Lãi suất ngân hàng hôm nay 5/11/2026: 'Ông lớn' vừa giảm, vừa cộng thêm lãi suất

Techcombank tiếp tục giảm lãi suất huy động với mức giảm 0,4 điểm phần trăm lãi suất ngân hàng các kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng.

Trong vòng chưa đầy 2 tuần, đây là lần thứ hai liên tiếp nhà băng này điều chỉnh giảm lãi suất. Trước đó, Techcombank đã giảm 0,1 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-2 tháng, giảm 0,5 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi kỳ hạn 13-36 tháng sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đối với toàn ngành ngân hàng về việc giảm lãi suất cho vay và lãi suất huy động.

Theo biểu lãi suất Tiền gửi Phát Lộc Online vừa được Techcombank cập nhật, lãi suất tiền gửi các kỳ hạn 6-11 tháng giảm còn 6,05%/năm.

Lãi suất kỳ hạn 12 tháng xuống 6,25%/năm, đồng thời cũng là mức lãi suất tiền gửi cao nhất theo niêm yết của ngân hàng.

Lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn còn lại vẫn được giữ nguyên mức cũ, bao gồm kỳ hạn 1-2 tháng 4,25%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng 4,55%/năm, kỳ hạn 13-36 tháng 5,35%/năm.

Tuy nhiên, thay vì cộng thêm 1,5 điểm phần trăm lãi suất, Techcombank vừa công bố cộng thêm đến 1,7 điểm phần trăm lãi suất cho khoản tiền gửi tiết kiệm đầu tiên trong tháng với kỳ hạn 3, 6, 12 tháng. Khoản tiền gửi này được ngân hàng quy định không tất toán trước hạn.

Mức lãi suất áp dụng sau khi cộng lãi suất không vượt quá 4,75%/năm với kỳ hạn 3 tháng, 8,4%/năm với kỳ hạn 6 tháng và 8,6%/năm với kỳ hạn 12 tháng.

Ngoài ra, từ ngày 3 đến ngày 8 hằng tháng, khách hàng là hội viên Inspire tại thời điểm gửi tiền, có khoản tiền gửi tiết kiệm mở mới từ 20 triệu đồng trở lên, được cộng thêm 1,5 điểm phần trăm lãi suất. Chương trình áp dụng với các kỳ hạn 3, 6 và 12 tháng.

Trong khi đó, lãi suất ngân hàng công bố cho Chứng chỉ tiền gửi Bảo Lộc là 7,4%/năm cho kỳ hạn 6 tháng. Nếu thời gian nắm giữ dài hơn 6 tháng, lợi nhuận dự kiến hưởng thêm sẽ tính theo tổng mệnh giá (tối thiểu 10 triệu đồng) và lãi suất của từng Chứng chỉ tiền gửi.

Techcombank niêm yết lãi suất Chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn dưới 15 ngày 0,5%/năm, từ 15 ngày đến dưới 1 tháng 4,8%/năm, từ 1 tháng đến dưới 2 tháng 6,7%/năm, từ 2 tháng đến dưới 3 tháng 6,9%/năm, từ 3 tháng đến dưới 6 tháng là 7%/năm.

NHNN triển khai hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng Liên quan đến diễn biến lãi suất trên thị trường, NHNN vừa thông báo triển khai nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ USD/VND với kỳ hạn 182 ngày, tương đương khoảng 6 tháng, nhằm bổ sung nguồn vốn VND có thời hạn dài hơn cho các tổ chức tín dụng. Đây là lần đầu tiên NHNN triển khai nghiệp vụ này với kỳ hạn tương đối dài, thay vì các kỳ hạn ngắn từ 1-2 tuần đã được thực hiện nhiều lần kể từ cuối năm 2025. Việc kéo dài kỳ hạn hoán đổi giúp các tổ chức tín dụng có thêm điều kiện chủ động cân đối nguồn vốn VND trong thời gian dài hơn, giảm áp lực thanh khoản ngắn hạn và hỗ trợ ổn định chi phí vốn. Qua đó, tạo thêm dư địa để các ngân hàng triển khai các giải pháp giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp và hoạt động sản xuất, kinh doanh.