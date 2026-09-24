Lãi suất ngân hàng hôm nay 24/9/2026: Thận trọng với lời chào lãi suất 14%/năm

Một nền tảng đầu tư tài chính có trụ sở tại Trần Duy Hưng, Hà Nội, vừa thông báo nâng lãi suất cao nhất lên tới 14%/năm đối với một sản phẩm đầu tư A.

Theo đó, từ ngày 18/9, sản phẩm này được cập nhật biểu lãi suất mới cho các kỳ hạn sau:

Lãi suất kỳ hạn 1 tháng là 8%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 8,5%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 9,5%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 10%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 11,5%/năm, kỳ hạn 18 tháng là 12,5%/năm và kỳ hạn 24 tháng là 13,5%/năm.

Đáng chú ý, mức lãi suất cao nhất lên đến 14%/năm cho kỳ hạn 36 tháng, cao hơn đáng kể so với mặt bằng lãi suất tiền gửi ngân hàng hiện nay.

Chỉ cách đây ít ngày, đơn vị này đã thông báo tăng lãi suất thêm 2,5 điểm phần trăm trong thời gian từ 11/9 đến hết 31/12. Theo đó, lãi suất kỳ hạn 1 tháng lên tới 8%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 8,5%/năm, kỳ hạn 3 tháng lên tới 9,5%/năm.

Khách hàng cần thận trọng với các lời mời chào lãi suất cao.

Trong số các nền tảng đầu tư tài chính mới nổi lên gần đây, một công ty hồi đầu tháng 9 đã đưa ra lời mời đầu tư 50 triệu đồng với kỳ hạn 6 tháng, lãi suất cam kết lên đến 10,5%/năm.

Sau đó, công ty này tiếp tục kêu gọi gói đầu tư ưu đãi với lãi suất lên tới 12,5%/năm ngay từ kỳ hạn 1 tháng, với điều kiện số vốn đầu tư từ 50 triệu đồng.

Mức lãi suất này cao hơn đáng kể mặt bằng lãi suất tiền gửi ngân hàng và được công ty công bố áp dụng từ ngày 11/9 đến 12/10.

Theo khuyến nghị của các chuyên gia, nhà đầu tư/người gửi tiền cần thận trọng với những lời mời gọi gửi tiền lãi suất cao, bởi đây không phải là các ngân hàng thuần túy. Việc huy động vốn của các tổ chức này, thay vì dưới dạng hợp đồng tiền gửi, được ghi dưới dạng một hợp đồng vay/đầu tư, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người gửi tiền.

Tại các ngân hàng, Hong Leong Bank Việt Nam, ngân hàng 100% vốn nước ngoài đến từ Malaysia mới đây cũng thông báo tăng mạnh lãi suất kỳ hạn 6 và 12 tháng lên đến 8,6%/năm, áp dụng cho các khoản tiền gửi chỉ từ 1 triệu đồng. Mức lãi suất này cao hơn 2,3 điểm phần trăm so với mức áp dụng trước đó, tương đương mức cũ 6,3%/năm.

Tại Ngân hàng số Cake by VPBank, lãi suất ngân hàng cũng vừa tăng thêm 0,2 điểm phần trăm, qua đó đưa lãi suất tiết kiệm thực nhận lên cao nhất 9,6%/năm thông qua việc cộng thêm lãi suất cho người gửi.

Cụ thể, khách hàng gửi từ 5 triệu đồng được Cake tặng thêm lãi suất là 1,6 điểm phần trăm; gửi từ 50 triệu đồng cộng thêm 1,8 điểm phần trăm, gửi từ 200 triệu đồng cộng thêm 2 điểm phần trăm, gửi từ 500 triệu đồng cộng thêm lãi suất tới 2,2 điểm phần trăm.