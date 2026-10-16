Lãi suất ngân hàng ngày 16/10/2026: Lãi suất VND hạ nhiệt ở các kỳ hạn ngắn

Thị trường tiền tệ liên ngân hàng ghi nhận diễn biến phân hóa rõ nét giữa đồng tiền nội tệ và ngoại tệ trong phiên giao dịch gần nhất. Theo số liệu công bố từ Hội Nghiên cứu thị trường liên ngân hàng Việt Nam, lãi suất bình quân giao dịch bằng VND đồng loạt giảm từ 0,2 đến 1,3 điểm phần trăm ở phần lớn các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống, trong khi lãi suất USD tiếp tục điều chỉnh tăng nhẹ.

Diễn biến phân hóa trên thị trường liên ngân hàng

Cụ thể đối với các hợp đồng bằng VND, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm giảm xuống còn 3,5%/năm. Ở kỳ hạn 1 tuần, mức lãi suất giao dịch đạt 4,7%/năm; kỳ hạn 1 tháng ở mức 5,3%/năm. Riêng kỳ hạn 2 tuần giữ xu hướng đi ngang so với phiên liền trước, duy trì ở mức 5,5%/năm.

Ngược lại, lãi suất bình quân giao dịch bằng USD trên thị trường liên ngân hàng đồng loạt tăng thêm 0,01 điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn. Sau khi điều chỉnh, lãi suất USD kỳ hạn qua đêm ghi nhận ở mức 3,85%/năm, kỳ hạn 1 tuần đạt 3,9%/năm, kỳ hạn 2 tuần đạt 3,95%/năm và kỳ hạn 1 tháng chốt tại 4,03%/năm.

Nghiệp vụ thị trường mở và lợi suất trái phiếu Chính phủ

Trên thị trường mở (OMO), Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực hiện nghiệp vụ điều tiết thanh khoản thông qua kênh cầm cố. Nhà điều hành chào thầu 1.000 tỷ đồng ở mỗi kỳ hạn gồm 7 ngày, 14 ngày, 35 ngày và 91 ngày với mức lãi suất cố định 4,5%/năm. Tổng khối lượng trúng thầu trên cả 4 kỳ hạn đạt 564,85 tỷ đồng, trong khi lượng vốn đáo hạn trong phiên lên tới 1.329,76 tỷ đồng. Kết quả, Ngân hàng Nhà nước đã hút ròng 764,91 tỷ đồng từ hệ thống ngân hàng, đưa quy mô lưu hành trên kênh cầm cố về mức 110.922,22 tỷ đồng.

Tại thị trường thứ cấp, lợi suất trái phiếu Chính phủ ghi nhận biến động trái chiều giữa các kỳ hạn. Kết thúc phiên giao dịch, lợi suất kỳ hạn 3 năm đứng ở mức 3,72%/năm, kỳ hạn 5 năm đạt 4,28%/năm, kỳ hạn 7 năm ghi nhận 4,34%/năm, kỳ hạn 10 năm đạt 4,47%/năm và kỳ hạn 15 năm niêm yết tại 4,57%/năm.

Biểu lãi suất huy động bán lẻ ngày 16/10/2026

Đối với thị trường dân cư, lãi suất huy động niêm yết tại quầy và trực tuyến của các ngân hàng thương mại nhìn chung duy trì mặt bằng ổn định. Dưới đây là mức lãi suất huy động chi tiết tại các nhà băng (%/năm):