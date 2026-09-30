Lãi suất ngân hàng ngày 30/9/2026: Chứng chỉ tiền gửi nhóm Big4 lên mức cao nhất 7,5%/năm

Ghi nhận tại ngày 30/9/2026, mức lãi suất huy động cao nhất tại các ngân hàng thương mại nhà nước (nhóm Big4) đạt 7,5%/năm thông qua hình thức phát hành chứng chỉ tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ. Lãi suất chứng chỉ tiền gửi thường được các tổ chức tín dụng ấn định cao hơn từ 1 đến 3 điểm phần trăm so với sản phẩm tiền gửi tiết kiệm truyền thống cùng kỳ hạn.

Tại khối ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, lãi suất chứng chỉ tiền gửi ghi nhận mức cao nhất lên tới 9,4%/năm. Trong khi đó, nhóm Big4 gồm Vietcombank, BIDV và VietinBank niêm yết mức cao nhất 7,5%/năm cho công cụ nợ này, vượt trội so với biểu lãi suất tiền gửi thông thường của chính các nhà băng này.

Diễn biến biểu lãi suất chứng chỉ tiền gửi tại nhóm Big4

Cụ thể, Vietcombank niêm yết lãi suất chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 6 tháng ở mức 7,5%/năm, đây cũng là kỳ hạn duy nhất ngân hàng này đang triển khai. Sản phẩm quy định mệnh giá 100.000 đồng, yêu cầu số lượng mua tối thiểu 200 chứng chỉ và phải là bội số của 10. Giao dịch mua được phục vụ từ 6h đến 21h các ngày làm việc, trong khi giao dịch chuyển quyền sở hữu mua bán với ngân hàng diễn ra từ 9h đến 15h cùng ngày.

Tại BIDV, lãi suất chứng chỉ tiền gửi được phân bổ cho các kỳ hạn từ 1 đến 60 tháng. Các kỳ hạn ngắn 1-5 tháng giữ mức 4,75%/năm, ngang bằng tiền gửi trực tuyến. Kỳ hạn 6-11 tháng và 13-60 tháng được niêm yết 7,2%/năm. Mức cao nhất tại BIDV là 7,4%/năm dành cho kỳ hạn 12 tháng.

Tương tự, VietinBank niêm yết lãi suất chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 1-5 tháng ở mức 4,75%/năm. Nhóm kỳ hạn 6-9 tháng áp dụng lãi suất 7,2%/năm, trong khi các kỳ hạn dài từ 12 đến 36 tháng đạt mức 7,4%/năm.

Áp lực cân đối kỳ hạn và xu hướng chi phí vốn

Theo TS. Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Chương trình đào tạo Kinh doanh thương mại tại Đại học Phenikaa, việc hệ thống ngân hàng đồng loạt đẩy mạnh phát hành chứng chỉ tiền gửi phản ánh áp lực cân đối nguồn vốn trung và dài hạn để đáp ứng nhu cầu cho vay.

TS. Nguyễn Văn Lộc nhận định, trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng được duy trì ở mức cao, các công cụ ngoài tiền gửi thông thường tiếp tục giữ vai trò trọng yếu trong việc bổ sung thanh khoản dài hạn. Diễn biến này cũng kéo theo chi phí vốn đầu vào của toàn hệ thống có xu hướng gia tăng.

Bảng lãi suất huy động niêm yết ngày 30/9/2026

Dưới đây là chi tiết biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm thông thường (%/năm) tại các ngân hàng thương mại được ghi nhận vào ngày 30/9/2026: