Lãi suất ngân hàng hôm nay 29/10/2026: 3 nhà băng đồng loạt giảm lãi suất

Ba ngân hàng mới nhất vừa giảm lãi suất huy động trong tháng 10 là MSB, VietABank và GPBank. Cả 3 nhà băng này đều giảm lãi suất với mức giảm 0,5 điểm phần trăm, kỳ hạn từ 6-36 tháng.

Tại MSB, sau khi điều chỉnh, biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến mới dành cho khách hàng cá nhân, lĩnh lãi cuối kỳ, như sau: Kỳ hạn 1-5 tháng là 4,75%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng là 5,8%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 6,3%/năm (mức lãi suất huy động cao nhất theo niêm yết), kỳ hạn 13-24 tháng là 6,1%/năm và kỳ hạn 36 tháng là 5,6%/năm.

Tuy nhiên, MSB còn áp dụng mức lãi suất đặc biệt cao hơn biểu lãi suất thông thường. Lãi suất đặc biệt ngân hàng đang niêm yết cho kỳ hạn 6 tháng là 6,5%/năm, kỳ hạn 12, 15, 24 tháng là 7%/năm.

Mức lãi suất này áp dụng cho khách hàng đáp ứng các điều kiện cụ thể của MSB, như số tiền gửi tối đa 5 tỷ đồng; chỉ áp dụng cho khách hàng tại thời điểm mở sổ đang không có khoản tiền tiết kiệm nào tại MSB, mỗi khách hàng tại một thời điểm chỉ được mở 1 sổ tiết kiệm.

Ngoài ra, một mức “lãi suất đặc biệt” khác đang được MSB niêm yết cho khách hàng VIP có số tiền gửi từ 500 tỷ đồng. Đó là mức lãi suất 9%/năm với kỳ hạn 12 hoặc 13 tháng.

Còn tại VietABank, sau khi giảm lãi suất huy động, ngân hàng niêm yết biểu lãi suất huy động trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ như sau:

Kỳ hạn 1-2 tháng là 4,7%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 4,75%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng là 5,5%/năm, kỳ hạn 12-13 tháng là 5,6%/năm, kỳ hạn 15-18 tháng là 5,7%/năm, kỳ hạn 24-36 tháng là 5,8%/năm.

Lãi suất tiết kiệm cao nhất tại quầy của VietABank là 5,6%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 24-36 tháng. Lãi suất ngân hàng niêm yết cho kỳ hạn 6-18 tháng từ 5,3-5,5%/năm.

Đối với GPBank, sau khi giảm 0,5 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6-36 tháng, biểu lãi suất ngân hàng niêm yết cho tiền gửi trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ, kỳ hạn 1-2 tháng là 3,6%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 3,7%/năm, kỳ hạn 6-8 tháng là 4,75%/năm, kỳ hạn 9 tháng là 4,85%/năm, kỳ hạn 12-36 tháng là 5,05%/năm.

Sau khi giảm lãi suất, lãi suất tiết kiệm cao nhất được GPBank niêm yết tại quầy chỉ còn 4,6%/năm, được niêm yết cho kỳ hạn 12-36 tháng, trong khi lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6-8 tháng chỉ còn 4,3%/năm và kỳ hạn 9 tháng 4,4%/năm.