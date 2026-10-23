Lãi suất ngân hàng ngày 23/10/2026: PGBank và Saigonbank đồng loạt hạ 0,5 điểm phần trăm

Thị trường tiền gửi ghi nhận thêm hai đơn vị điều chỉnh giảm lãi suất huy động trong ngày 23/10/2026 là Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank). Động thái này nâng tổng số nhà băng hạ lãi suất huy động theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước lên 22 đơn vị.

PGBank hạ lãi suất tại quầy, giữ nguyên biểu trực tuyến

Theo biểu lãi suất áp dụng từ ngày 23/10/2026 dành cho khách hàng cá nhân tại PGBank, lãi suất tiền gửi tiết kiệm thông thường và sản phẩm "Phúc An Khang" kỳ hạn 6–13 tháng đồng loạt giảm 0,5 điểm phần trăm.

Cụ thể, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6–9 tháng giảm còn 6,1%/năm; kỳ hạn 12–13 tháng xuống mức 6,2%/năm. Các kỳ hạn ngắn từ 1–5 tháng tiếp tục giữ nguyên trần 4,75%/năm, trong khi kỳ hạn dài từ 18–36 tháng duy trì ở mức 6,8%/năm.

Đối với kênh gửi tiền trực tuyến, PGBank giữ nguyên khung lãi suất cũ: kỳ hạn 1–5 tháng ở mức 4,75%/năm, kỳ hạn 6–9 tháng đạt 6,9%/năm, kỳ hạn 12–13 tháng niêm yết 7,0%/năm và kỳ hạn 18–36 tháng là 6,8%/năm. Nhà băng này cũng lưu ý có thể áp dụng mức thỏa thuận riêng đối với các trường hợp đặc biệt.

Saigonbank điều chỉnh giảm trên diện rộng

Cùng ngày, Saigonbank công bố biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến mới với mức giảm 0,5 điểm phần trăm ở các kỳ hạn 6–12 tháng và 18–36 tháng.

Sau điều chỉnh, lãi suất kỳ hạn 6 tháng tại Saigonbank còn 6,4%/năm; kỳ hạn 7–11 tháng còn 6,1%/năm; kỳ hạn 12 tháng về mức 6,7%/năm; kỳ hạn 18 tháng niêm yết 6,5%/năm; kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng lần lượt ghi nhận 6,0%/năm và 6,1%/năm.

Nhóm kỳ hạn ngắn từ 1–5 tháng của Saigonbank duy trì mức 4,75%/năm. Riêng kỳ hạn 13 tháng tiếp tục được ấn định ở mức 7,9%/năm cho cả hình thức gửi tại quầy lẫn gửi trực tuyến, giữ vị trí mức lãi suất cao nhất tại ngân hàng này.

Biểu lãi suất huy động niêm yết ngày 23/10/2026

Tính đến ngày 23/10/2026, làn sóng giảm lãi suất đã lan rộng đến 22 ngân hàng, bao gồm: LPBank, VietBank, BVBank, Bac A Bank, BaoViet Bank, OCB, HDBank, KienlongBank, Nam A Bank, NCB, Sacombank, TPBank, VPBank, ABBank, MBV, PVcomBank, SHB, MB, SeABank, Techcombank, PGBank và Saigonbank.