Lãi suất ngân hàng hôm nay 23/10/2026: Thêm 2 nhà băng giảm lãi suất

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) vừa giảm lãi suất huy động bằng việc giảm 0,5 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Theo biểu lãi suất huy động dành cho khách hàng cá nhân có hiệu lực từ ngày 23/10 của PGBank, lãi suất ngân hàng giảm 0,5 điểm phần trăm đối với kỳ hạn 6-13 tháng của sản phẩm tiền gửi tiết kiệm thông thường và lãi suất tiền gửi “Phúc An Khang”.

Theo đó, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1-5 tháng của hai sản phẩm tiền gửi này vẫn giữ nguyên 4,75%/năm, trong khi lãi suất tiết kiệm 6-9 tháng giảm còn 6,1%/năm, kỳ hạn 12-13 tháng giảm còn 6,2%/năm, kỳ hạn 18-36 tháng được giữ nguyên ở mức 6,8%/năm.

Tuy nhiên, PGBank giữ nguyên lãi suất tiền gửi trực tuyến với biểu lãi suất hiện tại, gồm: Kỳ hạn 1-5 tháng là 4,75%/năm, kỳ hạn 6-9 tháng là 6,9%/năm, kỳ hạn 12-13 tháng là 7%/năm, kỳ hạn 18-36 tháng là 6,8%/năm.

Ngoài biểu lãi suất ngân hàng công bố, trong một số trường hợp đặc biệt, PGBank có thể áp dụng mức lãi suất khác với biểu niêm yết.

Cũng trong sáng nay, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) giảm lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 6-12 tháng và 18-36 tháng với mức giảm 0,5 điểm phần trăm.

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến vừa được Saigonbank cập nhật, lãi suất mới của kỳ hạn 6 tháng giảm xuống còn 6,4%/năm, kỳ hạn 7-11 tháng giảm xuống 6,1%/năm, kỳ hạn 12 tháng giảm còn 6,7%/năm, kỳ hạn 18 tháng giảm xuống 6,5%/năm, kỳ hạn 24 và 36 tháng giảm còn lần lượt 6%/năm và 6,1%/năm.

Saigonbank giữ nguyên lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1-5 tháng tại 4,75%/năm. Đáng chú ý, ngân hàng giữ nguyên mức lãi suất 7,9%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn 13 tháng, cả với tiết kiệm trực tuyến và tiết kiệm tại quầy. Đây cũng là mức lãi suất huy động cao nhất trong biểu lãi suất niêm yết của Saigonbank.

Theo thống kê, tính đến ngày 23/10, có 22 ngân hàng đã công bố giảm lãi suất huy động theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, gồm: LPBank, VietBank, BVBank, Bac A Bank, BaoViet Bank, OCB, HDBank, KienlongBank, Nam A Bank, NCB, Sacombank, TPBank, VPBank, ABBank, MBV, PVcomBank, SHB, MB, SeABank, Techcombank, PGBank, Saigonbank.