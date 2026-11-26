Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến do Nam A Bank cập nhật, lãi suất các kỳ hạn từ 2 đến 5 tháng giảm 0,05 điểm phần trăm, đồng loạt xuống 4,7%/năm.

Lãi suất các kỳ hạn còn lại vẫn được giữ nguyên. Trong đó, lãi suất tiết kiệm trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ niêm yết cho kỳ hạn 1 tháng là 4,6%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 5,9%/năm, kỳ hạn 7-8 tháng là 6%/năm, kỳ hạn 9-12 tháng là 6,1%/năm, kỳ hạn 13-17 tháng là 6,2%/năm, kỳ hạn 18 tháng là 6,3%/năm, kỳ hạn 24 tháng là 6,4%/năm, kỳ hạn 36 tháng là 6,1%/năm.

Lãi suất tiền gửi tại quầy được Nam A Bank niêm yết cao nhất là 5,8%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 13-58 tháng, trong khi kỳ hạn 6 tháng là 5,1%/năm, kỳ hạn 7-11 tháng là 5,3%/năm.

Nam A Bank niêm yết lãi suất huy động cao nhất lên tới 8,5%/năm cho kỳ hạn 24 tháng. Tuy nhiên, mức lãi suất này ngân hàng chỉ áp dụng cho khoản tiền gửi từ 500 tỷ đồng.

Đối với các sản phẩm tiền gửi còn lại, như sản phẩm Tiết kiệm Lợi ích nhân đôi, lãi suất niêm yết cho kỳ hạn 15 tháng là 6%/năm, kỳ hạn 18-36 tháng là 6,4%/năm.

Trong khi đó, lãi suất ngân hàng áp dụng cho sản phẩm Tiết kiệm tích luỹ đồng loạt tại 4%/năm với các kỳ hạn từ 6 đến 120 tháng.

Nam A Bank là ngân hàng tiếp theo giảm lãi suất huy động trong tháng 11, cùng với LPBank, VPBank, TPBank, OCB, Techcombank, Eximbank, BIDV.