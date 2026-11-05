Lãi suất ngân hàng 5/11/2026: Techcombank giảm 0,4 điểm phần trăm, kỳ hạn 12 tháng còn 6,25%

Ngày 5/11/2026, Techcombank tiếp tục điều chỉnh giảm 0,4 điểm phần trăm lãi suất huy động các kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng. Đây là lần giảm thứ hai của ngân hàng này trong chưa đầy 2 tuần. Lãi suất kỳ hạn 12 tháng hiện là 6,25%/năm, mức cao nhất trong biểu lãi suất niêm yết của Techcombank.

Techcombank giảm lãi suất kỳ hạn 6-12 tháng

Theo biểu lãi suất Tiền gửi Phát Lộc Online vừa được cập nhật, lãi suất các kỳ hạn 6-11 tháng giảm xuống 6,05%/năm. Kỳ hạn 12 tháng còn 6,25%/năm.

Trước đó, Techcombank đã giảm 0,1 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1-2 tháng và giảm 0,5 điểm phần trăm kỳ hạn 13-36 tháng. Các điều chỉnh này diễn ra sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đối với toàn ngành về giảm lãi suất cho vay và lãi suất huy động.

Các kỳ hạn còn lại giữ nguyên mức cũ:

Kỳ hạn 1-2 tháng: 4,25%/năm

Kỳ hạn 3-5 tháng: 4,55%/năm

Kỳ hạn 13-36 tháng: 5,35%/năm

Lãi suất cộng thêm lên đến 1,7 điểm phần trăm

Thay vì cộng thêm 1,5 điểm phần trăm như trước, Techcombank vừa công bố mức cộng thêm đến 1,7 điểm phần trăm cho khoản tiền gửi tiết kiệm đầu tiên trong tháng, kỳ hạn 3, 6 và 12 tháng. Khoản tiền gửi này không được tất toán trước hạn.

Mức lãi suất áp dụng sau khi cộng thêm không vượt quá:

4,75%/năm với kỳ hạn 3 tháng

8,4%/năm với kỳ hạn 6 tháng

8,6%/năm với kỳ hạn 12 tháng

Ngoài ra, từ ngày 3 đến ngày 8 hằng tháng, khách hàng là hội viên Inspire tại thời điểm gửi tiền, có khoản tiền gửi tiết kiệm mở mới từ 20 triệu đồng trở lên, được cộng thêm 1,5 điểm phần trăm lãi suất. Chương trình áp dụng với kỳ hạn 3, 6 và 12 tháng.

Lãi suất Chứng chỉ tiền gửi Bảo Lộc

Với Chứng chỉ tiền gửi Bảo Lộc, Techcombank công bố lãi suất 7,4%/năm cho kỳ hạn 6 tháng. Nếu thời gian nắm giữ dài hơn 6 tháng, lợi nhuận dự kiến hưởng thêm được tính theo tổng mệnh giá (tối thiểu 10 triệu đồng) và lãi suất của từng chứng chỉ.

Lãi suất Chứng chỉ tiền gửi theo thời gian nắm giữ được niêm yết như sau:

Dưới 15 ngày: 0,5%/năm

Từ 15 ngày đến dưới 1 tháng: 4,8%/năm

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng: 6,7%/năm

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng: 6,9%/năm

Từ 3 tháng đến dưới 6 tháng: 7%/năm

NHNN triển khai hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng

Liên quan đến diễn biến lãi suất, NHNN vừa thông báo triển khai nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ USD/VND kỳ hạn 182 ngày, tương đương khoảng 6 tháng. Mục đích là bổ sung nguồn vốn VND có thời hạn dài hơn cho các tổ chức tín dụng.

Đây là lần đầu tiên NHNN thực hiện nghiệp vụ này với kỳ hạn tương đối dài. Từ cuối năm 2025, nhà điều hành chỉ thực hiện nhiều lần các kỳ hạn ngắn từ 1-2 tuần.

Việc kéo dài kỳ hạn giúp các tổ chức tín dụng chủ động hơn trong cân đối nguồn vốn VND, giảm áp lực thanh khoản ngắn hạn và hỗ trợ ổn định chi phí vốn. Qua đó, các ngân hàng có thêm dư địa triển khai giải pháp giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến ngày 5/11/2026

Dưới đây là lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại các ngân hàng ngày 5/11/2026 (đơn vị: %/năm).