Lãi suất ngân hàng ngày 21/10/2026: Thêm 6 nhà băng điều chỉnh giảm tới 0,7 điểm phần trăm
Ngày 21/10/2026, 6 ngân hàng gồm ABBank, MBV, PVcomBank, SHB, MB và SeABank đồng loạt hạ lãi suất huy động, với mức điều chỉnh từ 0,25 đến 0,7 điểm phần trăm.
Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, thị trường tiền gửi ngày 21/10/2026 tiếp tục ghi nhận thêm 6 ngân hàng thương mại điều chỉnh giảm lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn, bao gồm: ABBank, MBV, PVcomBank, SHB, MB và SeABank. Mức điều chỉnh phổ biến là 0,5 điểm phần trăm, chủ yếu tập trung từ kỳ hạn 6 tháng trở lên.
Chi tiết mức điều chỉnh tại các ngân hàng
Đáng chú ý trong đợt điều chỉnh này, SeABank và PVcomBank giảm lãi suất tiền gửi trực tuyến trên diện rộng từ kỳ hạn 1 đến 36 tháng. Cụ thể, SeABank hạ 0,5 điểm phần trăm đối với kỳ hạn 1-15 tháng và giảm 0,7 điểm phần trăm đối với các kỳ hạn từ 18-36 tháng. Sau thay đổi, biểu lãi suất trực tuyến kỳ hạn 18-36 tháng tại nhà băng này về mức 4,75%/năm - đây cũng là mức trần niêm yết hiện tại của SeABank.
Các kỳ hạn còn lại tại SeABank niêm yết: kỳ hạn 1-2 tháng đạt 3,45%/năm; 3-5 tháng đạt 3,95%/năm; 6 tháng đạt 4,15%/năm; 7 tháng đạt 4,25%/năm; 8 tháng đạt 4,3%/năm; 9 tháng đạt 4,35%/năm; 10 tháng đạt 4,4%/năm; 11 tháng đạt 4,45%/năm; 12 tháng đạt 4,5%/năm và 15 tháng đạt 4,55%/năm. Bên cạnh đó, ngân hàng tiếp tục cộng thêm 0,2 điểm phần trăm cho các khoản tiền gửi từ 100 triệu đồng ở các kỳ hạn 6, 12 và 13 tháng.
Tại PVcomBank, lãi suất tiết kiệm trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ giảm 0,25 điểm phần trăm ở kỳ hạn 1-5 tháng xuống 4,5%/năm; giảm 0,5 điểm phần trăm ở kỳ hạn 6-36 tháng. Theo đó, kỳ hạn 6-11 tháng còn 4,8%/năm; 12 tháng còn 5,1%/năm; 13 tháng còn 5,3%/năm và 15-36 tháng là 5,8%/năm.
Ngân hàng Quân Đội (MB) cũng hạ 0,5 điểm phần trăm đối với các kỳ hạn từ 6-60 tháng. Sau điều chỉnh, lãi suất trực tuyến kỳ hạn 6-11 tháng về 5,3%/năm; 12-18 tháng về 5,85%/năm; 24-60 tháng về 6,5%/năm. Tại MBV, lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 6 tháng giảm 0,5 điểm phần trăm còn 6,5%/năm, trong khi các kỳ hạn 7-36 tháng giữ nguyên ở mức 7%/năm. Đối với kênh gửi tại quầy, MBV giảm 0,5 điểm phần trăm cho kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng, dao động từ 6-6,5%/năm.
Đây cũng là lần điều chỉnh biểu lãi suất huy động đầu tiên kể từ tháng 4 của SHB và ABBank. Cụ thể, SHB giảm 0,5 điểm phần trăm kỳ hạn 6-36 tháng, niêm yết mức 5,7%/năm (6-8 tháng), 5,9%/năm (9-11 tháng), 6%/năm (12-13 tháng), 6,1%/năm (15-18 tháng) và 6,2%/năm (24-36 tháng). ABBank hạ 0,5 điểm phần trăm cho kỳ hạn 6-60 tháng; mức cao nhất tại nhà băng này là 5,75%/năm cho kỳ hạn 6-13 tháng, còn các kỳ hạn 15-60 tháng chỉ còn 5,3%/năm.
Mặt bằng lãi suất huy động ngày 21/10/2026
Đến ngày 21/10, danh sách các ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động gồm có: LPBank, VietBank, BVBank, Bac A Bank, BaoViet Bank, OCB, KienlongBank, Nam A Bank, NCB, Sacombank, TPBank, VPBank, SeABank, ABBank, MBV, PVcomBank, SHB và MB. Trong khi đó, nhóm 4 ngân hàng thương mại nhà nước cùng các đơn vị như ACB, Techcombank, Eximbank, VIB, MSB hiện vẫn chưa thay đổi biểu lãi suất niêm yết.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/lai-suat-ngan-hang-ngay-21102026-them-6-nha-bang-dieu-chinh-giam-toi-07-diem-phan-tram-470403.html