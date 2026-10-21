Lãi suất ngân hàng hôm nay 21/10/2026: Ngân hàng giảm tới 0,7 điểm phần trăm

Thực hiện chỉ đạo của NHNN, nhiều ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Mức giảm phổ biến là 0,5 điểm phần trăm, song phạm vi điều chỉnh khác nhau giữa các ngân hàng và từng kỳ hạn.

Theo thống kê của VietNamNet, thêm 6 ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất huy động từ hôm nay, 21/10, gồm: ABBank, MBV, PVcomBank, SHB, MB, SeABank.

Đáng chú ý, SeABank và PVcomBank điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi trực tuyến ở các nhóm kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng.

Tại SeABank, mức giảm lãi suất cho tiền gửi kỳ hạn 1-15 tháng là 0,5 điểm phần trăm. Thậm chí, nhà băng này giảm tới 0,7 điểm phần trăm lãi suất ở các kỳ hạn từ 18-36 tháng.

Hiện lãi suất ngân hàng niêm yết cho tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 18-36 tháng tại SeABank chỉ còn 4,75%/năm, bằng lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-5 tháng ở hầu hết ngân hàng hiện nay. Tuy nhiên, đây lại là mức lãi suất cao nhất theo niêm yết của SeABank.

Ngân hàng niêm yết lãi suất các kỳ hạn còn lại gồm: Kỳ hạn 1-2 tháng là 3,45%/năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 3,95%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 4,15%/năm, kỳ hạn 7 tháng là 4,25%/năm, kỳ hạn 8 tháng là 4,3%/năm, kỳ hạn 9 tháng là 4,35%/năm, kỳ hạn 10 tháng là 4,4%/năm, kỳ hạn 11 tháng là 4,45%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 4,5%/năm và kỳ hạn 15 tháng là 4,55%/năm.

Sau điều chỉnh, lãi suất niêm yết của SeABank ở nhiều kỳ hạn thấp hơn mặt bằng của một số ngân hàng trên thị trường. Tuy nhiên, ngân hàng vẫn áp dụng chính sách cộng thêm 0,2 điểm phần trăm cho các khoản tiền gửi từ 100 triệu đồng ở kỳ hạn 6, 12 và 13 tháng.

Tại PVcomBank, lãi suất ngân hàng điều chỉnh giảm 0,25 điểm phần trăm đối với kỳ hạn 1-5 tháng, giảm 0,5 điểm phần trăm đối với kỳ hạn 6-36 tháng.

Hiện lãi suất tiết kiệm trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ tại PVcomBank sau điều chỉnh là: Kỳ hạn 1-5 tháng là 4,5%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng là 4,8%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 5,1%/năm, kỳ hạn 13 tháng là 5,3%/năm, kỳ hạn 15-36 tháng là 5,8%/năm.

Đối với Ngân hàng Quân Đội (MB), lãi suất tiết kiệm được điều chỉnh giảm 0,5 điểm phần trăm kỳ hạn từ 6-60 tháng. Hiện lãi suất tiết kiệm trực tuyến được ngân hàng niêm yết là: Kỳ hạn 6-11 tháng là 5,3%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng là 5,85%/năm, kỳ hạn 24-60 tháng là 6,5%/năm.

Như vậy, MB là ngân hàng tiếp theo rời xa mốc lãi suất ngân hàng 7%/năm với kỳ hạn từ 24 tháng.

Trong khi đó, tại MBV, ngân hàng thuộc hệ sinh thái của MB, lãi suất huy động trực tuyến giảm 0,5 điểm phần trăm đối với kỳ hạn 6 tháng, còn 6,5%/năm.

MBV vẫn giữ nguyên lãi suất huy động trực tuyến các kỳ hạn từ 7-36 tháng ở mức 7%/năm. Tuy nhiên, ngân hàng giảm 0,5 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi tại quầy với các kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng, chỉ còn niêm yết từ 6-6,5%/năm.

Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất. Ảnh minh hoạ: Nam Khánh

SHB cũng điều chỉnh giảm 0,5 điểm phần trăm lãi suất huy động với các kỳ hạn từ 6-36 tháng - lần đầu tiên kể từ ngày 10/4 ngân hàng này điều chỉnh biểu lãi suất huy động, bất chấp lãi suất những tháng qua biến động theo chiều hướng tăng mạnh.

Sau điều chỉnh, SHB niêm yết lãi suất tiết kiệm trực tuyến ở mức 5,7%/năm cho kỳ hạn 6-8 tháng, 5,9%/năm cho kỳ hạn 9-11 tháng, 6%/năm cho kỳ hạn 12-13 tháng, 6,1%/năm cho kỳ hạn 15-18 tháng và 6,2%/năm cho kỳ hạn 24-36 tháng.

Tương tự với ABBank, đây cũng là lần đầu tiên nhà băng này điều chỉnh lãi suất kể từ tháng 4. Mức giảm trong lần điều chỉnh này là 0,5 điểm phần trăm lãi suất kỳ hạn 6-60 tháng.

Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến có hiệu lực từ 21/10 của ABBank, lãi suất ngân hàng niêm yết mới cho kỳ hạn 6-13 tháng là 5,75%/năm - cao nhất theo niêm yết tại ABBank. Lãi suất ngân hàng niêm yết mới cho các kỳ hạn 15-60 tháng chỉ còn 5,3%/năm.

Theo thống kê của VietNamNet, nhiều ngân hàng đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động sau chỉ đạo của NHNN, trong đó có LPBank, VietBank, BVBank, Bac A Bank, BaoViet Bank, OCB, KienlongBank, Nam A Bank, NCB, Sacombank, TPBank, VPBank, SeABank, ABBank, MBV, PVcomBank, SHB và MB.

Các ngân hàng chưa có động thái giảm lãi suất, ngoài nhóm Big4 còn có ACB, Eximbank, GPBank, MSB, PGBank, Saigonbank, VIB, Viet A Bank, Vikki Bank, Techcombank.