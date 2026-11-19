Lãi trái phiếu ngân hàng 9-10%/năm

Ngày 19/11, Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) thông báo phát hành 13 triệu trái phiếu ra công chúng, tổng mệnh giá 1.300 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, lãi suất năm đầu tiên lên tới 9,5%/năm.

Theo phương án phát hành, lãi suất các năm tiếp theo được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3,6%/năm. Lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ của 4 ngân hàng thương mại Nhà nước. Nhà đầu tư được nhận lãi định kỳ hằng năm.

BVBank phát hành trái phiếu với lãi suất năm đầu 9,5%/năm (ảnh: BVB).

Thời gian đăng ký mua và nộp tiền kéo dài từ ngày 19/11-9/12. BVBank cho biết mục đích phát hành nhằm tăng vốn cấp 2, đồng thời bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động cho vay, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên.

Không chỉ BVBank, nhiều ngân hàng khác cũng đang huy động vốn qua trái phiếu với mức lãi suất cao. Ngày 3/11, TPBank phát hành lô trái phiếu mã TPBL12619, kỳ hạn 10 năm, huy động 400 tỷ đồng với lãi suất 9,7%/năm.

Trái phiếu của một số ngân hàng khác cũng ghi nhận mức lãi suất đáng chú ý. OCB có lô trái phiếu kỳ hạn 24-36 tháng với lãi suất 9%/năm; Sacombank dao động 9,5-9,6%/năm; PVcomBank từ 9,6-10,5%/năm; VIB ở mức 9,4%/năm và LPBank khoảng 9,68%/năm.

Đáng chú ý, Techcombank liên tục huy động vốn qua kênh trái phiếu với quy mô lớn. Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), ngân hàng này vừa phát hành thành công lô trái phiếu mã TCBL12619 với tổng giá trị 2.500 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, lãi suất cố định 9%/năm. Lô trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 12/11/2029.

Từ đầu năm đến nay, Techcombank đã phát hành thành công 19 lô trái phiếu, với tổng giá trị huy động 41.900 tỷ đồng. Lãi suất các lô dao động 8,4-9%/năm.

Nhu cầu vốn dài hạn gia tăng

Điểm đáng chú ý là mặt bằng lãi suất trái phiếu ngân hàng vẫn ở mức cao trong khi lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm đang có xu hướng hạ nhiệt. Thời gian qua, nhiều ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi từ 0,5-1%/năm tạo kỳ vọng chi phí vốn đầu vào sẽ dần giảm xuống.

Nhiều ngân hàng gia tăng hút vốn bằng phát hành trái phiếu (ảnh: NY).

Tuy nhiên, trên thị trường trái phiếu, không ít nhà băng vẫn chấp nhận trả lãi suất gần 10%/năm, thậm chí có lô lên tới 10,5%/năm. Mức lãi suất này cho thấy các ngân hàng vẫn có nhu cầu đáng kể đối với nguồn vốn trung và dài hạn.

Theo số liệu của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam, lũy kế 10 tháng năm 2026, nhóm ngân hàng dẫn đầu thị trường về giá trị phát hành trái phiếu, chiếm khoảng 55% tổng giá trị toàn thị trường, tương đương 260.000 tỷ đồng.

Đặc biệt, tháng 9 và tháng 10 ghi nhận hoạt động phát hành sôi động của các ngân hàng với tổng giá trị khoảng 100.000 tỷ đồng. Một số lô trái phiếu có lãi suất lên tới 10,5%/năm.

Theo giới phân tích, việc các ngân hàng tăng cường phát hành trái phiếu không đơn thuần nhằm bổ sung thanh khoản trước mắt mà còn phục vụ yêu cầu cơ cấu lại nguồn vốn. Khác với tiền gửi tiết kiệm có thể biến động theo kỳ hạn và tâm lý người gửi tiền, trái phiếu giúp ngân hàng chủ động hơn trong việc xác định thời hạn huy động, từ đó xây dựng kế hoạch sử dụng vốn dài hạn.

Đặc biệt, nguồn vốn trung và dài hạn có ý nghĩa quan trọng khi các ngân hàng mở rộng hoạt động cho vay, nhất là những khoản vay có thời hạn dài. Việc huy động trái phiếu cũng giúp các nhà băng đa dạng hóa nguồn vốn, giảm phụ thuộc vào tiền gửi ngắn hạn và cải thiện cơ cấu tài sản - nguồn vốn.