Lãi suất ngân hàng hôm nay 13/11/2026: 'Ông lớn' Big4 giảm kỳ hạn 15-18 tháng

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa có động thái mới đối với lãi suất huy động. Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến vừa được cập nhật, lãi suất được điều chỉnh giảm 0,2 điểm phần trăm đối với tiền gửi các kỳ hạn từ 15-18 tháng, xuống còn 6,6%/năm.

Sau điều chỉnh, lãi suất các kỳ hạn này ngang bằng với mức lãi suất BIDV đang áp dụng cho tiền gửi từ 6-11 tháng.

Đối với các kỳ hạn còn lại, ngân hàng giữ nguyên biểu lãi suất đã duy trì trong nhiều tháng qua.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 1-5 tháng được BIDV niêm yết ở mức 4,75%/năm; kỳ hạn 6-11 tháng là 6,6%/năm; kỳ hạn 12-13 tháng và 24-36 tháng cùng ở mức 6,8%/năm.

BIDV hiện là ngân hàng có quy mô huy động tiền gửi khách hàng lớn nhất hệ thống. Tính đến ngày 30/9/2026, tiền gửi khách hàng tại ngân hàng đạt 2,33 triệu tỷ đồng, tăng 6,32% so với đầu năm và chiếm khoảng 14% thị phần huy động toàn ngành.

Ở thị trường liên ngân hàng, theo dữ liệu từ Hiệp hội Thị trường Tài chính Liên ngân hàng Việt Nam, trong phiên giao dịch ngày 12/11, lãi suất bình quân liên ngân hàng bằng VND tăng 0,1-0,5 điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống so với phiên trước. Cụ thể, lãi suất qua đêm và kỳ hạn 1 tuần cùng ở mức 4,8%/năm; kỳ hạn 2 tuần là 5,2%/năm và kỳ hạn 1 tháng ở mức 5,5%/năm. Đối với đồng USD, lãi suất bình quân liên ngân hàng đi ngang ở kỳ hạn qua đêm, trong khi tăng 0,01-0,05 điểm phần trăm tại các kỳ hạn còn lại. Lãi suất qua đêm ở mức 3,85%/năm; kỳ hạn 1 tuần là 3,91%/năm; kỳ hạn 2 tuần đạt 3,93%/năm và kỳ hạn 1 tháng ở mức 4,06%/năm. Trên thị trường trái phiếu chính phủ thứ cấp, lợi suất không thay đổi ở hầu hết các kỳ hạn, ngoại trừ giảm nhẹ tại kỳ hạn 5 năm và 7 năm, lần lượt ở mức 3,72%/năm đối với kỳ hạn 3 năm; 4,27%/năm với kỳ hạn 5 năm; 4,34%/năm kỳ hạn 7 năm; 4,46%/năm kỳ hạn 10 năm và 4,57%/năm kỳ hạn 15 năm.