Lãi suất ngân hàng ngày 21/10/2026: Thêm 6 nhà băng điều chỉnh giảm tới 0,7 điểm phần trăm

Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, thị trường tiền gửi ngày 21/10/2026 tiếp tục ghi nhận thêm 6 ngân hàng thương mại điều chỉnh giảm lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn, bao gồm: ABBank, MBV, PVcomBank, SHB, MB và SeABank. Mức điều chỉnh phổ biến là 0,5 điểm phần trăm, chủ yếu tập trung từ kỳ hạn 6 tháng trở lên.

Chi tiết mức điều chỉnh tại các ngân hàng

Đáng chú ý trong đợt điều chỉnh này, SeABank và PVcomBank giảm lãi suất tiền gửi trực tuyến trên diện rộng từ kỳ hạn 1 đến 36 tháng. Cụ thể, SeABank hạ 0,5 điểm phần trăm đối với kỳ hạn 1-15 tháng và giảm 0,7 điểm phần trăm đối với các kỳ hạn từ 18-36 tháng. Sau thay đổi, biểu lãi suất trực tuyến kỳ hạn 18-36 tháng tại nhà băng này về mức 4,75%/năm - đây cũng là mức trần niêm yết hiện tại của SeABank.

Các kỳ hạn còn lại tại SeABank niêm yết: kỳ hạn 1-2 tháng đạt 3,45%/năm; 3-5 tháng đạt 3,95%/năm; 6 tháng đạt 4,15%/năm; 7 tháng đạt 4,25%/năm; 8 tháng đạt 4,3%/năm; 9 tháng đạt 4,35%/năm; 10 tháng đạt 4,4%/năm; 11 tháng đạt 4,45%/năm; 12 tháng đạt 4,5%/năm và 15 tháng đạt 4,55%/năm. Bên cạnh đó, ngân hàng tiếp tục cộng thêm 0,2 điểm phần trăm cho các khoản tiền gửi từ 100 triệu đồng ở các kỳ hạn 6, 12 và 13 tháng.

Tại PVcomBank, lãi suất tiết kiệm trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ giảm 0,25 điểm phần trăm ở kỳ hạn 1-5 tháng xuống 4,5%/năm; giảm 0,5 điểm phần trăm ở kỳ hạn 6-36 tháng. Theo đó, kỳ hạn 6-11 tháng còn 4,8%/năm; 12 tháng còn 5,1%/năm; 13 tháng còn 5,3%/năm và 15-36 tháng là 5,8%/năm.

Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất. Ảnh minh hoạ: Nam Khánh

Ngân hàng Quân Đội (MB) cũng hạ 0,5 điểm phần trăm đối với các kỳ hạn từ 6-60 tháng. Sau điều chỉnh, lãi suất trực tuyến kỳ hạn 6-11 tháng về 5,3%/năm; 12-18 tháng về 5,85%/năm; 24-60 tháng về 6,5%/năm. Tại MBV, lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 6 tháng giảm 0,5 điểm phần trăm còn 6,5%/năm, trong khi các kỳ hạn 7-36 tháng giữ nguyên ở mức 7%/năm. Đối với kênh gửi tại quầy, MBV giảm 0,5 điểm phần trăm cho kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng, dao động từ 6-6,5%/năm.

Đây cũng là lần điều chỉnh biểu lãi suất huy động đầu tiên kể từ tháng 4 của SHB và ABBank. Cụ thể, SHB giảm 0,5 điểm phần trăm kỳ hạn 6-36 tháng, niêm yết mức 5,7%/năm (6-8 tháng), 5,9%/năm (9-11 tháng), 6%/năm (12-13 tháng), 6,1%/năm (15-18 tháng) và 6,2%/năm (24-36 tháng). ABBank hạ 0,5 điểm phần trăm cho kỳ hạn 6-60 tháng; mức cao nhất tại nhà băng này là 5,75%/năm cho kỳ hạn 6-13 tháng, còn các kỳ hạn 15-60 tháng chỉ còn 5,3%/năm.

Mặt bằng lãi suất huy động ngày 21/10/2026

Đến ngày 21/10, danh sách các ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động gồm có: LPBank, VietBank, BVBank, Bac A Bank, BaoViet Bank, OCB, KienlongBank, Nam A Bank, NCB, Sacombank, TPBank, VPBank, SeABank, ABBank, MBV, PVcomBank, SHB và MB. Trong khi đó, nhóm 4 ngân hàng thương mại nhà nước cùng các đơn vị như ACB, Techcombank, Eximbank, VIB, MSB hiện vẫn chưa thay đổi biểu lãi suất niêm yết.