Phó phòng Bộ phận Nghiên cứu và Dịch vụ nhà đầu tư tại FiinRatings, các ngân hàng liên tục phát hành nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cường nguồn vốn trung và dài hạn. Trái phiếu kỳ hạn 5 - 7 năm hỗ trợ kéo dài cơ cấu kỳ hạn vốn, mở rộng dư địa cho vay, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn vốn và phục vụ nhu cầu tín dụng dài hạn của nền kinh tế, đồng thời giúp tổ chức tín dụng cân bằng tài sản - nguồn vốn, hạn chế dựa vào nguồn vốn ngắn hạn và tối ưu hóa chi phí khi phát hành quy mô lớn.

Tuy nhiên, việc lãi suất trái phiếu tăng tiệm cận lãi suất cho vay đang gây áp lực lên chi phí vốn và thu hẹp biên lợi nhuận của hệ thống ngân hàng. Dù chịu sự quản lý chặt chẽ hơn so với trái phiếu của các nhóm ngành khác, đà tăng nhanh của lãi suất trái phiếu ngân hàng vẫn làm xuất hiện những băn khoăn về vấn đề thanh khoản.

Bên cạnh đó, các chuyên gia nhận định nhu cầu vốn trung và dài hạn của nền kinh tế đang bước vào chu kỳ tăng mạnh nhằm tài trợ các đại dự án hạ tầng, bất động sản, khu đô thị, năng lượng và công nghiệp. Môi trường lãi suất cao được dự báo sẽ còn duy trì tối thiểu đến hết nửa đầu năm 2027, tạo thêm áp lực chi phí vốn lên các doanh nghiệp có đòn bẩy cao hoặc nhu cầu vốn lớn.

Ông Nguyễn Hữu Hiệu, Tổng giám đốc FiinGroup, chỉ ra rằng các ngân hàng đang giữ vai trò áp đảo khi vừa là bên phát hành lớn nhất, vừa nắm giữ tới gần 60% lượng trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường.