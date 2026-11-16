Lãi suất ngân hàng hôm nay 16/11/2026: Giảm lãi suất 3 kỳ hạn, gửi 24 tháng còn 6,9%/năm

Lãi suất huy động liên tục được các ngân hàng điều chỉnh giảm kể từ sau khi NHNN ban hành Văn bản số 9608/NHNN-CSTT ngày 18/10/2026 về việc triển khai các giải pháp về hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Hầu hết các ngân hàng đều đã thực hiện giảm lãi suất sau chỉ đạo trên, trong đó có ngân hàng đã có từ 2-3 lần thực hiện điều chỉnh lãi suất huy động sau chỉ đạo của NHNN.

Trong số đó, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa có lần thứ ba liên tiếp giảm lãi suất huy động với mức giảm từ 0,2-0,3 điểm phần trăm lãi suất các kỳ hạn 15, 18, 24 tháng.

Theo đó, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 15-18 tháng được VPBank điều chỉnh giảm 0,3 điểm phần trăm; lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 24 tháng giảm 0,2 điểm phần trăm. Lãi suất các kỳ hạn còn lại không thay đổi.

Với mức giảm của lãi suất như trên, lãi suất tiền gửi trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ được VPBank áp dụng cho tài khoản tiền gửi dưới 10 tỷ đồng gồm: Kỳ hạn 1-5 tháng 4,65%/năm, kỳ hạn 6-11 tháng 6,6%/năm, kỳ hạn 12-13 tháng 6,7%/năm, kỳ hạn 15-18 tháng 7,1%/năm, kỳ hạn 24 tháng 6,9%/năm, kỳ hạn 36 tháng 6%/năm.

Lãi suất ngân hàng áp dụng cho tài khoản tiền gửi từ 10 tỷ đồng trở lên có sự khác biệt ở các kỳ hạn từ 6-13 tháng. Theo đó, lãi suất ngân hàng niêm yết như sau: Kỳ hạn 6-11 tháng 6,8%/năm, kỳ hạn 12-13 tháng 6,9%/năm, trong khi lãi suất ngân hàng niêm yết cho các kỳ hạn còn lại không thay đổi so với tài khoản tiền gửi dưới 10 tỷ đồng.

Trước đó, VPBank từng giảm 0,1 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-5 tháng vào đầu tháng 11 và giảm 0,4 điểm phần trăm lãi suất các kỳ hạn 6-13 tháng trong tháng 10.

Với việc vừa tiếp tục điều chỉnh lãi suất, VPBank là ngân hàng thứ 5 cùng với TPBank, OCB, Techcombank và Eximbank đã có hơn một lần công bố giảm lãi suất huy động kể từ sau ngày 18/10.