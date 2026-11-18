Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) tiếp tục giảm lãi suất huy động tại một số kỳ hạn đối với sản phẩm Tiết kiệm LiveBank.

Theo biểu lãi suất tiết kiệm vừa được TPBank cập nhật, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 9 tháng giảm 0,1 điểm phần trăm xuống 5,45%/năm, lãi suất kỳ hạn 12 tháng giảm 0,3 điểm phần trăm xuống còn 5,35%/năm.

Trong khi đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 18 tháng giảm 0,2 điểm phần trăm còn 5,75%/năm, kỳ hạn 24 và 30 tháng giảm 0,1 điểm phần trăm còn 5,85%/năm.

Đối với sản phẩm LiveBank, lãi suất huy động các kỳ hạn ngắn không thay đổi. Kỳ hạn 1-3 tháng lãi suất là 4,65%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 5,45%/năm.

Tiết kiệm LiveBank là sản phẩm tiết kiệm do TPBank cung cấp tại các điểm giao dịch LiveBank 24/7. Khách hàng có thể đến điểm giao dịch LiveBank gần nhất, lựa chọn tính năng "Mở sổ tiết kiệm" và thực hiện các bước theo hướng dẫn trên màn hình.

Theo biểu lãi suất của TPBank, một số kỳ hạn gửi tiết kiệm qua LiveBank có mức lãi suất cao hơn so với gửi tại quầy.

TPBank giữ nguyên lãi suất các sản phẩm tiền gửi còn lại.

Theo biểu lãi suất tiết kiệm tại quầy áp dụng cho khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1-5 tháng là 4,1%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 4,75%/năm, kỳ hạn 7-9 tháng là 5,1%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng là 5,3%/năm, kỳ hạn 24-36 tháng là 5,4%/năm.

Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 1-5 tháng là 4,75%/năm, kỳ hạn 6-9 tháng là 5,5%/năm, kỳ hạn 12-18 tháng là 5,7%/năm, kỳ hạn 24-36 tháng là 5,8%/năm.

Đây là lần thứ hai trong tháng 11 và lần thứ ba kể từ ngày 19/10 TPBank giảm lãi suất sau khi Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng triển khai giải pháp giảm mặt bằng lãi suất huy động và cho vay.

Trước đó, ngân hàng đã giảm 0,1-0,4 điểm phần trăm lãi suất huy động các kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng vào ngày 7/11 và giảm 0,5 điểm phần trăm lãi suất các kỳ hạn 6-36 tháng vào ngày 19/10.

TPBank là ngân hàng thứ hai sau VPBank giảm lãi suất 3 lần kể từ ngày 18/10. Ngoài ra, OCB, Techcombank và Eximbank cũng hai lần giảm lãi suất trong thời gian này.