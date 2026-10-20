Lãi suất ngân hàng hôm nay 20/10/2026: Hàng loạt nhà băng giảm từ 0,5 đến 0,6 điểm phần trăm

Thực hiện chỉ đạo mới của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, thị trường tiền gửi ngày 20/10/2026 ghi nhận làn sóng điều chỉnh biểu lãi suất huy động trên diện rộng. Sau động thái mở màn từ LPBank và VietBank vào sáng 19/10, danh sách các tổ chức tín dụng hạ lãi suất tiếp tục mở rộng với sự tham gia của 11 ngân hàng thương mại.

Lãi suất kỳ hạn từ 6 tháng trở lên đồng loạt hạ nhiệt

Nhóm ngân hàng vừa công bố biểu lãi suất mới bao gồm: BVBank, Bac A Bank, BaoViet Bank, OCB, HDBank, KienlongBank, Nam A Bank, NCB, Sacombank, TPBank và VPBank. Đa số các đơn vị đều áp dụng mức điều chỉnh giảm 0,5 điểm phần trăm đối với lãi suất niêm yết ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Riêng Ngân hàng Quốc Dân (NCB) ghi nhận mức điều chỉnh sâu hơn yêu cầu chung khi hạ tới 0,6 điểm phần trăm lãi suất các kỳ hạn từ 6 đến 60 tháng. Sau điều chỉnh, lãi suất huy động niêm yết cao nhất của NCB còn 6,2%/năm đối với các kỳ hạn dài từ 30 đến 60 tháng; trong khi kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng được ấn định ở mức 5,6%/năm.

Tại OCB, từ ngày 20/10, ngân hàng này giảm 0,5 điểm phần trăm lãi suất niêm yết cho các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Đối với khoản tiền gửi trực tuyến dưới 100 triệu đồng, lãi suất kỳ hạn 1-5 tháng giữ ở mức 4,75%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng và 13-15 tháng cùng ở mức 6%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 6,3%/năm, kỳ hạn 18 tháng là 6,2%/năm, kỳ hạn 24 tháng là 6,4%/năm và kỳ hạn 36 tháng là 6,6%/năm.

Nhiều ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất huy động sau chỉ đạo của NHNN. Ảnh: Nam Khánh

Bên cạnh đó, OCB áp dụng chính sách phân tầng quy mô tiền gửi: mức gửi từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng và từ 500 triệu đồng trở lên lần lượt cộng thêm 0,1 và 0,2 điểm phần trăm. Mức niêm yết cao nhất tại OCB hiện là 6,8%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 36 tháng với số tiền từ 500 triệu đồng trở lên.

Mặt bằng lãi suất trên 7%/năm dần thu hẹp

Tại Bac A Bank, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6-36 tháng đồng loạt giảm 0,5 điểm phần trăm từ ngày 20/10. Lãi suất tiết kiệm thông thường cao nhất của ngân hàng này hiện ở mức 6,6%/năm tại kỳ hạn 12 tháng, các kỳ hạn còn lại dao động trong biên độ 6,45-6,55%/năm. Đối với nhóm khách hàng có số dư gửi từ 50 tỷ đồng, lãi suất đặc biệt kỳ hạn 12 tháng được điều chỉnh từ 7,3%/năm xuống còn 6,8%/năm.

Tại Sacombank, sau khi hạ 0,5 điểm phần trăm tại các kỳ hạn 6-36 tháng, mức lãi suất huy động cho khách hàng cá nhân gửi dưới 50 triệu đồng hiện đạt 6,7%/năm cho kỳ hạn 24-36 tháng. BVBank cũng áp dụng mức giảm tương tự cho kỳ hạn 6-24 tháng, đưa lãi suất kỳ hạn 12 tháng về mức 6,05%/năm và kỳ hạn 10-11 tháng còn 5,55%/năm. Đối với KienlongBank, mức niêm yết sau điều chỉnh cao nhất chỉ còn 5%/năm cho các kỳ hạn 6, 8 và 12 tháng, trong khi các kỳ hạn dài từ 13-60 tháng dao động từ 4,65% đến 4,85%/năm.

Dù xu hướng hạ lãi suất chiếm ưu thế, một số ngân hàng vẫn duy trì mốc trên 7%/năm cho các điều kiện tiền gửi nhất định. Điển hình, VPBank sau khi điều chỉnh vẫn giữ lãi suất kỳ hạn 18 tháng ở mức 7,4%/năm (giảm từ 7,9%/năm). Sacombank duy trì mức 7,3%/năm cho số dư từ 500 triệu đồng ở kỳ hạn 24-36 tháng. Nhóm các ngân hàng chưa có động thái điều chỉnh trong đợt này như ACB, MBV và VCBNeo tiếp tục niêm yết mức lãi suất từ 7%/năm tại một số kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Bảng lãi suất niêm yết tại các ngân hàng ngày 20/10/2026

Dưới đây là bảng tổng hợp mức lãi suất niêm yết tại các ngân hàng thương mại được ghi nhận vào sáng 20/10/2026 (đơn vị tính: %/năm):