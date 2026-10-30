Lãi suất liên ngân hàng VND qua đêm giảm xuống 3,95%/năm

Giao dịch VND trên thị trường liên ngân hàng giảm, USD tăng. (Ảnh minh họa)

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong tuần từ ngày 19-23/10/2026, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng bằng VND đạt xấp xỉ 4,518 triệu tỷ đồng, bình quân 903.626 tỷ đồng/ngày, giảm 15.998 tỷ đồng/ngày so với tuần trước.

Đối với giao dịch bằng USD (quy đổi ra VND), doanh số đạt khoảng 1,021 triệu tỷ đồng, bình quân 204.236 tỷ đồng/ngày, tăng 36.527 tỷ đồng/ngày so với tuần trước.

Xét theo kỳ hạn, các giao dịch VND tập trung chủ yếu ở kỳ hạn qua đêm, chiếm 95% tổng doanh số giao dịch; kỳ hạn 1 tuần chiếm 1%. Với giao dịch USD, kỳ hạn qua đêm chiếm 90% tổng doanh số, trong khi kỳ hạn 1 tuần chiếm 5%.

Về lãi suất, thị trường liên ngân hàng ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất bình quân giao dịch VND kỳ hạn qua đêm giảm 0,2 điểm phần trăm so với tuần trước, xuống 3,95%/năm. Ngược lại, lãi suất kỳ hạn 1 tuần tăng 0,06 điểm phần trăm, lên 4,11%/năm.

Ở các kỳ hạn dài hơn, lãi suất bình quân VND đạt 5,05%/năm đối với kỳ hạn 2 tuần, 5,12%/năm kỳ hạn 1 tháng, 7,23%/năm kỳ hạn 3 tháng, 7,95%/năm kỳ hạn 6 tháng và 8,7%/năm kỳ hạn 9 tháng.

Đối với giao dịch USD, lãi suất bình quân qua đêm giữ nguyên ở mức 3,82%/năm. Lãi suất kỳ hạn 1 tuần giảm 0,02 điểm phần trăm, xuống 3,82%/năm; trong khi kỳ hạn 1 tháng tăng 0,02 điểm phần trăm, lên 3,99%/năm. Các kỳ hạn 2 tuần và 3 tháng lần lượt ghi nhận mức 3,97%/năm và 4,21%/năm; kỳ hạn 6 tháng ở mức 4,6%/năm.