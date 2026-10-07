Lãi suất ngân hàng hôm nay 7/10/2026: Nhóm Big4 duy trì mức cao nhất 6,8%/năm kỳ hạn 12 tháng

Biểu lãi suất huy động tại các ngân hàng thương mại ngày 7/10/2026 ghi nhận mức cao nhất 6,8%/năm ở nhóm bốn ngân hàng thương mại nhà nước (Big4) gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank. Đáng chú ý, phương thức lĩnh lãi đầu kỳ tại BIDV đang có sự chênh lệch rõ rệt theo từng kỳ hạn, dao động từ 4,65%/năm đến 6,39%/năm.

Diễn biến biểu lãi suất tại nhóm ngân hàng Big4

Theo biểu lãi suất niêm yết tại BIDV, hình thức lĩnh lãi đầu kỳ dành cho các kỳ hạn ngắn từ 1 đến 5 tháng dao động trong khoảng 4,65% - 4,73%/năm, thấp hơn từ 0,02 đến 0,1 điểm phần trăm so với hình thức lĩnh lãi cuối kỳ. Cụ thể, kỳ hạn 1 tháng niêm yết 4,73%/năm; 2 tháng là 4,71%/năm; 3 tháng là 4,69%/năm; 4 tháng là 4,67%/năm và 5 tháng là 4,65%/năm.

Đối với các kỳ hạn dài hơn khi nhận lãi đầu kỳ tại BIDV, lãi suất đạt mức 6,39%/năm ở kỳ hạn 6 tháng; 6,35%/năm kỳ hạn 7 tháng; 6,32%/năm kỳ hạn 8 tháng; 6,29%/năm kỳ hạn 9 tháng; 6,26%/năm kỳ hạn 10 tháng; 6,22%/năm kỳ hạn 11 tháng; 6,37%/năm kỳ hạn 12 tháng; 6,33%/năm kỳ hạn 13 tháng; 6,27%/năm kỳ hạn 15 tháng; 6,17%/năm kỳ hạn 18 tháng; 5,99%/năm kỳ hạn 24 tháng và 5,66%/năm kỳ hạn 36 tháng.

Ở kênh gửi tiết kiệm trực tuyến, BIDV niêm yết lãi suất 6,6%/năm cho các kỳ hạn 6-11 tháng và 6,8%/năm cho kỳ hạn 12-36 tháng. Mức 6,8%/năm ở kỳ hạn 12 tháng tại các ngân hàng Big4 cũng đang được dùng làm cơ sở tham chiếu xác định lãi suất trái phiếu ngân hàng.

Bảng lãi suất huy động niêm yết ngày 7/10/2026

Dưới đây là mức lãi suất huy động niêm yết (%/năm) tại các ngân hàng thương mại ghi nhận trong ngày 7/10/2026:

Thanh khoản liên ngân hàng và động thái của NHNN

Theo Hội Nghiên cứu thị trường Liên ngân hàng Việt Nam, thanh khoản hệ thống có tín hiệu tích cực khi lãi suất bình quân VND phiên 6/10 giảm từ 0,15 đến 1 điểm phần trăm ở các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống. Lãi suất kỳ hạn qua đêm giao dịch ở mức 1%/năm, kỳ hạn 1 tuần đạt 2,8%/năm, 2 tuần đạt 4%/năm và 1 tháng ở mức 5,2%/năm.

Đối với giao dịch bằng đồng USD, lãi suất bình quân liên ngân hàng giữ nguyên ở kỳ hạn qua đêm với 3,85%/năm, kỳ hạn 1 tuần giảm 0,01 điểm phần trăm xuống 3,89%/năm, kỳ hạn 2 tuần giao dịch ở mức 3,92%/năm và kỳ hạn 1 tháng là 4,03%/năm.

Trên thị trường mở ngày 6/10, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 1.000 tỷ đồng ở các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 35 ngày và 2.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 91 ngày với cùng mức lãi suất 4,5%/năm. Kết quả có 1.484,34 tỷ đồng trúng thầu tại kỳ hạn 91 ngày, trong khi có 13.039,68 tỷ đồng đáo hạn, qua đó Ngân hàng Nhà nước hút ròng 11.555,34 tỷ đồng. Tổng khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố ghi nhận ở mức 103.409,22 tỷ đồng.