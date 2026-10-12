Lãi suất ngân hàng 12/10 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank: Gửi 300 triệu đồng tại BIDV nhận lãi bao nhiêu?
Ngân hàng BIDV áp dụng khung lãi suất tiết kiệm cho khách hàng cá nhân trong khoảng 0,1-6,8%/năm.
Lãi suất ngân hàng 12/10 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank
Theo Tạp chí An ninh tiền tệ, bốn ngân hàng quốc doanh gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết lãi suất 6,8%/năm tại kỳ hạn 12 tháng.
Ở kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, cả bốn ngân hàng cùng áp dụng mức 6,6%/năm. Với kỳ hạn 18 tháng, lãi suất cũng đồng loạt ở mức 6,8%/năm.
Chi tiết lãi suất ngân hàng BIDV
Theo khảo sát của Lao Động, đối với gửi tiết kiệm ở điều kiện thường, BIDV niêm yết lãi suất đối với khách hàng cá nhân như sau:
Kỳ hạn 1-2 tháng ở mức 2,1%/năm.
Kỳ hạn từ 3-5 tháng ở mức 2,4%/năm.
Kỳ hạn từ 6-9 tháng ở mức 3,5%/năm.
Kỳ hạn 12-18 tháng ở mức 5,9%/năm.
Kỳ hạn 24-36 tháng ở mức 6%/năm.
Đối với gửi tiết kiệm online, BIDV niêm yết lãi suất tiết kiệm như sau:
- Kỳ hạn 1-5 tháng ở mức 4,75%/năm.
- Kỳ hạn 6-11 tháng ở mức 6,6%/năm.
- Kỳ hạn 12, 13, 24, 36 tháng ở mức 6,8%/năm.
- Kỳ hạn 15, 18 tháng ở mức 6,6%/năm.
Gửi tiết kiệm ở BIDV hưởng tiền lãi như thế nào?
Công thức tính tiền lãi khi gửi tiết kiệm ngân hàng, bạn đọc có thể tham khảo:
Tiền lãi = Tiền gửi x lãi suất tiền gửi %/12 x số tháng gửi
Người dân gửi tiết kiệm 300 triệu đồng vào BIDV hình thức online, kỳ hạn 36 tháng và hưởng lãi suất 6,8%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:
300 triệu đồng x 6,8%/12 tháng x 36 tháng = 61,2 triệu đồng.
Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/lai-suat-ngan-hang-12-10-tai-agribank-vietcombank-bidv-vietinbank-gui-300-trieu-dong-tai-bidv-nhan-lai-bao-nhieu-172261012102244587.htm