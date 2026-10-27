Lãi suất ngân hàng ngày 27/10: Nhóm kỳ hạn trên 7%/năm thu hẹp diện rộng

Sau định hướng từ Ngân hàng Nhà nước về việc giảm lãi suất huy động và cho vay, mặt bằng lãi suất tiền gửi trên thị trường ghi nhận sự điều chỉnh giảm đáng kể. Khảo sát biểu lãi suất niêm yết ngày 27/10 cho thấy số lượng đơn vị duy trì mức lãi suất từ 7%/năm trở lên đã thu hẹp, hiện tập trung chủ yếu ở MBV, PGBank, Saigonbank, Sacombank, VCBNeo, VIB và VPBank.

Các mốc lãi suất trên 7%/năm ghi nhận tại ngân hàng thương mại

Tại Saigonbank, sau khi điều chỉnh giảm từ ngày 23/10, hầu hết các kỳ hạn tiền gửi đều lùi về dưới 7%/năm, ngoại trừ kỳ hạn 13 tháng vẫn niêm yết ở mức 7,9%/năm. Đối với VPBank, mức niêm yết cao nhất đạt 7,4%/năm áp dụng cho kỳ hạn 15-18 tháng; kỳ hạn 24 tháng ở mức 7,1%/năm, trong khi các kỳ hạn khác đều dưới 7%/năm sau đợt điều chỉnh gần nhất.

Tại Sacombank, lãi suất cao nhất giảm từ 7,8%/năm xuống 7,3%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn 24-36 tháng có quy mô từ 500 triệu đồng. Với cùng hạn mức gửi này, kỳ hạn 12-18 tháng niêm yết 7%/năm. Mức 7%/năm cũng áp dụng cho kỳ hạn 24-36 tháng với số tiền từ 50 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng; các khoản gửi dưới 50 triệu đồng đều áp dụng dưới ngưỡng 7%/năm.

Ở nhóm ngân hàng chuyển giao bắt buộc, VCBNeo đang áp dụng mức lãi suất 7%/năm cho các khoản tiền gửi kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng. Trong khi đó, MBV duy trì mức 7%/năm đối với các kỳ hạn từ 7 đến 36 tháng.

Tại VIB, mức lãi suất 7%/năm hiện chỉ còn áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng. Đây cũng là con số đang được PGBank niêm yết cho hai kỳ hạn 12 và 13 tháng. Bên cạnh biểu niêm yết công khai, một số nhà băng áp dụng thêm các chính sách cộng biên độ, đưa lãi suất tiền gửi thực tế vượt mốc 8%/năm.

Yêu cầu điều hành hạ lãi suất từ cơ quan quản lý

Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai hạ lãi suất huy động và cho vay trên toàn hệ thống ở tất cả các kênh giao dịch. Mục tiêu đặt ra là giảm tối thiểu 0,5 điểm phần trăm đối với lãi suất tiền gửi bình quân của các giao dịch phát sinh mới ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên trong giai đoạn cuối năm 2026, so với mức bình quân ghi nhận trong kỳ báo cáo từ ngày 11 đến 20/10/2026.

Cơ quan quản lý sẽ giám sát chặt chẽ số liệu thông qua hệ thống báo cáo thống kê định kỳ. Trường hợp các tổ chức tín dụng không thực hiện đúng định hướng, các biện pháp can thiệp có thể được áp dụng, bao gồm cả việc xem xét điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng.

Bảng lãi suất huy động niêm yết tại một số ngân hàng ngày 27/10/2026

Dưới đây là số liệu thống kê mức lãi suất (%/năm) tại các kỳ hạn phổ biến được ghi nhận trong biểu lãi suất niêm yết: