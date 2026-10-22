Lãi suất ngân hàng hôm nay 22/10/2026: 'Ông lớn' nhập cuộc giảm lãi suất

Techcombank điều chỉnh giảm lãi suất huy động từ ngày 22/10. Theo biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến đối với sản phẩm Phát Lộc Online, lãi suất các kỳ hạn từ 1-12 tháng giảm 0,1 điểm phần trăm, trong khi các kỳ hạn từ 13-36 tháng giảm 0,5 điểm phần trăm.

Theo đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-2 tháng mới nhất tại Techcombank là 4,25%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 4,55%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng là 6,45%/năm.

Lãi suất huy động cao nhất tại ngân hàng này là 6,65%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng. Với các kỳ hạn từ 13-36 tháng, ngân hàng đồng loạt áp dụng mức lãi suất 5,35%/năm sau khi giảm 0,5 điểm phần trăm.

Tuy nhiên, Techcombank vẫn triển khai chương trình cộng thêm lãi suất 1,5 điểm phần trăm cho khoản tiền gửi tiết kiệm Phát Lộc Online đầu tiên trong tháng, với kỳ hạn 3, 6, 12 tháng.

Theo đó, lãi suất thực tế tại các kỳ hạn này lần lượt là 4,75%/năm, 7,95%/năm, 8,15%/năm nếu khách hàng đáp ứng đủ điều kiện.

Mức giảm lãi suất tương tự cũng được Techcombank áp dụng với các sản phẩm tiền gửi còn lại. Với sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn thông thường, ngân hàng niêm yết lãi suất 4,2%/năm cho kỳ hạn 1-2 tháng; 4,5%/năm cho kỳ hạn 3-5 tháng; 5,9%/năm cho kỳ hạn 6-11 tháng; 6,1%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 5%/năm cho các kỳ hạn từ 13-36 tháng.

Theo thống kê, các ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất tính đến ngày 22/10 gồm: LPBank, VietBank, BVBank, Bac A Bank, BaoViet Bank, OCB, HDBank, KienlongBank, Nam A Bank, NCB, Sacombank, TPBank, VPBank, ABBank, MBV, PVcomBank, SHB, MB, SeABank, Techcombank, cùng 4 ngân hàng thương mại quốc doanh.

Nhóm ngân hàng thương mại quốc doanh mới giảm lãi suất huy động tại quầy, trong khi vẫn giữ nguyên lãi suất huy động trực tuyến với lãi suất niêm yết 6,6%/năm cho kỳ hạn 6-11 tháng và 6,8%/năm cho kỳ hạn từ 12 tháng.

Các ngân hàng chưa có động thái giảm lãi suất huy động, ngoài nhóm 4 ngân hàng thương mại nhà nước (Big4) còn có: ACB, Eximbank, GPBank, MSB, PGBank, Saigonbank, VIB, Viet A Bank, Vikki Bank.