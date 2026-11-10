Lãi suất ngân hàng ngày 10/11: Gửi tiết kiệm với mức trên 7% tại ngân hàng nào?

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Dù một số ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất, người gửi vẫn có lựa chọn trên 7%/năm ở cả biểu thông thường và chương trình ưu đãi.

Sacombank công bố mức trực tuyến cao nhất sau điều chỉnh là 7,3%/năm, dành cho khoản từ 500 triệu đồng tại kỳ hạn 24-36 tháng. Với kỳ hạn 12–18 tháng, mức hưởng nằm trong khoảng 6,5-7%/năm; kỳ hạn 6-11 tháng từ 6,3-6,7%/năm, tùy số tiền gửi.

Tại VPBank, lãi suất trực tuyến thông thường kỳ hạn 15-18 tháng là 7,4%/năm, kỳ hạn 24 tháng là 7,1%/năm. Tuy nhiên, khoản gửi kỳ hạn 6-12 tháng đủ điều kiện chương trình khuyến mại có thể hưởng cao hơn.

Chương trình kéo dài đến hết ngày 11/11 cộng thêm 2,2% cho khoản từ 10 triệu đồng đến dưới 10 tỷ đồng và 2% cho khoản từ 10 tỷ đồng. Sau ưu đãi, kỳ hạn 12 tháng có thể đạt lần lượt 8,9%/năm và 9,1%/năm theo hai nhóm tiền gửi.

Ở nhóm mức hưởng thấp hơn, BaoViet Bank niêm yết tiền gửi trực tuyến EZ Saving kỳ hạn 6-11 tháng ở 5,9%/năm. Các kỳ hạn từ 12 đến 36 tháng có trong biểu cùng hưởng 6%/năm. Với tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ tại quầy, kỳ hạn 12 tháng là 5,3%/năm, còn kỳ hạn 18-36 tháng là 5,25%/năm.

Dưới đây là bảng thống kê lãi suất gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn theo phương thức online với lãi nhận cuối kỳ của hơn 30 ngân hàng tại Việt Nam, được cập nhật tại thời điểm tháng 11/2026: