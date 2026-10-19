Lãi suất ngân hàng ngày 19/10/2026: LPBank và VietBank giảm từ 0,1 đến 0,6 điểm phần trăm

Tính đến 8h sáng ngày 19/10/2026, thị trường tiền gửi ghi nhận Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) là hai đơn vị tiên phong hạ lãi suất huy động. Động thái này diễn ra ngay sau văn bản điều hành của Ngân hàng Nhà nước nhằm ổn định mặt bằng lãi suất trên toàn hệ thống.

LPBank điều chỉnh biểu lãi suất tiền gửi

Theo biểu lãi suất mới cập nhật sáng 19/10/2026 của LPBank, ngân hàng hạ lãi suất niêm yết ở hầu hết các kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng đối với hình thức gửi tiền trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ. Cụ thể, các kỳ hạn ngắn từ 1 đến 5 tháng cùng giảm 0,1 điểm phần trăm: kỳ hạn 1 tháng còn 4,3%/năm, kỳ hạn 2 tháng còn 4,5%/năm và kỳ hạn 3-5 tháng đạt mức 4,55%/năm.

Ở nhóm kỳ hạn trung hạn, lãi suất trực tuyến từ 6 đến 12 tháng giảm 0,5 điểm phần trăm. Sau điều chỉnh, kỳ hạn 6 tháng niêm yết ở mức 6,5%/năm, kỳ hạn 7-11 tháng ở mức 6,4%/năm và kỳ hạn 12 tháng về mức 6,7%/năm. Riêng các kỳ hạn 13-18 tháng giảm 0,6 điểm phần trăm, xuống còn 6,55%/năm.

Đối với các kỳ hạn dài, LPBank niêm yết mức lãi suất cao nhất cho tiền gửi trực tuyến là 6,7%/năm tại kỳ hạn 24-25 tháng (giảm 0,5 điểm phần trăm). Kỳ hạn 36 tháng giảm 0,5 điểm phần trăm xuống 5,6%/năm; các kỳ hạn 48-60 tháng cùng giảm 0,5 điểm phần trăm về mức 5,2%/năm.

Đối với kênh gửi tiền tại quầy, LPBank cũng áp dụng mức điều chỉnh tương ứng. Lãi suất kỳ hạn 1-5 tháng dao động từ 4-4,4%/năm; 6 tháng là 5,9%/năm; 7-11 tháng là 5,8%/năm; 12-18 tháng là 6,1%/năm; 24-25 tháng là 6,3%/năm; 36 tháng là 5,6%/năm và 48-60 tháng là 5,2%/năm. Khách hàng ưu tiên gửi tại quầy được cộng thêm 0,15 điểm phần trăm, đưa mức cao nhất lên 6,45%/năm ở kỳ hạn 24-25 tháng.

VietBank hạ lãi suất các kỳ hạn trung và dài hạn

Cùng thời điểm, VietBank thông báo giảm đồng loạt 0,5 điểm phần trăm lãi suất huy động đối với các kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng ở hình thức trực tuyến. Cụ thể, kỳ hạn 6-8 tháng giảm còn 5,4%/năm; 9-11 tháng còn 5,5%/năm; 12-14 tháng còn 5,6%/năm; 15 tháng còn 5,7%/năm; 16-17 tháng còn 5,8%/năm và các kỳ hạn từ 18-36 tháng niêm yết chung mức 5,9%/năm.

Trong khi đó, VietBank giữ nguyên mức 4,6%/năm đối với tiền gửi trực tuyến kỳ hạn ngắn từ 1 đến 5 tháng. Mức giảm 0,5 điểm phần trăm cũng được nhà băng này áp dụng cho các sản phẩm tiền gửi khác có kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng.

Chỉ đạo ổn định thị trường tiền tệ từ Ngân hàng Nhà nước

Đợt điều chỉnh của LPBank và VietBank diễn ra sau văn bản chỉ đạo ngày 18/10 của Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai nhiệm vụ cấp bách nhằm bảo đảm an toàn hệ thống và ổn định thị trường. Cơ quan quản lý yêu cầu các ngân hàng giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất tiền gửi niêm yết ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, đồng thời tránh cạnh tranh không lành mạnh bằng cách chạy đua lãi suất huy động.

Bên cạnh yêu cầu về huy động, Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ đạo các ngân hàng thương mại giảm từ 1,5-2%/năm lãi suất cho vay đối với lĩnh vực ưu tiên và sản xuất, kinh doanh. Phản ứng với yêu cầu này, Agribank và BIDV đã triển khai các gói tín dụng ưu đãi với mức hạ lãi suất cho vay tới 2%/năm cho một số nhóm khách hàng.

Bảng lãi suất huy động niêm yết tại các ngân hàng ngày 19/10/2026

Dưới đây là mức lãi suất huy động niêm yết (%/năm) tại một số ngân hàng thương mại vào sáng 19/10/2026: